Nový kapitán Darida na téma reprezentace: Dáme včas vědět. Teď se bavme o Hradci
Votroci zahájí jaro bez tří hráčů základní sestavy, zato s novým kapitánem. Vladimír Darida se v Hradci Králové ujímá nové role. Po Petru Kodešovi, který odešel do Teplic, se stal novým šéfem kabiny. S kapitánskou páskou vyběhne poprvé v sobotu v Olomouci. Do toho se potkal s trenérem národního týmu Miroslavem Koubkem a manažerem Pavlem Nedvědem.
V zákulisí se peče velký návrat bývalého kapitána. Možné připojení středního záložníka s vybraným citem pro řízení hry pro březnovou baráž je ve vážné diskusi.
Zájem o Vladimíra Daridu poprvé připustil minulý týden generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd v rozhovoru pro Seznam Zprávy. „Pokud chceme do týmu ty nejlepší české fotbalisty, je mojí povinností to zkusit. Zajet do Hradce a promluvit s ním,“ řekl.
S Daridou si domluvil schůzku v pondělí, přijel na ni za doprovodu reprezentačního trenéra Miroslava Koubka, což jen zdůraznilo důležitost situace. Pětatřicetiletého hráče do týmu chtějí. Zbývá jen souhlas Daridy.
„Dáme včas vědět,“ usmál se hradecký záložník na tiskové konferenci před jarní částí. Na doplňující otázku iSportu, zda tedy po schůzce existuje reálná možnost, že by se do národního týmu vrátil, jen zakroutil hlavou.
„Nezlobte se, ale domluvili jsme se, že si vše zatím necháme pro sebe. Pojďme se bavit o Hradci a dejme reprezentaci stranou,“ odvětil.
Zdravá kabina Votroků
Jakmile veškeré debaty utnul, řeč se stočila na jeho novou hradeckou roli – stal se novým kapitánem. Ostatně, bylo by proti logice, kdyby pásku na paži nosil někdo jiný. Darida je ostřílený matador, i v závěrečné fázi kariéry si udržuje výtečnou výkonnost, má extrémní vliv na hru, je inteligentní, spoluhráči k němu vzhlíží. Po návratu z řeckého Arisu Soluň oslnil podzimními výkony. Střílel branky, nebo na ně nahrával. Půlsezonu končil s bilancí 6+3, čímž se zařadil mezi nejproduktivnější hráče celé soutěže. Modrá páska mu bude slušet.
„Beru tuhle funkci se vší vážností. Když jsem do Hradce šel, měl jsem informace, jak kabina funguje. A ty se potvrdily, funguje velice dobře. Je jedno, kdo pásku má, když je kabina zdravá. Máme víc hráčů, kteří mají slovo a umí pohlídat, aby vše šlo správným směrem,“ konstatoval Darida.
Druhá část sezony začne pro Východočechy sobotním zápasem v Olomouci. „Příprava byla po sportovní stránce dobrá. Z týmu je cítit chuť zlepšovat se. Jdeme do jara sebevědomě,“ prohlásil Darida.
