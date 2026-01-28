Ligové gesto pro reprezentaci. Kompletní kolo se přesune kvůli boji o MS
Jarní část fotbalové Chance Ligy ještě ani nezačala a LFA už oznamuje změnu v jejím programu. Po domluvě s FAČR kompletní program 27. kola první ligy posouvá, aby vytvořila české reprezentaci co nejlepší podmínky pro přípravu na baráž o postup na mistrovství světa.
„Baráž o mistrovství světa je pro celé fotbalové prostředí v Česku mimořádně důležitým momentem. Naším společným cílem proto musí být vytvořit reprezentaci co nejlepší podmínky, aby se na ni mohla kvalitně připravit. O to více v době, kdy se tým formuje a sžívá s novým trenérem. Rozhodli jsme se proto vyhovět žádosti FAČR a odložit celé 27. kolo Chance Ligy. Vnímáme to jako jasný signál jednoty českého fotbalu a podpory snahy dostat se na šampionát,“ řekl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.
Co to v praxi znamená?
Zápasy 27. kola Chance Ligy, které se měly odehrát o víkendu 21. až 22. března, budou nově sehrány o víkendu 25. až 26. dubna, tedy až po odehrání „posledního“ 30. kola. První kolo nadstavbové části v návaznosti na tuto změnu začne o víkendu 2. až 3. května.
Čeká reprezentace začne baráž utkáním proti Irsku ve čtvrtek 26. března. V případě postupu se výběr trenéra Miroslava Koubka ve finále baráže střetne v úterý 31. března s vítězem druhého semifinále Dánsko - Severní Makedonie.
27. kolo Chance Ligy
FC Slovácko – FK Dukla Praha
SK Slavia Praha – SK Sigma Olomouc
FK Jablonec – FC Slovan Liberec
Bohemians Praha 1905 – AC Sparta Praha
FK Pardubice – FC Zlín
FC Baník Ostrava – FC Viktoria Plzeň
FK Teplice – FC Hradec Králové
MFK Karviná – FK Mladá Boleslav
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu