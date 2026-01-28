Předplatné

Ligové gesto pro reprezentaci. Kompletní kolo se přesune kvůli boji o MS

Preview jara: sázka o Chorého, kauza Lurvink, napumpovaný Baník, Darida na baráž? Sestoupí…
Jarní část fotbalové Chance Ligy ještě ani nezačala a LFA už oznamuje změnu v jejím programu. Po domluvě s FAČR kompletní program 27. kola první ligy posouvá, aby vytvořila české reprezentaci co nejlepší podmínky pro přípravu na baráž o postup na mistrovství světa.

„Baráž o mistrovství světa je pro celé fotbalové prostředí v Česku mimořádně důležitým momentem. Naším společným cílem proto musí být vytvořit reprezentaci co nejlepší podmínky, aby se na ni mohla kvalitně připravit. O to více v době, kdy se tým formuje a sžívá s novým trenérem. Rozhodli jsme se proto vyhovět žádosti FAČR a odložit celé 27. kolo Chance Ligy. Vnímáme to jako jasný signál jednoty českého fotbalu a podpory snahy dostat se na šampionát,“ řekl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Co to v praxi znamená? 

Zápasy 27. kola Chance Ligy, které se měly odehrát o víkendu 21. až 22. března, budou nově sehrány o víkendu 25. až 26. dubna, tedy až po odehrání „posledního“ 30. kola. První kolo nadstavbové části v návaznosti na tuto změnu začne o víkendu 2. až 3. května.

Čeká reprezentace začne baráž utkáním proti Irsku ve čtvrtek 26. března. V případě postupu se výběr trenéra Miroslava Koubka ve finále baráže střetne v úterý 31. března s vítězem druhého semifinále Dánsko - Severní Makedonie.

27. kolo Chance Ligy

FC Slovácko – FK Dukla Praha
SK Slavia Praha – SK Sigma Olomouc
FK Jablonec – FC Slovan Liberec
Bohemians Praha 1905 – AC Sparta Praha
FK Pardubice – FC Zlín
FC Baník Ostrava – FC Viktoria Plzeň
FK Teplice – FC Hradec Králové
MFK Karviná – FK Mladá Boleslav

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

