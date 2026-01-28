Předplatné

Nový kapitán Darida na téma reprezentace: Dáme včas vědět. Teď se bavme o Hradci

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Preview jara: sázka o Chorého, kauza Lurvink, napumpovaný Baník, Darida na baráž? Sestoupí… • Zdroj: iSport.tv
Vladimír Darida v dresu Hradce Králové
Vladimír Darida v dresu Hradce Králové
Vladimír Darida v dresu Hradce Králové
Vladimír Darida v dresu Hradce Králové
5
Fotogalerie
Radek Špryňar
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (3)

Votroci zahájí jaro bez tří hráčů základní sestavy, zato s novým kapitánem. Vladimír Darida se v Hradci Králové ujímá nové role. Po Petru Kodešovi, který odešel do Teplic, se stal novým šéfem kabiny. S kapitánskou páskou vyběhne poprvé v sobotu v Olomouci. Do toho se potkal s trenérem národního týmu Miroslavem Koubkem a manažerem Pavlem Nedvědem.

V zákulisí se peče velký návrat bývalého kapitána. Možné připojení středního záložníka s vybraným citem pro řízení hry pro březnovou baráž je ve vážné diskusi.

Zájem o Vladimíra Daridu poprvé připustil minulý týden generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd v rozhovoru pro Seznam Zprávy. „Pokud chceme do týmu ty nejlepší české fotbalisty, je mojí povinností to zkusit. Zajet do Hradce a promluvit s ním,“ řekl.

Anketa
Měl by se Vladimír Darida vrátit do reprezentace?
ANO
NE
Přihlásit se
Celkově 116 hlasů

S Daridou si domluvil schůzku v pondělí, přijel na ni za doprovodu reprezentačního trenéra Miroslava Koubka, což jen zdůraznilo důležitost situace. Pětatřicetiletého hráče do týmu chtějí. Zbývá jen souhlas Daridy.

„Dáme včas vědět,“ usmál se hradecký záložník na tiskové konferenci před jarní částí. Na doplňující otázku iSportu, zda tedy po schůzce existuje reálná možnost, že by se do národního týmu vrátil, jen zakroutil hlavou.

„Nezlobte se, ale domluvili jsme se, že si vše zatím necháme pro sebe. Pojďme se bavit o Hradci a dejme reprezentaci stranou,“ odvětil.

Zdravá kabina Votroků

Jakmile veškeré debaty utnul, řeč se stočila na jeho novou hradeckou roli – stal se novým kapitánem. Ostatně, bylo by proti logice, kdyby pásku na paži nosil někdo jiný. Darida je ostřílený matador, i v závěrečné fázi kariéry si udržuje výtečnou výkonnost, má extrémní vliv na hru, je inteligentní, spoluhráči k němu vzhlíží. Po návratu z řeckého Arisu Soluň oslnil podzimními výkony. Střílel branky, nebo na ně nahrával. Půlsezonu končil s bilancí 6+3, čímž se zařadil mezi nejproduktivnější hráče celé soutěže. Modrá páska mu bude slušet.

„Beru tuhle funkci se vší vážností. Když jsem do Hradce šel, měl jsem informace, jak kabina funguje. A ty se potvrdily, funguje velice dobře. Je jedno, kdo pásku má, když je kabina zdravá. Máme víc hráčů, kteří mají slovo a umí pohlídat, aby vše šlo správným směrem,“ konstatoval Darida.

Druhá část sezony začne pro Východočechy sobotním zápasem v Olomouci. „Příprava byla po sportovní stránce dobrá. Z týmu je cítit chuť zlepšovat se. Jdeme do jara sebevědomě,“ prohlásil Darida.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (3)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů