Nabitá ofenziva Plzně: kapitán versus TOP střelec i mladíci. Jak využít posilu?
Na tři ofenzivní pozice v sestavě má fotbalová Plzeň na aktuální soupisce k dispozici sedm adeptů. V úterý klub potvrdil příchod nigerijského forvarda Salima Lawala (23) z chorvatské Istry jako historicky nejdražší posily. V zákulisí navíc jdou zprávy o tom, že Viktoria by ráda přivedla ještě alespoň jednoho ofenzivního hráče. Kdo všechno se popere o prostor na hřišti? A kam může zapadnout nejnovější posila?
Matěj Vydra (33)
- Podzimní bilance v Chance Lize: 14 zápasů, 6 gólů
Nejzkušenější z útočníků, společně s Patrikem Hrošovským jasný lídr týmu, kapitán. „Připadám si jako ve školce,“ říká občas v nadsázce při pohledu na své často mnohem mladší spoluhráče. Ve chvíli, kdy Vydrovi drží zdraví, patří jednoznačně na hřiště do základní sestavy. Martin Hyský s ním počítá na úplný hrot, zvládne i další tři pozice. Neúnavný bojovník do nejtěžších zápasů. Pokud mu vyjde start jara, může patřit i do reprezentační nominace Miroslava Koubka pro důležitou baráž o světový šampionát proti Irsku, případně proti Dánsku nebo Severní Makedonii.
Daniel Vašulín (27)
- Podzimní bilance v Chance Lize (hostování Olomouc): 15 zápasů, 9 gólů
Hostování v Olomouci mu extrémně sedlo, s devíti zásahy vede společně s Tomášem Chorým střeleckou tabulku Chance Ligy. V Plzni zabojuje po zimním návratu o druhou šanci, v přípravě dával góly. Řečí těla vypadá po úspěšném podzimním období úplně jinak – sebevědomý, přesný v koncovce. Do lednových evropských zápasů ještě zasáhnout nemůže, ale už od nedělního utkání proti Karviné bude s Vydrou bojovat o pozici na plzeňském hrotu.
Prince Adu (22)
- Podzimní bilance v Chance Lize: 18 zápasů, 6 gólů
Po odchodu Rafia Durosinmiho je společně s Matějem Vydrou nejlepším podzimním střelcem Plzně (6 gólů). Pokud má den a chuť, dokáže sám rozhodovat zápasy, speciálně roste v evropských pohárech, kde cítí ohromnou motivaci a možnost dalšího prodeje do zahraničí. Trenér Hyský s Aduem počítá na křídelní pozice, na úplném hrotu mu nesedí hra zády k brance. Velmi platný může být i při dobývání bránícího soupeře v bloku, vyniká v individuální hře jeden na jednoho. Občas horší je to s jeho tréninkovým přístupem, část přípravy vynechal kvůli zranění.
Denis Višinský (22)
- Podzimní bilance v Chance Lize: 12 zápasů, 3 góly
V první plzeňské sezoně ho po přesunu z Liberce brzdily zdravotní problémy, zimní přípravu ale odtrénoval celou a naplno. Na západě Čech od gólového ofenzivního hráče čekají zajímavé věci. Nastává Višinského jaro, kdy v tvrdé konkurenci musí ukázat, že do ambiciózního klubu patří. Na křídelní pozici s ním trenér Hyský počítá, pravděpodobně půjde od začátku i do čtvrtečního duelu Evropské ligy proti Basileji.
Christophe Kabongo (22)
- Podzimní bilance v Chance Lize: 12 zápasů, 0 gólů
Oklepává se z náročného podzimu, ve dvanácti zápasech (ale v pouhých 270 minutách) neskóroval. Po těžkém zranění a operaci kolene trvalo, než se dal dokupy. Po fyzické, ale především psychické stránce. Na konci roku si ostříhal vlasy, poctivě odmakal přípravu a vrací se do bývalé formy. V zimě patřil k nejlepším hráčům Plzně a dostal se do základu. Kabongo v sobě třímá obrovský potenciál s přesahem do národního týmu. Vyniká na levém křídle, pravačkou si zasekává do středu a trefuje krásné obalovačky. Jen musí vydržet zdravý – proti Portu si hned zkraje zápasu poranil rameno a musel střídat.
Tom Slončík (21)
- Podzimní bilance v Chance Lize: 13 zápasů, 6 gólů
Pookřál na hostování v Hradci, kde na podzim nasázel šest gólů. V plzeňské konkurenci to ale bude mít znovu ohromně složité. Herní styl kouče Hyského mu může sedět víc, než filozofie Miroslava Koubka, křídelní pozice blízko ofenzivního hroťáka je přesně pro něj. Nicméně zatím to nevypadá, že by si během přípravy řekl o místo v základu. V náročném prostředí ho možná svazuje lehká nervozita. Nesmírně chytrý a technicky zdatný hráč, brzdí ho slabší dynamika.
Salim Lawal (23)
Nejdražší posila v klubové historii, Plzeň za něj do chorvatské Istry poslala i s případnými bonusy tři miliony eur (75 milionů korun). Nigerijský forvard je použitelný na všech třech ofenzivních pozicích, plzeňské vedení zaujal velmi zajímavým profilem. Extrémní rychlost, tvrdá střela pravačkou, solidní hra hlavou. Ideální do otevřenějších obran při těžkých zápasech v Evropě, kdy Plzeň vychází z hlubšího postavení. Podle zpráv z Chorvatska má naopak rezervy při hře do plné obrany.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu