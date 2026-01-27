Předplatné

Sparta se zajímá o dalšího hráče z Premier League! Řeší se hostování pravého obránce

Sparta cílí na Olivera Sonneho z Burnley
Posila Sparty z West Hamu Andrew Irving
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (4)

Přichází reakce na odchod Angela Preciada a zranění Martina Suchomela. Fotbalová Sparta má řešit příchod pravého obránce Olivera Sonneho, který momentálně hraje za prvoligový anglický celek Burnley. Informoval o tom dánský deník Tipsbladet s tím, že jde o půlroční hostování a 25letý hráč ve čtvrtek podstoupí lékařskou prohlídku přímo v Praze.

Byť Sonne reprezentuje Peru (stejně jako jiný sparťan Joao Grimaldo), narodil se v Dánsku. Tam v minulosti hrál za mládež v Kodani a později přestoupil ze Silkeborgu do Anglie. Na Ostrovech oblékal dres Burnley, se kterým oslavil minulou sezonu postup do nejvyšší soutěže.

Krajní hráč nastoupil v aktuálním soutěžním ročníku do sedmi ligových zápasů, v nichž vstřelil jeden gól. Naposledy se objevil v sestavě Burnley na začátku ledna v utkání FA Cupu proti Millwallu (5:1).

V tomto přestupovém období se o něj zajímala také Kodaň, která jednání nakonec utnula a stočila zájem k jinému jménu. Sparta by tak měla v krátkém čase přivést po záložníkovi Andrewi Irvingovi druhého hráče z Premier League.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

