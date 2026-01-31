Předplatné

Kolik opravdu stálo sedm posil Sigmy? V létě může padnout půlmiliardová hranice

Posily Sigmy: extrémní driblér, klíč k Beranovi i prospekty. Trenérsky růst bude muset i Janotka • Zdroj: isport.cz
Posily Sigmy: extrémní driblér, klíč k&nbsp;Beranovi i prospekty. Trenérsky růst bude muset i Janotka
Simion Michez další starty v dresu Olomouce již nepřidá
Simiona Micheze si po podzimu stráveném v Olomouci stahuje Slavia zpátky
Posila Sigmy John Paul Dembe se ještě před startem jarní části sezony zranil
Danijel Šturm bojuje o míč v přípravném zápase proti Philadelphii
Michal Beran v zápase proti Legii
Michal Beran v zápase proti Legii
Nová posila Olomouce Jakub Jezierski
Michal Kvasnica
Chance Liga
Sedm posil, sedm národností. Ale taky deset odchodů. Zima na Andrově stadionu byla po všech směrech bláznivá, Olomouc kádr nabušila fotbalisty za miliony eur. Když nevyjde cíl v podobě první šestky? „Tak máme krásný půlrok na sehrání pro příští sezonu,“ zůstává v klidu předseda Sigmy Ondřej Navrátil, jenž před startem jarní části Chance Ligy několikrát vyjádřil kouči Tomáši Janotkovi důvěru. Na kolik přesně noví hráči Hanáky přišli? Kdo byl nejdražší a kdo byl dělán jako prospekt do budoucna? Jedná se o částky bez bonusů.

Danijel Šturm

Věk: 27

Národnost: Slovinec

Pozice: levé křídlo

Přišel: z Celje

Cena: 50 milionů korun

Pohled Sportu: Zkušený hráč rovnou do základní sestavy. Šturmovi připadne místo na levém křídle, realizační tým věří jeho dynamice a tahu na bránu. Problém však může mít proti nízkému bloku.

Fabijan Krivak

Věk: 20

Národnost: Chorvat

Pozice: ofenzivní záložník, pravé křídlo

Přišel: z Lokomotivy Záhřeb

Cena: 45 milionů korun

Pohled Sportu: Typ jako Kryštof Daněk, jehož Sigma rovněž lákala. Coby levák si Krivak z pravé strany navádí míč na střed, má sílu v poslední třetině hřiště. Vyniká v intenzitě a běžeckých datech.

Dario Grgič

Věk: 22

Národnost: Srb

Pozice: ofenzivní záložník

Přišel: ze Železničaru Pančevo

Cena: 5 milionů korun

Pohled Sportu: Prospekt do budoucna, u kterého Olomouc nemá moc co ztratit. Buď se prosadí a příjemně překvapí, nebo časem půjde o dům dál. Bude chtít čas, než si zvykne na tuzemskou soutěž.

Jakub Jezierski

Věk: 21

Národnost: Polák

Pozice: střední záložník

Přišel: ze Slasku Wroclaw

Cena: 5 milionů korun

Pohled Sportu: Podobně jako Grgič jde spíše o posilu do budoucna. Loni v létě ho chtěly Raków či Groningen, nakonec Hanáci využili kontaktů v Polsku a souboj vyhráli. Jde o kreativní osmičku.

Péter Baráth

Věk: 23

Národnost: Maďar

Pozice: defenzivní záložník

Přišel: z Rakówa Čenstochová

Cena: 50 milionů korun

Pohled Sportu: Nenápadná posila, od které se však na Andrově stadionu čeká hodně. Specifický defenzivní středopolař by měl uvolnit ruce parťáku Beranovi, jeho herní inteligence je vysoká.

John Paul Dembe

Věk: 20

Národnost: Uganďan

Pozice: útočník

Přišel: z Häckenu

Cena: 25 milionů korun

Pohled Sportu: Není to střelec jako Vašulín či Kliment, ale vyniká fyzickými parametry. Do Janotkova fotbalu se bude hodit presinkovou činností a hrou zády k bráně. Bohužel se zranil.

Václav Sejk

Věk: 23

Národnost: Čech

Pozice: útočník

Přišel: z Heerenveenu

Cena: 45 milionů korun

Pohled Sportu: Olomouc jej chtěla několikrát, teď se dočkala. V klubu věří, že Sejk agresivním stylem hry zapadne a že využije toho, že konečně patří někomu, kdo mu věří a kde zůstane déle.

Další změny v kádru Sigmy

Jednání 

  • Louis Lurvink (24), obránce, Pardubice
  • Ondřej Zmrzlý (26), obránce, Slavia
  • Daniel Vašulín (27), útočník, Plzeň

Odchody

  • Daniel Vašulín (27), návrat z hostování do Plzně
  • Muhamed Tijani (25), návrat z hostování do Slavie
  • Andres Dumitrescu (24), návrat z hostování do Slavie
  • Simion Michez (23), návrat z hostování do Slavie
  • Radim Breite (36), Artis Brno, přestup
  • Jan Navrátil (35), Artis Brno, přestup
  • Adam Dohnálek (21), hostování v Prostějově
  • Václav Zahradníček (19), hostování v Prostějově
  • Denis Kramář (22), hostování v Prostějově
  • Lukáš Vraštil (31), konec kariéry
