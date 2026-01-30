Hodnocení zimních přestupů: Bazaly se otřásly, Slavia kouká za roh, Pardubice jedou
Přestupy ještě žádný zápas nevyhrály, ale leccos napověděly. Deník Sport a web iSport hodnotí, jak české fotbalové kluby zvládly zimní přestupové okno – ne podle zvučnosti jmen nově příchozích hráčů, ale podle toho, zda správně přečetly vlastní problémy a dokázaly je na trhu řešit. Někdo zabodoval, jiní si zadělali na potíže.
1. FC Slovácko
16. místo, 14 bodů
Přišli: Roman Horák (host. Sparta), Adonija Ouanda (host. Slavia), Štěpán Beran (návrat z host. Vlašim)
Odešli: Žan Medved (konec host. Nyíregyháza), Marko Kvasina (Nyíregyháza), Jiří Borek (Artis), Seung-Bin Kim (Pučchon), Jiří Hamza (Pardubice)
Výdaje: Ačkoliv klub disponuje třemi majiteli, z nichž každý vlastní minimálně 25 % akcií, na masivnější investice finance nejsou. Zimní pauza to jen prokázala. Slovácko musí hledat volné hráče, novinkou je výpomoc od Sparty a Slavie v podobě půlročního hostování dvou mladíků. Hotový fotbalista do základu nepřišel. Mužstvo bude dál stát na zkušenosti a silném vztahu Havlíka a spol. k regionu.
Názor Sportu: Kádr se nepodařilo posílit tak, aby poslední celek tabulky s lehkostí vyklouzl ze záchranářské války. Nikdo teď neví, jestli Horák s Ouandou budou mít výkonnost na Chance Ligu. Pro rozjezd jara s nimi kouč mezi vyvolené nepočítá. Pořád se hledá stoper (zvlášť při měsíční absenci zraněného Filipa Vaška) i křídelník. Na hrotu zbyla jediná klasická devítka – Michael Krmenčík. V některých zápasech opět čekejte v útoku defenzivního univerzála Vlastimila Daníčka. Největší „posilou“ zůstává trenér Roman Skuhravý, který už tým na konci podzimu zvedl.
Známka Sportu za zimní transfery: 4-
FC Baník Ostrava
15. místo, 14 bodů
Přišli: Martin Jedlička (host. Plzeň), Abdallah Gning (Karviná), Václav Jurečka (volný hráč), Filip Šancl (Slavia), Pablo Ortíz (Dunajská Streda), Vlasij Sinjavskij (Bohemians), Lauri Laine (Seinäjoki)
Odešli: Tomáš Zlatohlávek (Teplice), Georgios Kornezos (ukončení smlouvy), David Lischka (Bohemians)
Výdaje: Václav Brabec se na své poměry plácnul přes kapsu a nebojí se to fanouškům v kontextu zpackaného léta připomínat. Nechce řešit boj o záchranu do poslední chvíle, proto za desítky milionů korun vykoupil nejlepší hráče konkurence, kterými Abdallah Gning v Karviné nebo Vlasij Sinjavski v Bohemians nepochybně byli. Rapidně se zvedly i (statisícové) mzdové podmínky.
Názor Sportu: Bazaly se otřásly! A to jsou ještě na odchodu hráči jako Dominik Holec, Eldar Šehič, Patrick Kpozo, Alexander Munksgaard, Christian Frýdek... Sportovní úsek říznul do kádru, zbavil se nepotřebných a přivedl posily rovnou do základní sestavy. Dá se říct, že Slezané udělali na trhu maximum, proto bude nyní pod ještě větším tlakem trenér Tomáš Galásek. Žádné alibi, jinak...
Známka Sportu za zimní transfery: 1
FK Dukla Praha
14. místo, 14 bodů
Přišli: Marek Hanousek (Widzew Łódź), Hugo Jan Bačkovský (Liberec), Tomáš Pekhart (Legia Varšava), Kevin-Prince Milla (host. Sparta), Lukáš Penxa (host. Sparta), Bruno Unušič (Sarajevo), Dario Kreiker (Stripfing), Seif Ali Hindi (Falkenbergs FF), Dantaye Gilbert (Nyíregyháza)
Odešli: Samuel Isife (Slavia), Roman Holiš (Táborsko), Štěpán Šebrle (host. Žižkov), Martin Ambler (host. Žižkov)
Výdaje: Na Julisce navázali na letní nákupní šílenství a přivedli do týmu devět nových tváří. Velké výdaje za přestupy to pro majitele Matěje Turka však neznamená. Většina hráčů dorazila po konci smlouvy, za přestupy Bačkovského a Ali Hindiho pak nemusel vytáhnout závratné částky. Díky inkasovaným penězům za prodej Isifeho do Slavie si tedy pražský klub mohl dovolit utrácet i víc.
Názor Sportu: Největší problém identifikovala Dukla správně v útoku a přivedla Pekharta s Millou, kteří by měli pomoct v boji o záchranu střílením branek. U obou však visí otazník s podzimní minimální/nulovou herní praxí. Na dalších postech se zvýšila konkurence, když sportovní úsek v čele s Martinem Haškem přivedl několik zcela neznámých jmen s potenciálem. Z důležitých hráčů odešel pouze Isife, jehož by měl na pravé straně nahradit Bruno Unušič. Nedostatek vytíženosti řeší vedle Pekharta také navrátilec Hanousek.
Známka Sportu za zimní transfery: 2
FK Mladá Boleslav
13. místo, 17 bodů
Přišli: Ondřej Karafiát (Norimberk), Matěj Hybš (Bohemians), Jan Buryán (konec host. Táborsko konec), Jan Harušťák (host. Baník), Vojtěch Vorel (host. Sparta)
Odešli: Matyáš Vojta (Sparta), Jakub Fulnek (Artis), Aleš Mandous, Filip Prebsl (oba konec host. Slavia)
Výdaje: Po letní obměně kádru šli tentokrát v Boleslavi víc po zkušenostech a přivedli starší hráče s končící smlouvou plus mladého Jana Harušťáka. Ze stovky milionů, které do klubové kasy přitančily za Matyáše Vojtu, tak drtivá většina zůstává netknutá nebo minimálně nebyla využita na přestupovém trhu. Mladá Boleslav tak na rozdíl od řady konkurentů zůstává výrazně v plusu.
Názor Sportu: V útoku zůstává velký kráter po odchodu střelce Matyáše Vojty, kterého Boleslav dosud adekvátně nenahradila. Pouze se vrátil z hostování v Táborsku nadějný útočník Jan Buryán a další kus na pozici číslo devět bude vedení ještě shánět. I na dalších postech šlo spíš o reakce na ztráty hráčů než vyloženě posílení. Naději do děravé obrany přináší zkušený stoper Ondřej Karafiát, levou stranu defenzivní linie vyztuží Hybš a Harušťák, v brance by měl dodat jistotu Vojtěch Vorel. Po nevalném podzimu to ovšem chtělo napumpovat víc.
Známka Sportu za zimní transfery: 3-
Bohemians Praha 1905
12. místo, 19 bodů
Přišli: Milan Havel (Plzeň), David Lischka (Baník), Gibril Sosseh (Slavia), Petr Mirvald (Prostějov)
Odešli: Matěj Hybš (Mladá Boleslav), Vlasij Sinjavskij (Baník), Adam Kadlec (Plzeň), Nelson Okeke (Jablonec)
Výdaje: Jsou téměř nulové, nepouštějí se do finančních závodů. Jak přiznal trenér Veselý, opatrnost vyplývá z plánované přestavby Ďolíčku. Klokani proto sondují levné varianty, kterou představuje Mirvald z druhé ligy či Sosseh, host ze Slavie. Na Lischku s Havlem si sáhli zejména díky tomu, že Baník s Plzní zatoužily po Sinjavském a Kadlecovi. Jinak by dohoda ze strany Bohemians byla složitá.
Názor Sportu: Veselý poskládá do jarních zápasů solidní základní sestavu, se kterou rozhodně má šanci na úspěšný boj o záchranu. Přesto kádr Bohemians oslabil, dostavily se jen nezbytné reakce na odchody klíčových opor. Otazník visí nad mladíkem Sossehem, který je ligovým nováčkem. Větší problémy nastanou zřejmě až v létě, kdy Bohemians budou řešit odchody dalších opor.
Známka Sportu za zimní transfery: 3-
FK Pardubice
11. místo, 21 bodů
Přišli: Tobias Boledovič, Aleš Mandous (oba Slavia), Jiří Hamza (Slovácko), Tomáš Jelínek (host. Slavia), Bohdan Sljubyk (Lvov), Emmanuel Godwin (Treleborg), Michal Hlavatý (Liberec)
Odešli: Jáchym Šerák (host. Chrudim), Filip Šancl, Divine Teah (oba konec host. Slavia), Dominik Mašek, Milan Lexa (oba konec host. Liberec), Vojtěch Sychra (Liberec)
Výdaje: Bohdan Sljubyk ze Lvova má přijít na 1,5 milinu eur, tedy skoro 38 milionů korun, Michal Hlavatý se vrací z Liberce za sumu, za niž odcházel, tedy cca 20 milionů. Pardubice prostě jedou, výrazně jim pomáhá vztahové souznění s pražskou Slavií, zajímaví mohou být v příštích časech oba mladíci z Edenu, ale také levý bek nebo stoper Jiří Hamza ze Slovácka.
Názor Sportu: Utrácejí, ale zase nejdou přes svoji míru, proto odmítli například příchod Vlasije Sinjavského z Bohemians, jehož přeplatil Baník. I proto mají ve známce za jedničkou minus. V létě se dá očekávat, že si velcí a movití přijdou pro levého wingbeka Ryana Mahutu, Pardubice za něj chtěli získat odpovídající náhradu už teď, aby si ji mohli chystat. Jiří Hamza není přesně ten typ.
Známka Sportu za zimní transfery: 1-
FK Teplice
10. místo, 21 bodů
Přišli: Tomáš Zlatohlávek (Baník), Petr Kodeš (Hradec), Oliver Klimpl (B. Bystrica), Emmanuel Fully (Slavia).
Odešli: Daniel Trubač (Hradec), Jehor Cykalo (Stal Mielec).
Výdaje: Mají sice nového majitele podobně jako Sigma nebo Pardubice, ale jiné finanční možnosti s příchodem Kratiny absolutně nezměnily přestupovou strategii Severočechů. Ti zůstávají opatrní. Nejdražším příchodem se stal Zlatohlávek z Baníku, údajně stál přes 8 milionů korun. Jinak brali hráče bez poplatků. Fullyho získali na hostování ze Slavie, Kodeše směnili s Hradcem za Trubače.
Názor Sportu: Vedení neudělalo žádné výrazné tahy, i když je dopředu naznačilo. Proto fanoušci očekávali zřejmě víc. Přesto Severočeši doplnili kádr slušnou kvalitou za málo peněz. Trenér Frťala přivítal dva hráče, o které dlouhodobě stál. A Kodeše se Zlatohlávkem může výkonnostně zvednout. Fully pak představuje alternativu na levý kraj obrany. K lepšímu hodnocení schází technický hráč, jenž by přinesl větší kreativitu a lepší čísla.
Známka Sportu za zimní transfery: 2
FC Zlín
9. místo, 26 bodů
Přišli: Jakub Jugas (Cracovia), Kristers Pankevics (Jeglava)
Odešli: Zviad Natchkebia (Iberia)
Výdaje: Jak je ve Zlíně zvykem, za přestupy se balík peněz nerozhazuje a nenafukuje se kádr. Odchovanec Jakub Jugas rozvázal v Polsku smlouvu, která by mu končila v létě. Přímou investicí v řádu jednotek milionů korun byl mladý lotyšský záložník Pankevics. Velké hry miliardářů se ten zlínský (Zdeněk Červenka) nezúčastňuje. Dlouhodobě drží klub v pevných ekonomických mantinelech.
Názor Sportu: Pro tým je podstatné, že nikdo ze základu neodešel. Nabídku Sigmy Olomouc na Cletuse Nombila klub nepřijal. Představuje si vyšší sumu než necelý milion euro. Výraznou posilou by měl být stoper Jakub Jugas, bývalý bek Slavie a reprezentace. Do Zlína nepřišel jen dohrát kariéru, pořád je plný motivace. Po přípravě míří do sestavy. Nepovedlo se však zvýšit konkurenci na křídle, kde jsou k dispozici spíš starší borci. Tuhle pozici je třeba v blízké budoucnosti řešit.
Známka Sportu za zimní transfery: 2-
SK Sigma Olomouc
8. místo, 27 bodů
Přišli: Danijel Šturm (Celje), Fabijan Krivak (Loko Záhřeb), Dario Grgič (Žel. Pančevo), Jakub Jezierski (Sl. Wroclaw), Péter Baráth (Raków), John Paul Dembe (Häcken), Václav Sejk (Heerenveen)
Odešli: Daniel Vašulín (konec host. Plzeň), Simion Michez, Andres Dumitrescu, Muhamed Tijani (všichni konec host. Slavia), Radim Breite, Jan Navrátil (oba Artis), Adam Dohnálek, Václav Zahradníček (oba host. Prostějov), Lukáš Vraštil (konec kariéry)
Výdaje: Podle informací Sportu stály zimní posily Olomouc cca 225 milionů korun. Pokud dopadnou i transfery Ondřeje Zmrzlého a Louise Lurvinka, jsme na třech stovkách milionů. Připočteme-li zářijové příchody Michala Berana a Ahmada Ghaliho, blíží se pomalu Hanáci půlmiliardové hranici. Masakr! Podrobnosti najdete v novém díle pořadu iSkaut na liganaruby.cz.
Názor Sportu: Upřímně, cizinci jsou pro všechny velká neznámá. Danijel Šturm, Péter Baráth a Václav Sejk jsou kvalitní kusy rovnou do základní sestavy, zbytek bude potřebovat čas. Největším otazníkem je pochopitelně náhrada za kanonýra Daniela Vašulína. Zdravý je nový kapitán Jan Kliment, na něj se spoléhá nejvíc. Pomoct v produktivitě budou muset i ofenzivní záložníci.
Známka Sportu za zimní transfery: 2
FC Hradec Králové
7. místo, 27 bodů
Přišli: Daniel Trubač (Teplice), Marko Regža (Riga), Viktor Zentrich (Unterhaching)
Odešli: Alexandr Sojka (Plzeň), Tom Slončík (konec host. Plzeň), Jakub Elbel (konec host. Olomouc), Petr Kodeš (Teplice)
Výdaje: V prosinci převzali klub noví majitelé, fanoušci netrpělivě čekali, co se bude v zimě dít. Nedělo se (skoro) nic. Útočník Regža přišel po konci smlouvy zadarmo, totéž stoper Zentrich z třetí německé ligy, návrat odchovance Trubače se s Teplicemi upekl výměnou za exkapitána Kodeše. Čili klub zatím neinvestoval ani korunu, v zimě je dokonce v plusu. Plzeň totiž za deset milionů korun vykoupila mladého Sojku na základě klauzule o zpětném odkupu. Je možné, že Hradec do konce přestupního období (12. února) ještě dva hráče přivede.
Názor Sportu: Klub měl údajně připravené peníze na větší množství posil, mohl cílit i na známější hráče, ale po domluvě s trenérským štábem se zachoval velmi zdrženlivě. Nemusí to být nutně špatně, ale odchody tří hráčů základní sestavy vyvolávají značné obavy. Jdou zprávy, že noví majitelé chtějí postavit silnější tým od nové sezony.
Známka Sportu za zimní transfery: 3-
FC Slovan Liberec
6. místo, 31 bodů
Přišli: Vojtěch Sychra (Pardubice), Augustin Drakpe (Dordrecht), Haris Berbič (Banja Luka), Dominik Mašek, Milan Lexa (oba návrat z host. Pardubice), Matěj Strnad (návrat z host. Žižkov)
Odešli: Dominik Plechatý (Artis), Hugo Jan Bačkovský (Dukla), Michal Hlavatý (Pardubice)
Výdaje: Stoper Haris Berbič stál 12 milionů korun, ani jeho kolega Augustin Drakpe se nevymyká z libereckých poměrů, přesto by oba měli atakovat základní sestavu. Šéf Jan Nezmar peníze pustí, ale velmi opatrně. V případě Vojtěcha Sychry, ultra rychlého křídelníka, pomohl fakt, že Pardubice cílily na Michala Hlavatého. Zajímavý je tah s kapitánem Bohemians Lukášem Hůlkou, jenž přijde v létě, naopak se nepovedl příchod jeho spoluhráče Adama Kadlece, Plzeň byla silnější.
Názor Sportu: Liberec má nastavenou lajnu, přesně ví, co bude dělat v aktuálním transferovém okně, v letním a v dalším zimním. Ví, které hráče prodá, proto vodí na jejich místa novice. Přesto nemá od Sportu absolutní hodnocení. Na první pohled se to zdá, na druhý navíc zbystříte, že Slovan má potíž ve středu obrany, tedy se stopery. Trojku v tuto chvíli hrát vlastně nemůže, i když by Radoslav Kováč chtěl.
Známka Sportu za zimní transfery: 2-
MFK Karviná
5. místo, 32 bodů
Přišli: Nino Milič (Domžale), Josias King Furaha (Jerv), Kahuan Vinícius (návrat z host. Torreense), Jevgenij Skyba (Oděsa), Šimon Slončík (host. Slavia), Filip Prebsl (Slavia)
Odešli: Dávid Krčík (Plzeň), Abdallah Gning (Baník), Alexandr Bužek (konec host. Slavia)
Výdaje: V Karviné jednali chytře. Z Domžale přivedli slovinského mládežnického reprezentanta Nina Miliče, z norského Jervu po skončení smlouvy Josiase Kinga Furahu. V tomto týdnu podepsali Filipa Prebsla ze Slavie i Ukrajince Jevgenije Skybu, za jehož přestup podle webu Transfermarkt zaplatili přes 3,5 milionu korun. Z Edenu dorazil na hostování také talentovaný Šimon Slončík.
Názor Sportu: Karvinský parádní podzim logicky způsobil zájem zvenčí. Univerzál Alexandr Bužek se po hostování vrátil do Slavie, stoper Dávid Krčík odešel za trenérem Hyským do Plzně. Velkou ranou může být odchod Abdallaha Gninga do Ostravy, jež aktivovala útočníkovu výstupní klauzuli. Další odliv se očekává v létě, MFK však touží vysoký nadstandard udržet.
Známka Sportu za zimní transfery: 2
FC Viktoria Plzeň
4. místo, 32 bodů
Přišli: Dominik Ťapaj (Ružomberok), Dávid Krčík (Karviná), Adam Kadlec (Bohemians), Patrik Hrošovský (Genk), Tom Slončík (návrat z host. Hradec), Alexandr Sojka (Hradec), Daniel Vašulín (návrat z host. Olomouc), Salim Lawal (Istra)
Odešli: Martin Jedlička (Baník), Svetozar Markovič (Slovan Bratislava), Milan Havel (Bohemians), Lukáš Hejda (B tým), Jan Kopic (B tým), Rafiu Durosinmi (Pisa)
Výdaje: V Chorvatsku ulovila Plzeň výbušného Nigerijce Salima Jawala, s bonusy jde o nejdražší posilu klubu (3 miliony eur, 75 milionů korun). Získání Patrika Hrošovského půl roku před koncem smlouvy v Genku mělo stát zhruba milion eur (30 milionů korun), vykoupení Alexandra Sojky z Hradce vyšlo na přijatelných deset milionů korun. Ťapaj, Krčík ani Kadlec neznamenaly extrémní investice, Slončík s Vašulínem se vrátili z hostování.
Názor Sportu: Celkem osm příchodů na šest odchodů provětralo kádr. Viktoria si na přestupovém trhu stále počíná chytře, Michal Strnad rozhodně nevysypal štědrý měšec. Jde především po dravém a rychlém mládí s přesahem do ofenzivních řad, výjimkou je návrat zkušeného Hrošovského. Nevyšly jí další vytipovaní hráči z Karviné – námluvy s Ayaosim nebo Šigutem stopl slezský klub, také kvůli vztahům se Slavií, kam mají oba ofenzivní hráči od léta namířeno. Ještě jednoho křídelníka by vedení rádo přivedlo, v zásadních věcech má ale splněno. Co trenér Hyský požadoval, před jarní sezonou dostal.
Známka Sportu za zimní transfery: 1-
FK Jablonec
3. místo, 35 bodů
Přišli: Dominik Hollý (host. Sparta), Nelson Okeke (Sparta), Eduard Sobol (Štrasburk)
Odešli: Lukáš Penxa (konec host. Sparta), Antonín Růsek (konec host. Olomouc)
Výdaje: Za málo koupit, výrazně prodat. Takový model plánuje Jablonec opakovat v případě dříve náladového, dnes už v lize etablovaného záložníka Nelsona Okekeho, kterého přivedla ze Sparty za 12,5 milionu korun. Uvidí se, zda se prosadí v konkurenci Filipa Zorvana, Sebastiana Nebyly či Richarda Sedláčka. Další posily jsou v dnešních poměrech low cost záležitosti, navíc oba borci nejdou do neznáma, tudíž slibují mnohé.
Názor Sportu: Mužstvo rozhodně výkonnostně nespadlo, i když nečekaný odchod Antonína Růska je nepříjemný. Miroslav Pelta, který řídí příchody, se zaměřil na známé tváře a prověřené kontakty se Spartou. Největší posilou se však může stát po zranění se vracející Sebastian Nebyla, jehož urychlené vyřešení problému s kolenem je překvapení. Původně měl chybět i na jaře.
Známka Sportu za zimní transfery: 1
AC Sparta Praha
2. místo, 38 bodů
Přišli: Matyáš Vojta (Ml. Boleslav), Andrew Irving (West Ham), Joao Grimaldo (Partizan), Oliver Sonne (host. Burnley)
Odešli: Lukáš Sadílek (Górnik Zabrze), Dominik Hollý (host. Jablonec), Kevin-Prince Milla (host. Dukla), Roman Horák (host. Slovácko), Angelo Preciado (Mineiro)
Výdaje: Boleslavský útočník Matyáš Vojta se cenou, která se vyšplhá k 120 milionům korun, dostal do kategorie nejdražších. Na druhou stranu Andrew Irving přichází z Premier League kvůli končící smlouvě s West Hamem i vztahy mezi kluby za „pakatel“, za necelých 40 milionů. Joao Grimaldo za 32 milionů. Sparta se tedy plácla v prvním případě přes kapsu, ale jinak se chovala klasicky uměřeně.
Názor Sportu: Jelikož se podařilo uskutečnit hostování dánského Peruánce Olivera Sonneho z Burnley, je trenér Brian Priske se zimním děním smířený. I když se nabízí jasné vylepšení sestavy na levém stoperu a pozici brankáře. V prvním případě se letenské vedení rozhlíží, hledá vhodné kandidáty, ve druhém je proti (zatím) neotřesitelná pozice Petera Vindahla. Priske za ním stojí i po turbulentním podzimu.
Známka Sportu za zimní transfery: 2
SK Slavia Praha
1. místo, 45 bodů
Přišli: David Jurásek (Benfica), Divine Teah (konec host. Pardubice), Samuel Isife (Dukla), Hamidou Kante (Artis), Alexandr Bužek (konec host. Karviná), Gibril Sosseh (Kalmar), Abel Cedergren (Stabaek)
Odešli: Christos Zafeiris (PAOK), Lukáš Vorlický (host. Zbrojovka), Muhamed Tijani (Nyíregyháza), Emmanuel Fully (host. Teplice), Adonija Ouanda (host. Slovácko), Tomáš Jelínek (host. Pardubice), Aleš Mandous (Pardubice), Andres Dumitrescu (Petrolul), Miloš Pudil (Jelgava)
Výdaje: V Edenu investovali do budoucnosti, pořídili si několik afrických mladíků plus švédský talent, útočníka Cedergrena, srovnávaného s Haalandem. Největší výdaj? Jednoznačně za levého beka Davida Juráska. Spekuluje se, že Slavia musela Benfice vyplatit 3 miliony eur, další milion navíc je ve splnitelných bonusech a padesát procent ze zisku z dalšího přestupu. Celkem mohla v zimě Slavia utratit necelých 300 milionů korun.
Názor Sportu: Levá strana je po letním odchodu Dioufa problémem, proto tolik stáli o Juráska. Byl prioritou. Složitý byznys se povedl. Víc než dřív kouká Slavia za roh, připravuje si kádr pro léto, ale i dál. Proto nakupovala dravé mládí, které bude rozvíjet v rezervním mužstvu či na hostování. Až nastane správný čas, zamíří uvažované hvězdičky k Trpišovskému. Z nových jmen má šanci na základní sestavu pouze Jurásek. Afričani Kanté a Sosseh zmizeli na hostování, Camara se vrátil do Karviné.
Známka Sportu za zimní transfery: 2