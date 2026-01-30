Hráči s vadou už do Sigmy nechodí. Posouváme to, říká mladý předseda. Minář (ne)skončil
Ještě před pár měsíci fungovala Sigma v nízkonákladovém režimu. Noví hráči? V drtivé většině přicházeli po vypršení smluv, navíc s nějakou vadou, jak říkával tehdejší sportovní manažer Ladislav Minář. S tím (i s ním) je konec. Olomouc po zářijovém posilování za sto milionů korun ještě přitopila pod kotel, podle informací iSport ji zimní nákupy stály téměř čtvrt miliardy bez bonusů. A to ještě chce Ondřeje Zmrzlého, Louise Lurvinka a Daniela Vašulína! „Dobře víme, co děláme. Posouváme celý klub,“ stojí si za svými tahy předseda představenstva Ondřej Navrátil.
Dřív tam dopoledne bývávalo prázdno, zvlášť přes týden mimo zápasové dny, teď je ve VIP prostorech na Andrově stadionu na programu výuka češtiny. Na kulatých stolech jsou položeny bloky s logem klubu, s učitelkou mrskají základní slůvka Afričané, Balkánci, Polák...
Vítejte v nové Sigmě.
„Měníme všechno kolem nás,“ přikývne mladý předseda Ondřej Navrátil, a byť má na mysli zejména komplexní věci jako celkovou kulturu v organizaci, zázemí či podpůrné věci, tuzemskou fotbalovou veřejnost samozřejmě nejvíce zaujalo chování na trhu.
Díky podpoře miliardáře Pavla Hubáčka přivedla Olomouc v uplynulých týdnech sedm posil, podle redakčních zdrojů za více než dvě stě milionů korun. Ano, ta stejná Olomouc, která minulou sezonu začínala s trenérem a teenagery posunutými ze svého druholigového béčka. Ta stejná Olomouc, kde neexistoval skauting, natož datová analytika.
Není to tak dávno, co si hráči museli na společných předzápasových soustředěních přispívat ze svého, když chtěli na večeři lososa místo kuřecího... Tak tahle značka teď čeří vody nejen na Moravě. Dělá radost