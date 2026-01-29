Udělám z tebe Fergusona Jablonce, říká Střeštík Kozlovi. Jak nyní kooperují s Peltou?
Pokud to Jablonec dotáhne, Jakub Střeštík, energický majitel klubu, chystá zvláštní číslo přímo na ploše. „Poháry? Já je chci – pro klub, pro kluky," vykládá pár dnů před jarním startem ligy. „Jestli to dopadne, budu klečet na trávníku a brečet," slibuje. Tým se po podzimu drží na třetí figuře, vlčáci jsou však nachystaní na lov. Jenže Severočeši tasí letitou a ostrou zbraň, na složení kádru se výrazně podílí Miroslav Pelta.
Datoví analytici občas kroutí hlavou: Jak je možné, že je Jablonec tak vysoko? „Jak se říká, overperforumujeme,“ usmívá se devadesátiprocentní vlastník společnosti Jakub Střeštík.
Je to bezesporu o kvalitě trenérského štábu Luboše Kozla a zkušeného kádru, který pro jaro opět výkonnostně nabobtnal. Po letech je zpět Eduard Sobol, ze Sparty přišel Bohemkou ošlehaný Nelson Okeke a znalec místního prostředí Dominik Hollý, uzdravil se Sebastian Nebyla. „A pozor, Filip Zorvan má za sebou kompletní přípravu,“ varuje konkurenci muž, jenž do klubu vstoupil, protože se za Miroslavem Peltou, velkým bossem, měla na podzim zavřít vězeňská vrata.
Nestalo se, místo toho se podílí na sportovní stránce věci.
Má Miroslav Pelta exaktně popsanou funkci?
„Oficiálně ne. Já vlastním devadesát procent, Mirkova rodina deset. Z toho to vychází.“
Vy ani on jste nepočítali, že se opět zapojí. Co jste museli změnit?
„Kdyby tady Mirek nebyl, vybudovali bychom silné a rozsáhlé skautingové oddělení. Mirek má díky letům stráveným ve fotbale v různých funkcích neskutečné kontakty, proto dnes sportovní oddělení stojí a padá na něm. Kdyby tady nebyl, stojí a padá na jiných lidech.“