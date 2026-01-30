Footcast: Malé pražské derby, test připravenosti a Hyského gólový návrat do Karviné

Předplatné

Chance Liga
Nejlepší liga na světě se rozjíždí po zimní přestávce a 20. kolo má všechno, co fanoušek chce – emoce, nové posily, tlak na favority a možnost překvapení. Jaro je období, kdy se nehraje tolik na krásu, ale na body. A některé zápasy prostě zavání průšvihem… nebo slávou. Ve Footcast Preview rozebrali první jarní kolo David Sobišek, Jakub Podaný a redaktor deníku Sport Pavel Šťastný.

Dukla – Sparta: papírově jasné utkání, potvrdí to i na hřišti?

Pražské derby má vždycky zvláštní náboj. Sparta přijede jako favorit, to je jasné. Ale právě tohle jsou zápasy, které umí být zrádné. Dukla doma, plný stadion, nemá co ztratit – jeden odražený míč, jedna standardka, favorit znervózní… a je zaděláno na drama.

Pro Spartu je to zápas „musíme“. Ztráta bodů by bolela nejen v tabulce, ale hlavně v hlavách. A pokud se utkání začne komplikovat, tlak poroste s každou minutou.

Karviná – Plzeň: souboj sousedů v tabulce

Karviná doma umí, přes zimní přestávku se možná nekonal takový výprodej, jaký se očekával a proto může pomýšlet proti Viktorce na bodový zisk. Pro Martina Hyského to bude návrat do Ráje, kde se odrazil k plzeňskému angažmá. Ani západočeši nezaháleli a byli na trhu aktivní, otázka je jak si nové akvizice sedli a jak to bude klapat na hřišti. 

Hráč, na kterého se zaměřit: Lukáš Provod

Motor zálohy, který umí všechno – kličkovat, presovat, vystřelit i připravit gól. Pro Slavii je extrémně důležitý hlavně v zápasech, kde se soupeř zatáhne a čeká na chybu. Pokud se Slavia bude v Pardubicích trápit, Provod může být ten, kdo to vezme na sebe střelou z dálky nebo finální přihrávkou.

2 tipy na co si vsadit:

Sparta vyhraje & dá více než 1,5 gólu: Pokud favorit chytne tempo, může se rozjet a urvat ze řetězu.

Karviná - Plzeň každý z týmů dá gól: Zápas s obrovským ofenzivním potenciálem. Hyský se bude chtít v Karviné ukázat a domácí se nebojí nikoho a ničeho.

20. kolo zkrátka slibuje víkend, kdy se bude přepínat mezi zápasy. Přesně ten typ kola, kvůli kterému českou ligu milujeme. Footcast Preview začíná na Oneplay Sport dnes ve čtvrtek od 22.30, další dny jsou na programu reprízy.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

