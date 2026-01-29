Veselý komentoval jednání se Slavií i posily. Hůlka a Liberec je uzavřená záležitost
Při hledání nových hráčů pro jaro se dostali do kontaktu také se Slavií. Fotbalisté Bohemians od ní získali teprve osmnáctiletého záložníka Gibrila Sosseha, u něhož se administrativně dotahuje hostování. „Musí se adaptovat na českou ligu,“ řekl trenér Jaroslav Veselý na čtvrteční tiskové konferenci, na které se řešila i budoucnost kapitána Lukáše Hůlky.
Pro českého fanouška jde zatím o zcela neznámé jméno. Přesto Bohemians o něm věděli už delší dobu. „Slavia ho přivedla s tím, že bude hrát u nás. Věděl jsem o tom, ale nikde jsme o tom nemluvili,“ zmínil Veselý.
„Sešívaní“ ho získali ze švédského týmu Kalmar FF, který postoupil do nejvyšší soutěže. Gambijský středopolař stál údajně tři miliony eur, v přepočtu kolem 72 milionů korun. „Hráči se nastínil celý projekt s tím, že zůstane v Praze a půjde k nám. Roli sehrál i fakt, že umíme vyjít se zahraničními hráči, aklimatizace bude pro něj jednodušší,“ doplnil kouč.
Sosseh dorazil do kádru Bohemians teprve v pondělí, okamžitě se zapojil do tréninku. „Je mu osmnáct let, proto počítáme my i Slavia s tím, že půjde v jeho případě o sbírání zkušeností,“ nastínil Veselý s tím, že na bližší hodnocení je příliš brzy.
Přesto nejde o přímou náhradu za středopolaře Nelsona Okekeho, který strávil v Bohemians poslední rok. Během něj se začlenil do základní sestavy a rozehrál do dobré formy, ale nyní v zimě se vrátil z hostování zpátky do Sparty a následně zamířil do Jablonce.
Ve středu hřiště tak vedle Bensona Sakaly vznikla mezera. „Sosseh je kreativní a technický hráč. Typově je odlišní od Okekeho, připomíná spíš Čermáka,“ poznamenal Veselý.
Bohemians jednali se Slavií i o jiných hráčích. Podle dřívějších informací deníku Sport a webu iSport se intenzivně řešil příchod krajního obránce Samuela Isifeho, jenž po příchodu z Dukly absolvoval soustředění s týmem trenéra Jindřicha Trpišovského.
Z možného transferu nakonec sešlo. „Probíhala oťukávaní o dalších hráčích, ale musí nám to dávat smysl v tom, jestli toho hráče potřebujeme a využijeme v určité roli,“ vysvětlil Veselý.
Kromě Sosseha přivítal v kádru obránce Milana Havla z Plzně a Davida Lischku z Baníka. Na testech uspěl také Petr Mirvald z druholigového Prostějova, který podepsal s klubem smlouvu na tři a půl roku. „Doufám, že nejde ještě o konečný stav a někdo dorazí,“ uvedl sportovní ředitel Miroslav Držmíšek.
S tím Veselý souhlasil. „Nebránil bych se tomu, kdyby přišel hráč do základní sestavy na jakýkoliv post, který zvedne kvalitu. Může se to stát, může se objevit zajímavý transfer,“ líčil. „Když přišel Havel, Sosseh, Liscgka i Mirvald, tak se zvedla kvalita tréninků, her a cvičení. Větší konkurencí roste kvalita kádru i výsledků na hřišti,“ pokračoval trenér, jenž na startu jara nemůže počítat se zraněnými hráči Vladimírem Zemanem a Šimonem Černým (u něho se bude pravděpodobně řešit možnost hostování ve druhé lize).
Hůlka dodrží smlouvu
Velkým tématem do dalších týdnů je budoucnost kapitána Lukáše Hůlky. Ten bude pokračovat na jaře u Bohemians, přestože podepsal smlouvu v Liberci s platností od prvního července. „Jako klub jsme měli jiné představy, ale Lukáš neudělal nic špatného. Na rozdíl od jiných z minulosti, podepsal smlouvu v době, kdy mohl. Nemusím být spokojený s jeho rozhodnutím, ale musím to přijmout a respektovat,“ vyjádřil se Veselý.
Přesto existovala varianta, že Hůlka se přesune na sever Čech už v tomto přestupovém období. Slovan na transfer podle informací deníku Sport a webu iSport tlačil. „Pro nás je to uzavřená záležitost už od prosince. On tady dohraje svoji soutěž, protože má platnou smlouvu. Takhle jsme to s Lukášem už komunikovali a žádný jiný scénář nenastane,“ reagoval Držmíšek. Podobný případ nastal i u útočníka Júsufa Hilála, jenž se má o budoucnosti rozhodnout během jara.
I když se realizační tým zabýval možnou změnou kapitána, Hůlka jím nejspíš na jaře zůstane. „Pokud si obhájí místo v základní sestavě, bude kapitánem. Přišlo by mi malé a zbabělé, kdyby mu demonstrativně odebíral pásku,“ zakončil Veselý.
Jeho i tým čeká na jaře boj o záchranu, aktuálně se nachází na dvanáctém místě.
Pravděpodobná sestava proti Mladé Boleslavi
Reichl
Kukučka Lischka Vondra
Kareem Hůlka Čermák Havel
Matoušek Ramírez
Júsuf
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu