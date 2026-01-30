Předplatné

Hráči s vadou už do Sigmy nechodí. Posouváme to, říká mladý předseda. Minář (ne)skončil

Video placeholder
Posily Sigmy: extrémní driblér, klíč k Beranovi i prospekty. Trenérsky růst bude muset i Janotka • Zdroj: isport.cz
Předseda představenstva Ondřej Navrátil vystoupil na tiskové konferenci SK Sigma Olomouc před zahájením jarní části ligového ročníku 2025/26
Generální sportovní manažer Pavel Hapal vystoupil na tiskové konferenci SK Sigma Olomouc před zahájením jarní části ligového ročníku 2025/26
Danijel Šturm bojuje o míč v přípravném zápase proti Philadelphii
Michal Beran v zápase proti Legii
Posila Sigmy John Paul Dembe se ještě před startem jarní části sezony zranil
Začátek zimní přípravy fotbalistů Olomouce
28
Fotogalerie
Michal Kvasnica
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (10)

Ještě před pár měsíci fungovala Sigma v nízkonákladovém režimu. Noví hráči? V drtivé většině přicházeli po vypršení smluv, navíc s nějakou vadou, jak říkával tehdejší sportovní manažer Ladislav Minář. S tím (i s ním) je konec. Olomouc po zářijovém posilování za sto milionů korun ještě přitopila pod kotel, podle informací iSport ji zimní nákupy stály téměř čtvrt miliardy bez bonusů. A to ještě chce Ondřeje Zmrzlého, Louise Lurvinka a Daniela Vašulína! „Dobře víme, co děláme. Posouváme celý klub,“ stojí si za svými tahy předseda představenstva Ondřej Navrátil.

Dřív tam dopoledne bývávalo prázdno, zvlášť přes týden mimo zápasové dny, teď je ve VIP prostorech na Andrově stadionu na programu výuka češtiny. Na kulatých stolech jsou položeny bloky s logem klubu, s učitelkou mrskají základní slůvka Afričané, Balkánci, Polák...

Vítejte v nové Sigmě.

„Měníme všechno kolem nás,“ přikývne mladý předseda Ondřej Navrátil, a byť má na mysli zejména komplexní věci jako celkovou kulturu v organizaci, zázemí či podpůrné věci, tuzemskou fotbalovou veřejnost samozřejmě nejvíce zaujalo chování na trhu.

Video placeholder

Díky podpoře miliardáře Pavla Hubáčka přivedla Olomouc v uplynulých týdnech sedm posil, podle redakčních zdrojů za více než dvě stě milionů korun. Ano, ta stejná Olomouc, která minulou sezonu začínala s trenérem a teenagery posunutými ze svého druholigového béčka. Ta stejná Olomouc, kde neexistoval skauting, natož datová analytika.

Není to tak dávno, co si hráči museli na společných předzápasových soustředěních přispívat ze svého, když chtěli na večeři lososa místo kuřecího... Tak tahle značka teď čeří vody nejen na Moravě. Dělá radost

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (10)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů