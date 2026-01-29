Jablonec už nechce být hodný: Hollý je záruka. Kluci říkali, že je hajzlík, zjistil šéf
S chlapci z nedělní školy nic nevyhrajete, říká se ve sportu. Samozřejmě, fair play je na místě, jenže jen nastavovat láskyplnou tvář se nevyplácí. „A mně se občas zdálo, že jsme moc hodní,“ usmál se majitel fotbalového Jablonce Jakub Střeštík přes fakt, že je tým po ligovém podzimu třetí a na jaře bude útočit na evropské poháry.
Proto doslova vítá, že se do kádru vrací dva „čertíci“, kteří umí zajet, poškádlit protihráče. Záložník Sebastian Nebyla nakonec vykurýroval koleno a je připraven, i když první zprávy mluvily o absenci do konce ročníku.
Do centra hry přidá kvalitu, ale také tvrdost, odolnost, bez níž nelze uspět. Sám věří, že je nachystaný. „Popravdě jsem první týden přípravy měl v hlavě, že jsem se trošku bál. Ale díky tomu, že trénuju naplno, to za mě už celkem opadlo,“ vykládal během soustředění v Turecku pro klubový web. „Tím, že se do hry vracím v přípravném období, je trochu více času. Nic neuspěcháme, jsme opatrní,“ ujistil.
Druhou zásadní posilou v tomto směru je jeho krajan Dominik Hollý. Útočník se vrací ze Sparty (odešel do ní po jaru 2025), kde prožil zpropadený půlrok. Jeho bilance je tristní: dva zápasy v lize, jeden v poháru, dva za béčko. Proto jej kolos z Letné poslal zpět na sever, kariéru musí oživit.
Severočeši ho vítají, těší se na hráče definovaného sportovním ředitelem rudých Tomášem Rosickým: „Je nepříjemný, kousavý, umí dávat špinavé góly.“ V Jablonci to v minulém ročníku potvrzoval, v Praze se zasekl, ale… „Na soustředění v Turecku jsem se ptal kluků, kdo je největší hajzlík na hřišti. Snad všichni řekli Dominika,“ prozradil Střeštík. „Seděl jsem s ním, po návratu rozkvetl. Vrací se do prostředí, které zná a které zná jeho. Může se rozehrát, aby měl úžasnou kariéru,“ věřil.
Dominik Hollý ve Spartě
- Zápasy: 2 (1 v lize, 1 v Mol Cupu)
- Minuty: 96 (6 v lize, 90 v Mol Cupu)
- Góly: 1
- Asistence: 0
- Žluté karty: 1
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu