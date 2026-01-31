Kolik opravdu stálo sedm posil Sigmy? V létě může padnout půlmiliardová hranice
Sedm posil, sedm národností. Ale taky deset odchodů. Zima na Andrově stadionu byla po všech směrech bláznivá, Olomouc kádr nabušila fotbalisty za miliony eur. Když nevyjde cíl v podobě první šestky? „Tak máme krásný půlrok na sehrání pro příští sezonu,“ zůstává v klidu předseda Sigmy Ondřej Navrátil, jenž před startem jarní části Chance Ligy několikrát vyjádřil kouči Tomáši Janotkovi důvěru. Na kolik přesně noví hráči Hanáky přišli? Kdo byl nejdražší a kdo byl dělán jako prospekt do budoucna? Jedná se o částky bez bonusů.
Danijel Šturm
Věk: 27
Národnost: Slovinec
Pozice: levé křídlo
Přišel: z Celje
Cena: 50 milionů korun
Pohled Sportu: Zkušený hráč rovnou do základní sestavy. Šturmovi připadne místo na levém křídle, realizační tým věří jeho dynamice a tahu na bránu. Problém však může mít proti nízkému bloku.
Fabijan Krivak
Věk: 20
Národnost: Chorvat
Pozice: ofenzivní záložník, pravé křídlo
Přišel: z Lokomotivy Záhřeb
Cena: 45 milionů korun
Pohled Sportu: Typ jako Kryštof Daněk, jehož Sigma rovněž lákala. Coby levák si Krivak z pravé strany navádí míč na střed, má sílu v poslední třetině hřiště. Vyniká v intenzitě a běžeckých datech.
Dario Grgič
Věk: 22
Národnost: Srb
Pozice: ofenzivní záložník
Přišel: ze Železničaru Pančevo
Cena: 5 milionů korun
Pohled Sportu: Prospekt do budoucna, u kterého Olomouc nemá moc co ztratit. Buď se prosadí a příjemně překvapí, nebo časem půjde o dům dál. Bude chtít čas, než si zvykne na tuzemskou soutěž.
Jakub Jezierski
Věk: 21
Národnost: Polák
Pozice: střední záložník
Přišel: ze Slasku Wroclaw
Cena: 5 milionů korun
Pohled Sportu: Podobně jako Grgič jde spíše o posilu do budoucna. Loni v létě ho chtěly Raków či Groningen, nakonec Hanáci využili kontaktů v Polsku a souboj vyhráli. Jde o kreativní osmičku.
Péter Baráth
Věk: 23
Národnost: Maďar
Pozice: defenzivní záložník
Přišel: z Rakówa Čenstochová
Cena: 50 milionů korun
Pohled Sportu: Nenápadná posila, od které se však na Andrově stadionu čeká hodně. Specifický defenzivní středopolař by měl uvolnit ruce parťáku Beranovi, jeho herní inteligence je vysoká.
John Paul Dembe
Věk: 20
Národnost: Uganďan
Pozice: útočník
Přišel: z Häckenu
Cena: 25 milionů korun
Pohled Sportu: Není to střelec jako Vašulín či Kliment, ale vyniká fyzickými parametry. Do Janotkova fotbalu se bude hodit presinkovou činností a hrou zády k bráně. Bohužel se zranil.
Václav Sejk
Věk: 23
Národnost: Čech
Pozice: útočník
Přišel: z Heerenveenu
Cena: 45 milionů korun
Pohled Sportu: Olomouc jej chtěla několikrát, teď se dočkala. V klubu věří, že Sejk agresivním stylem hry zapadne a že využije toho, že konečně patří někomu, kdo mu věří a kde zůstane déle.
Další změny v kádru Sigmy
Jednání
- Louis Lurvink (24), obránce, Pardubice
- Ondřej Zmrzlý (26), obránce, Slavia
- Daniel Vašulín (27), útočník, Plzeň
Odchody
- Daniel Vašulín (27), návrat z hostování do Plzně
- Muhamed Tijani (25), návrat z hostování do Slavie
- Andres Dumitrescu (24), návrat z hostování do Slavie
- Simion Michez (23), návrat z hostování do Slavie
- Radim Breite (36), Artis Brno, přestup
- Jan Navrátil (35), Artis Brno, přestup
- Adam Dohnálek (21), hostování v Prostějově
- Václav Zahradníček (19), hostování v Prostějově
- Denis Kramář (22), hostování v Prostějově
- Lukáš Vraštil (31), konec kariéry