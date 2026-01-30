Pravděpodobné sestavy: Baník odvalí první překážku, Hyského gólový návrat do Slezska
Fotbalová Chance Liga je zpátky! Jarní část sezony odstartuje v sobotu 20. kolem, které poslední lednový den nabídne malé pražské derby mezi Duklou a Spartou. Olomouc, která zainventovala do posil, hostí Hradec Králové. K vidění budou i přímé boje o záchranu mezi Mladou Boleslaví s Bohemians a také posledního Slovácka proti Baníku. Program zakončuje vedoucí Slavia v Pardubicích. Jak všechny týmy nasadí nové tváře? Pro zobrazení všech sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskuzí a k výsledkům anket.
I v probíhající sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen. Neváhej a veď svůj tým, uzávěrka sestav pro 20. kolo je v sobotu ve 13:00.
Jablonec prohrál doma jediný z posledních šestnácti ligových zápasů (se Zlínem 1:3). Zároveň však platí, že v posledních čtyřech utkáních před vlastními fanoušky získal jen 5 bodů.
Teplice prohrály v posledních čtyřech zápasech jen jednou, a to díky kvalitní defenzivě. Na podzim udržely sedm čistých kont, což je o tři víc než ve stejné fázi minulého ročníku
Boleslav ztratila přes zimu Matyáše Vojtu, který byl se sedmi góly nejlepším střelcem týmu. Prozatím ho může nahradit 20letý Jan Buryán, jenž se vrátil z hostování z Táborska.
Bohemians se vrací ofenzivní hráč Jan Matoušek, který naskočil na podzim kvůli zranění pouze do tří zápasů. V minulém ligovém ročníku zaznamenal bilanci 7+2.
Sigma vstřelila v této ligové sezoně pouze 18 gólů, což je její nejnižší počet v této fázi od ročníku 2018/19 (17). Navíc platí, že neskórovala ve třech utkáních po sobě.
Hradečtí neprohráli se Sigmou ani jeden z posledních šesti ligových zápasů (4 výhry a 2 remízy). Velkou úspěšnost mají i na jejím hřišti s bilancí 3 výher a 4 remíz.
Dukla brala na podzim tři body pouze ve dvou zápasech. Jde historicky o její druhý nejnižší počet výher v této fázi sezony. Hůř na tom byla jen v ročníku 1993/94 – měla nula výher.
Sparta prohrávala v této ligové sezoně už v jedenácti zápasech (přesto v nich získala 16 bodů). Častěji se dostaly do ztráty jen Slovácko a Bohemians – oba ve čtrnácti případech.
Slovácko vstupuje do 20. ligového kola z posledního místa tabulky už potřetí v klubové historii. V předchozích dvou případech mužstvo sestoupilo (1995/96 a 2006/07).
Baník přes zimu výrazně posílil ofenzivu. Útočník Václav Jurečka vstřelil v přípravě tři góly ve dvou utkáních, jeho kolega Abdallah Gning zapsal bilanci 1+1.
Karviná se musí vypořádat s odchodem útočníka Abdallaha Gninga do Baníku. V zimní přípravě se stal nejlepším střelcem mužstva Ousmane Condé (3 góly ve 4 zápasech).
Plzeň vstřelila aspoň jeden gól v šesti z osmi ligových zápasů pod vedením trenéra Martina Hyského. V posledních třech vzájemných utkáních navíc padlo vždy tři a více branek.
Liberec prohrál pouze jeden z posledních třinácti ligových zápasů (Jablonec 0:2) a od začátku září má 1,9 bodu na zápas. Vyšší průměr zaznamenala jen Slavia (2,3).
Zlín zakončil podzim výhrou 5:0 nad Olomoucí, čímž ukončil sérii čtyř porážek. Aktuálně má 26 bodů, což je nejvyšší bodový zisk nováčka v této fázi sezony od ročníku 2020/21.
Pardubice vyhrály tři ligové zápasy v řadě poprvé od února 2024. V této sezoně nasbíraly už 21 bodů, přičemž víc jich měly v této fázi pouze v ročníku 2020/21 (28).
Slavia je po podzimu stále bez prohry (13 výher a 6 remíz). Od změny ligového formátu je jediným týmem, kterému se to podařilo – stejně jako v sezoně 2019/20 a 2020/21.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu