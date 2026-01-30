Footcast: Malé pražské derby, test připravenosti a Hyského gólový návrat do Karviné
Nejlepší liga na světě se rozjíždí po zimní přestávce a 20. kolo má všechno, co fanoušek chce – emoce, nové posily, tlak na favority a možnost překvapení. Jaro je období, kdy se nehraje tolik na krásu, ale na body. A některé zápasy prostě zavání průšvihem… nebo slávou. Ve Footcast Preview rozebrali první jarní kolo David Sobišek, Jakub Podaný a redaktor deníku Sport Pavel Šťastný.
Dukla – Sparta: papírově jasné utkání, potvrdí to i na hřišti?
Pražské derby má vždycky zvláštní náboj. Sparta přijede jako favorit, to je jasné. Ale právě tohle jsou zápasy, které umí být zrádné. Dukla doma, plný stadion, nemá co ztratit – jeden odražený míč, jedna standardka, favorit znervózní… a je zaděláno na drama.
Pro Spartu je to zápas „musíme“. Ztráta bodů by bolela nejen v tabulce, ale hlavně v hlavách. A pokud se utkání začne komplikovat, tlak poroste s každou minutou.
Karviná – Plzeň: souboj sousedů v tabulce
Karviná doma umí, přes zimní přestávku se možná nekonal takový výprodej, jaký se očekával a proto může pomýšlet proti Viktorce na bodový zisk. Pro Martina Hyského to bude návrat do Ráje, kde se odrazil k plzeňskému angažmá. Ani západočeši nezaháleli a byli na trhu aktivní, otázka je jak si nové akvizice sedli a jak to bude klapat na hřišti.
Hráč, na kterého se zaměřit: Lukáš Provod
Motor zálohy, který umí všechno – kličkovat, presovat, vystřelit i připravit gól. Pro Slavii je extrémně důležitý hlavně v zápasech, kde se soupeř zatáhne a čeká na chybu. Pokud se Slavia bude v Pardubicích trápit, Provod může být ten, kdo to vezme na sebe střelou z dálky nebo finální přihrávkou.
2 tipy na co si vsadit:
Sparta vyhraje & dá více než 1,5 gólu: Pokud favorit chytne tempo, může se rozjet a urvat ze řetězu.
Karviná - Plzeň každý z týmů dá gól: Zápas s obrovským ofenzivním potenciálem. Hyský se bude chtít v Karviné ukázat a domácí se nebojí nikoho a ničeho.
20. kolo zkrátka slibuje víkend, kdy se bude přepínat mezi zápasy. Přesně ten typ kola, kvůli kterému českou ligu milujeme. Footcast Preview začíná na Oneplay Sport dnes ve čtvrtek od 22.30, další dny jsou na programu reprízy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu