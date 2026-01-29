Předplatné

Jarní ligový speciál: 76 stran, soupisky, tipy na umístění i zpovědi Bořila a Sörensena

Video placeholder
Sport Magazín +PLUS k jarní části fotbalové Chance ligy • Zdroj: isportTV
Kapitán Slavie Jan Bořil protestuje u rozhodčího
Bořil s radostí bořil Letnou
Kapitán Slavie Jan Bořil
Jan Bořil slaví gól do sítě Pardubic
Jan Bořil slaví gól do sítě Pardubic
5
Fotogalerie
mag
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Už v pátek vychází Sport Magazín +PLUS k jarní fázi Chance Ligy. Fotbalový speciál přináší na 76 stranách kompletní soupisky a přehled klubových změn včetně programu. Nejen fanoušky Slavie a Sparty zaujmou obsáhlé rozhovory s Janem Bořilem a Asgerem Sörensenem. Nechybějí předpovědi tvůrců podcastu Ligy naruby. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Ligový speciál / 76 stran
  • Rozhovor: Jan Bořil / legenda Slavie
  • Soupisky: Novinky ve všech klubech Chance Ligy
  • Rozhovor: Asger Sörensen / tahoun Sparty
  • Tipy na umístění: Kam vystoupá Baník? / Kdo sestoupí?
  • Předpovědi: Trio z Ligy naruby / 11 jarních otázek
  • Los: Jarní program
  • TV program: všechny sportovní stanice

V pátek vychází Sport magazín Plus věnovaný fotbalovému jaru

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů