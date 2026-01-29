Sparta má druhou posilu z Anglie. Odvaha, ale i disciplína, říká Rosický. Co plat?

Předplatné

Dánsko-peruánský obránce Oliver Sonne je druhou posilou Sparty z Premier League
Peruánský reprezentant Oliver Sonne přichází na hostování do Sparty z anglického Burnley
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vyvážená volba na pravou stranu. Fotbalová Sparta potvrdila příchod obránce Olivera Sonna, kterého získala na půlroční hostování z Burnley. „Má cennou zkušenost z anglického fotbalového prostředí,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický pro klubový web. Součástí dohody není opce na trvalý přestup.

Sparťanský kádr nabobtnal přes zimní pauzu o čtyřiadvacet startů v Premier League. Záložník Andrew Irving jich posbíral za West Ham sedmnáct. Nyní ho doplnil Sonne, který naskočil na podzim do sedmi utkání prestižní soutěže.

„Věřím, že díky fotbalové kvalitě, mentalitě a charakteru dobře zapadne do prostředí Sparty a stane se platnou součástí týmu. Je to hráč v ideálním věku, který nám může pomoct jak v domácích soutěžích, tak v Evropě,“ uvedl Tomáš Rosický.

Od Sonneho se pravděpodobně očekává okamžitý přínos. Krajní hráč, který má po babičce peruánské občanství, stráví podle současného plánu na Letné pouze půl roku. Bude konkurovat Pavlu Kadeřábkovi, který po zranění Martina Suchomela a odchodu Angela Preciada do Brazílie zůstal jedinou volbou na pozici pravého wingbeka.

Pětadvacetiletý bek sice převezme ve Spartě dres s číslem sedmnáct právě po Preciadovi, ale zdá se, že jde o zcela jiný typ hráče. „Přivádíme hráče, který splňuje naše nároky na intenzitu, dynamiku a odvahu v ofenzivě. Zároveň je velmi disciplinovaný směrem dozadu,“ poznamenal Rosický.

Ve Spartě by měl získat větší herní vytížení. Přesně před rokem přestoupil za tři miliony eur (víc než 70 milionů korun) do tehdy druholigového Burnley. V boji o postup do Premier League odehrál jen třiadvacet minut. Ani o patro výš se výrazně neprosadil, a to kvůli silné konkurenci v podobě Kylea Walkera, bývalého hráče Manchesteru City.

O Sonného se zajímal v tomto přestupovém okně také FC Kodaň, ale hráč, který se narodil v Dánsku, si vybral Spartu. Ta sice usilovala při jednání s Burnley o hostování s opcí na trvalý přestup, jenže musela nakonec přistoupit na podmínku anglické strany.

Navíc dánský deník Tipsbladet (informoval o Sonneho přesunu do Prahy jako první) uvedl, že český klub nabídl hráči lepší podmínky než Kodaň. To však podle serveru inFotbal.cz neplatí. Letenští by zkrátka měli standardně převzít kompletní výši jeho platu, který by neměl nijak vybočovat.

Prosadí se v letenském týmu další posila z Premier League?

