Posily Sigmy: extrémní driblér, klíč k Beranovi i prospekty. Růst bude muset i Janotka
V létě zhruba 100 milionů za Ghaliho a Berana, v zimě dalších cca 225 milionů za hráče jako Šturm, Sejk, Baráth nebo Krivak. „Sledujeme něco výjimečného i na současné poměry v českém fotbale,“ říká v novém díle pořadu iSkaut o fotbalových posilách olomoucké Sigmy redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>
Kdo jsou hráči, které má k dispozici kouč Tomáš Janotka? S rozborem posil Sigmy pomohl tentokrát i datový analytik Jakub Kadrnožka ze společnosti Opta – ten například Fabijana Krivaka charakterizuje jako „extrémního dribléra“, Pétera Barátha zase jako fotbalistu, který „přináší Sigmě něco natolik jiného, že se mu bude muset uzpůsobit taktika.“
Celý díl iSkautu si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu