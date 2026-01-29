Předplatné

Dukla před Spartou bez pěti útočníků, zraněný je i Pekhart. Holoubek: Je to na hov*o

Problémy Dukly na pozici číslo devět pokračují. Vedení pražského klubu sice přivedlo na hrot útoku další dvě posily a na soupisce najdete hned šest klasických útočníků, ale pořád je to málo. Proti Spartě je připravený naskočit jen devatenáctiletý Michal Kroupa. „Je to na hov*o. Těšil bych se na ligu víc, kdybychom měli k dispozici všechny,“ vydechne trenér David Holoubek.

Většinu podzimní části preferoval jeho realizační tým systém s jedním vysunutým forvardem, ale v zimní přípravě se rozhodl pro změnu. Přišli osvědčení střelci a do všech přátelských utkání nastoupila Dukla s dvojicí útočníků. Vypadalo to, že bude mít z čeho vybírat, ale v prvním extrémně náročném souboji proti Spartě mu mnoho variant nezůstalo.

Proti svému mateřskému klubu totiž logicky nemůže nastoupit Kevin-Prince Milla a mimo je i druhá zimní posila.

Tomáš Pekhart si během přípravy pochroumal koleno a první jarní kolo pravděpodobně nestihne. Nemělo by však jít o delší absenci. „Má to citlivější a počasí tomu nepřidává,“ podívá se kouč kysele na zasněžený trávník na Julisce, kde tým ve čtvrtek absolvoval jen krátký trénink. „Budeme čekat do poslední chvíle, jak se to bude vyvíjet,“ drží malou naději trenér.

Ještě větší zdravotní komplikace řeší rakouský rychlík Namory Cissé, jenž kvůli nim vynechal i všechny přípravné zápasy. „Je zraněný dlouhodobě,“ přikýval Holoubek.

A aby toho nebylo málo, tak potíže s vyřízením víz zase dočasně vyřadila dvojici Afričanů Chinonsa Emeku a Bouboua Dialla. „Jsou někde na dovolené,“ procedí ironicky. „Zrovna včera jsem na to tlačil, abych aspoň něco zjistil, ale nikdo mi nebyl schopný detailně říct nějaký časový horizont. Oba jsou v Africe, trénují s místními kluby a čekají,“ dodává nechápavě.

Alternativy Jacques Fokam a Tomáš Jedlička pak od ledna nepokračují v A týmu. První jmenovaný po menším zranění trénuje s béčkem a druhý se připravuje s druholigovou Příbramí.

Možnosti? Dorostenec a stoper

Jediným připraveným kusem tak zůstává devatenáctiletý talent Michal Kroupa, který při krizi ofenzivních řad na Julisce zaujal už na podzim, když se v sedmi ligových zápasech dvakrát prosadil gólově a přidal i jednu asistenci.

Hlasy z Dukly ovšem opakovaně upozorňují, že na mladý talent nechtějí naložit příliš mnoho a raději by ho začleňovali postupně. „Naši podporu má, vidíme, co dokáže v tréninku. Je to hráč, který by třeba mohl teď dostřídávat a zvykat si na ligu, mohli bychom mu to postupně dávkovat. Jenže my jsme v situaci, kdy útočníka nemáme,“ kroutil hlavou Holoubek po posledním podzimním kole. O sedm týdnů později je přitom s volbami dopředu znovu ve stejné pozici.

Už o víkendu v generálce na ligu tak na hrot útoku poslali trenéři mimo jiné stopera či defenzivního záložníka Daniela Kozmu, který hrával vepředu v mladším věku. Vedle něj pak operoval nově příchozí křídelník Dario Kreiker.

Podobná improvizace bude téměř jistě nutná i v sobotu proti Spartě.

Absence útočníků Dukly

  • Namory Cissé, dlouhodobé zranění
  • Boubou Diallo, čeká na vyřízení víz
  • Chinonso Emeka, čeká na vyřízení víz
  • Kevin-Prince Milla, dohoda o hostování se Spartou
  • Tomáš Pekhart, zranění

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
