Havlík neodešel včas, řekl manažer Slovácka. Kouč je nadšený z progresu. Baník? Obrovský favorit
Strávit celou profi kariéru v jednom klubu? Unikátní věc. Pro Marka Havlíka nicméně naprostá přirozenost. Třicetiletý záložník podepsal se Slováckem nový kontrakt do roku 2029, čímž dal jasně najevo, že s žádným větším přestupem už nepočítá. „Neodešel včas. Těch deset let zpátky už nevrátíme,“ poznamenal sportovní manažer Veliče Šumulikoski.
Celý dospělý fotbalový život tak prožije ve Slovácku, kde už je ve třiceti víceméně legendou. Rozhodně nejde ve stopách manažera Veličeho Šumulikoského, taktéž bývalého výborného středního záložníka. Ten prošel celý svět, působil v Anglii, v Turecku, ve Slovinsku, v Rusku i třeba v Číně. „Bylo by dobré, kdyby každý hráč zažil aspoň z třiceti procent to, co já, ale Marek už má roky, aby dokončil kariéru tady,“ mínil někdejší reprezentant Makedonie. „Má dvě děti, postavil si barák. Už asi ani nemá zájem jít bez rodiny někam do Turecka nebo do Ázerbajdžánu,“ doplnil.
Trenér Roman Skuhravý podpis elitního borce vítá. Předcházely mu dohody s dalšími třicátníky – Michalem Trávníkem a brankářem Milanem Hečou. „Máru jsme si nechali jako třešňičku na dortu. O něco málo jsme se přetahovali, ale nakonec jsme se dohodli,“ pochvaloval si manažer. „Je to klíčové, aby se mužstvo uklidnilo,“ těšilo kouče, který je nadšený z přípravy. Z dat vyčetl, že mužstvo udělalo krok dopředu.
„Zase jsme se posunuli, progres je velký,“ mnul si ruce před nedělní bitvou s Baníkem. Důležitou v boji o udržení Chance ligy, jejíž tabulku jeho soubor po podzimu uzavírá. „Byla to nejlepší příprava za poslední dva roky,“ přesvědčoval Šumulikoski. „Na sezonu se strašně těším,“ ujistil trenér.
Ačkoliv klub přivedl jen dva mladíky na půlroční hostování (záložníka Romana Horáka ze Sparty a rychlonohé křídlo Adoniju Ouandu ze Slavie), Skuhravý je optimista. „Svému mužstvu bezmezně věřím a chci od něj jedinou věc. Aby mělo koule,“ vzkázal veřejně s tím, že se ještě pracuje na příchodu posily. Potřeboval by zvýšit konkurenci na stoperu, kde na měsíc vypadl se zlomeným nosem pilíř Filip Vaško. Personální rezervy vidí i na křídlech.
V týmu už není technicky zdatný Korejec Seung-Bin Kim, jenž ve své zemi nastoupí na dvouletou vojnu. Podle Šumulikoského se mohl vrátit, ovšem zvolil setrvání v Asii, kde bude oblékat dres Bucheonu. Řeší se další působení slovinského útočníka Žana Medveda, neboť Skuhravého víc přesvědčil zkušený Michael Krmenčík. Dostane novou šanci. „Takhle možná poslední čtyři roky nepracoval,“ řekl nástupce Jana Kameníka. Místo v sestavě ale jisté nemá. „Záleží jen na něm, jakou minutáž si sebere.“ Na hrotu bude kouč využívat i Daníčka, Petrželu či Jurošku. „Variabilita útočné fáze bude na daleko více hráčích než v podzimní části,“ zdůraznil.
Situace v tabulce přibíjí Slovácko na kříž. Bude na Havlíkovi a spol., aby se na jaře nenechali ukřižovat pádem do druhé ligy. „Naším největším nepřítelem bude v každém utkání strach,“ uvědomoval si Skuhravý. „Ale my strach mít nechceme, musíme být odvážní. V předfinální a finální fázi máme obrovský prostor pro zlepšení,“ sdělil. Do základu už se tlačí i uzdravený křídelník Pavel Juroška. „Je natrénovaný, nachystaný, nadržený. Může to být naše největší posila,“ informoval jeho nadřízený.
O nedělním soupeři mluvil s uznáním. „Baník je po zimních investicích obrovský favorit. Sleduju ho dennodenně, v Turecku jsme se skautovali navzájem. Po příchodu dvou útočníků (Gninga a Jurečky) trošičku změnili organizaci hry. Budeme se chtít něčím překvapit. Baník musí a my chceme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu