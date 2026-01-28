Boleslav na jaro shání útočníka, posilování konkurence neřeší. Jinoch: Vybrali jsme si cestu

Předplatné

Na tuhle pozici v Boleslavi příliš zvyklí nejsou. Od první sezony po postupu mezi elitu v roce 2004 ve městě automobilů přímé ohrožení sestupem ještě pořádně nezažili. Na startu jarní částí aktuálního ročníku ovšem zůstávají na 13. místě s náskokem tří bodů na poslední příčku a žádné velké posilování v zimě nepřišlo. „Vybrali jsme si cestu. Té věříme a tou chceme jít. Co dělají ostatní, mě nechává klidným,“ říká před jarem sportovní ředitel Josef Jinoch.

Řežba ve spodní části ligy bude na jaře extrémně napínavá. Navíc když se podíváte na nákladné posilování Baníku či Pardubic, které za hráče v zimním okně utratily desítky milionů korun, určitě to nebude jednoduchý boj.

„Ostatním trenérům nezávidím. Já jsem rád, že platí to, co jsme si řekli s vedením klubu. Navíc ve spodní skupině vedle Baníku a Pardubic další kluby přestupové závody taky nepořádají,“ zůstává klidný trenér Aleš Majer.

Mladá Boleslav na přestupovém trhu také zatím příliš nerozhazuje a největší změnou je stále odchod střelce Matyáše Vojty do Sparty, který se s cenovkou kolem 100 milionů korun stal nejdražším prodaným hráčem v historii klubu. „Srovnávat odchody je složité, protože se mění hodnota marky nebo eura. Když si vzpomínám na svůj první velký přestup, když odcházel Jirka Štajner z Liberce do Hannoveru (v roce 2002), tak to byla podobná cifra,“ přemítal Jinoch.

Znovu doplnil, že klub nechce za posily rozhazovat vysoké částky.

Přitom právě náhrada jednoznačně nejproduktivnějšího hráče týmu zůstává posledním větším cílem přestupového okna. „Je to bezesporu ztráta. V tuhle chvíli mám jasnou představu, jak ho nahradíme pro první zápas a budeme rádi, pokud se nám ještě podaří konkurenci v útoku rozšířit,“ zmínil kouč na tiskové konferenci před jarní částí sezony.

„Líbilo by se nám sehnat jednoho až dva útočníky, ale všichni víme, že to není snadné. Něco máme rozjednané a uvidíme, jestli se nám to povede dotáhnout,“ doplnil sportovní ředitel.

Návrat zkušeného lídra

Vedle Vojty pak směrem ven zamířilo ještě duo slávistů, které mateřský klub stáhl předčasně z hostování. „Filipa Prebsla a Aleše Mandouse si Slavia měla možnost stáhnout a to udělala, takže s tím jsme nemohli nic dělat,“ potvrdil Jinoch.

Jejich místa by v sestavě měli zaujmout gólman ze Sparty Vojtěch Vorel a stoper Ondřej Karafiát, který se do středočeského klubu vrací po roce a půl z německého Norimberku. Zkušený defenzivní hráč bude mít za úkol zastavit žalostné skóre v kolonce inkasovaných branek. „Jsem tam od defenzivní práce. Jako celý tým se chceme víc zaměřit na obranou hru,“ potvrdil Karafiát. „Cením si jeho vyspělé poziční hry a klidu, kterým na hřišti působí. To jsme teď úplně neměli,“ přikývl Majer.

Změny v kádru Mladé Boleslavi před startem jarní části Chance Ligy

Přišli:

  • Ondřej Karafiát (31) obránce,Norimberk (Něm.), volný přestup
  • Matěj Hybš (32), obránce, Bohemians, volný přestup
  • Jan Buryán (20), útočník, Táborsko, konec host.
  • Jan Harušťák (20), obránce, Baník, přestup
  • Vojtěch Vorel (29), brankář, Sparta, přestup

Odešli:

  • Matyáš Vojta  (21), útočník, Sparta, přestup
  • Jakub Fulnek  (31), obránce, Artis, přestup
  • Aleš Mandous (33), brankář, Slavia, konec host.
  • Filip Prebsl (22), obránce, Slavia, konec host.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
