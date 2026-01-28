Sudí před jarem: šéf Kovařík má důvěru. Skvělé testy, cílem je i krotit lavičky
Na víkendový start jarní části Chance ligy se pečlivě chystají i čeští rozhodčí. Celkem 69 elitních arbitrů v lednu absolvovalo důkladné soustředění na Tenerife. Oproti minulému roku až na jednu výjimku všichni splnili fyzické testy, přímo na španělském ostrově dohlížel na jejich přípravu také předseda FAČR David Trunda. Pro nadcházející půlrok má stávající komise pod kuratelou Libora Kovaříka důvěru. Na listině proběhly jen kosmetické změny, sudí se chtějí během finiše sezony zaměřit i na chování střídaček během utkání.
Tradiční destinace Tenerife nabídla českým rozhodčím ideální podmínky pro přípravu na jarní klíčové boje v druhé části sezony. „Kluci přijeli připravení nejlépe v historii, ani vizuelně jsem s nikým neměl problém,“ usmíval se spokojený předseda komise rozhodčích Libor Kovařík na středečním setkání s novináři.
Před rokem neprošlo na stejném místě fyzickými testy pět hlavních a dvanáct asistentů, tentokrát dopadli arbitři mnohem lépe – neuspěl jediný asistent, jeden nezvládl teorii. „Před rokem jsme začali s těžšími testy, způsobilo to rachot, protože na to rozhodčí nebyli připraveni. Teď začali ještě víc makat a zvládli to, mám z toho radost,“ těšilo Kovaříka.
Hodnocení podzimní části z hlediska sudích podpořil čísly. Z nich vyplývá několik zajímavých údajů – ve 152 odehraných utkáních došlo na 73 intervencí od VAR (v průměru na jedno utkání jde o podobný počet zásahů videa jako v Lize mistrů na podzim 2024). Kalibrovaná čára (řeší především ofsajdové pozice nebo uznání/ neuznání branky) byla využita v 79 případech. Komise vyhodnotila, že sudí udělali v zásadních akcích podzimních zápasů 51 chyb. Celkem 36 z nich správně opravil VAR, v 10 případech byla od videa situace vyhodnocena špatně.
Pro jarní část zůstává listina sudích pro české profesionální soutěže prakticky ve stejném složení. „Ladislav Szikszay je po operaci achillovky, Vít Zaoral byl na podzim na operaci křížového vazu, teď už trénuje,“ upřesnil Kovařík. Na listině mezinárodních sudích FIFA zůstává šest českých arbitrů, zraněného Szikszaye nahradil od roku 2026 Jan Všetečka.
Od konce roku 2025 na rozhodčí osobně dohlíží v roli mezinárodního poradce Carlos Gómez, bývalý elitní španělský rozhodčí. Přímo v Tenerife navštívil kemp také šéf FAČR David Trunda, který má problematiku rozhodčích v gesci.
„Chtěl jsem vidět, jak celý kemp probíhá a udělat si vlastní obrázek. Velké cíle máme v rozvoji rozhodčích napříč celou pyramidou. Intenzivně pracujeme společně s komisí a panem Kovaříkem na přípravě konkrétních kroků, které chceme v následujících týdnech prezentovat,“ sdělil šéf asociace.
Kovaříkova komise se během podzimu dostávala pod tlak, její šéf byl u některých funkcionářů v nelibosti, rozepře měl například s plzeňským bossem Adolfem Šádkem. Po sezoně mu končí smlouva, spekulovalo se i o jeho konci. „Uvidíme, těžko se mi to komentuje. Ještě jsme nad tím neseděli,“ připustil Kovařík.
Od šéfa asociace Trundy má minimálně pro jarní část plnou důvěru. „Sedíme tady spolu, to je známka důvěry,“ poznamenal Trunda. „Bude to jeden z bodů k jednání v následujících týdnech na výkonném výboru. Teď se pojďme soustředit na přípravu rozhodčích, kam směřovat v jejich rozvoji, kam to posunout a jak tomu pomoct. Jde o celkovou koncepci od nejmenších rozhodčích, pořádání náborů, seminářů, vzdělávacích akcí. Na březnovém výboru má pan Kovařík prezentovat návrh koncepce a uslyšíte tam konkrétní body,“ slíbil Trunda.
Kovařík už pro jaro zvažuje možné novinky směřující ke zlepšení komunikace jeho komise směrem k veřejnosti, zaměřuje se i na další důležité body – ochranu zdraví hráčů, zbytečné simulace nebo nesportovní chování realizačních týmů v technických zónách, což je jeden z velkých nešvarů českého elitního fotbalu. „Chceme chránit jeho image, což se neděje tím, když někteří na lavičkách různě skáčou a protestují. Nabádáme čtvrté sudí, aby také všem měřili stejně,“ zdůraznil Kovařík.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu