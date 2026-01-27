Předplatné

Sparta dotahuje dalšího hráče z Premier League! Řeší se hostování pravého obránce

Přichází reakce na přestup Angela Preciada a zranění Martina Suchomela. Sparta dotahuje příchod pravého obránce Olivera Sonneho, který momentálně hraje za fotbalisty Burnley z anglické Premier League. Zprávu jako první zveřejnil dánský deník Tipsbladet, redakční zdroje informaci potvrzují.

Pětadvacetiletý krajní hráč zamíří na Letnou na půlroční hostování. Očekává se, že nejpozději během čtvrtečního dne přicestuje do Prahy, absolvuje lékařskou prohlídku a následně podepíše smlouvu.

O Sonneho, jehož měla mít v minulosti v hledáčku také pražská Slavia, usilovalo v tomto přestupovém období víc zájemců včetně Kodaně, aktuálně pátého týmu dánské ligy. Obránce se nakonec rozhodl pro Spartu, která zároveň přistoupila na preferovanou variantu ze strany Burnley. Letenští totiž původně – jak mají ve zvyku – požadovali hostování s opcí na trvalý přestup. Ta nebude součástí plánované dohody.

Byť Sonne reprezentuje Peru (stejně jako jiný sparťan Joao Grimaldo), narodil se v Dánsku. Tam prošel také dorostem Kodaně a později přestoupil ze Silkeborgu do Anglie. Tehdy druholigové Burnley za něj zaplatilo údajně tři miliony eur, v přepočtu přes sedmdesát milionů korun.

V boji o postup do Premier League odehrál jen třiadvacet minut ve dvou startech, třikrát nastoupil v Anglickém poháru. Přesto se s týmem, který trénuje bývalý záložník Scott Parker, radoval z postupu mezi elitu.

I tak ale platí, že v anglickém klubu se zatím výrazně neprosadil. V aktuálním ročníku naskočil do sedmi ligových zápasů a vstřelil gól proti Fulhamu (2:3). V základní sestavě figuroval pouze jedinkrát, a to v prvním zápase sezony proti Tottenhamu (0:3).

Ještě v sobotu proseděl proti stejnému soupeři (2:2) celé utkání na lavici, naposledy se dostal do akce 10. ledna v FA Cupu proti Millwallu (5:1). V týmu byl před ním velmi silný konkurent. Nováček Premier League získal loni v létě na přestup pětatřicetiletého obránce Kylea Walkera z Manchesteru City.

Burnley nyní posílá Sonneho za větším herním vytížením do Sparty, kde bude konkurovat Pavlu Kadeřábkovi. Zajímavostí je, že Letenští přivedou v krátkém čase už druhého hráče z nejvyšší anglické soutěže. Před týdnem a půl potvrdili přestup záložníka Andrewa Irvinga z West Hamu.

