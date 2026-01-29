Předplatné

Posily Sigmy: extrémní driblér, klíč k Beranovi i prospekty. Růst bude muset i Janotka

Posily Sigmy: extrémní driblér, klíč k Beranovi i prospekty. Trenérsky růst bude muset i Janotka • Zdroj: isport.cz
Danijel Šturm ze slovinského NK Celje je novou tváří olomouckého klubu
Trenér Tomáš Janotka na začátku zimní přípravy fotbalistů Olomouce
Začátek zimní přípravy fotbalistů Olomouce
Nová posila Olomouce Jakub Jezierski
Michal Beran v zápase proti Legii
Chance Liga
V létě zhruba 100 milionů za Ghaliho a Berana, v zimě dalších cca 225 milionů za hráče jako Šturm, Sejk, Baráth nebo Krivak. „Sledujeme něco výjimečného i na současné poměry v českém fotbale,“ říká v novém díle pořadu iSkaut o fotbalových posilách olomoucké Sigmy redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>

Kdo jsou hráči, které má k dispozici kouč Tomáš Janotka? S rozborem posil Sigmy pomohl tentokrát i datový analytik Jakub Kadrnožka ze společnosti Opta – ten například Fabijana Krivaka charakterizuje jako „extrémního dribléra“, Pétera Barátha zase jako fotbalistu, který „přináší Sigmě něco natolik jiného, že se mu bude muset uzpůsobit taktika.“

Celý díl iSkautu si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

