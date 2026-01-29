Jarní ligový speciál: 76 stran, soupisky, tipy na umístění i zpovědi Bořila a Sörensena
Už v pátek vychází Sport Magazín +PLUS k jarní fázi Chance Ligy. Fotbalový speciál přináší na 76 stranách kompletní soupisky a přehled klubových změn včetně programu. Nejen fanoušky Slavie a Sparty zaujmou obsáhlé rozhovory s Janem Bořilem a Asgerem Sörensenem. Nechybějí předpovědi tvůrců podcastu Ligy naruby. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Ligový speciál / 76 stran
- Rozhovor: Jan Bořil / legenda Slavie
- Soupisky: Novinky ve všech klubech Chance Ligy
- Rozhovor: Asger Sörensen / tahoun Sparty
- Tipy na umístění: Kam vystoupá Baník? / Kdo sestoupí?
- Předpovědi: Trio z Ligy naruby / 11 jarních otázek
- Los: Jarní program
- TV program: všechny sportovní stanice