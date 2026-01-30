Předplatné

Pravděpodobné sestavy: Baník odvalí první překážku, Hyského gólový návrat do Slezska

Jak budou vypadat základní jedenáctky fotbalových klubů na začátku jarní části Chance Ligy?
Jak budou vypadat základní jedenáctky fotbalových klubů na začátku jarní části Chance Ligy?Zdroj: koláž iSport.cz
David Jurásek je zpět ve Slavii
Trenér Plzně Martin Hyský povzbuzuje své hráče v Basileji
Jurečka přišel zadarmo.
Martin Jedlička už v dresu Baníku Ostrava
Daniel Vašulín stihl dvě branky během dvou minut
Václav Jurečka na prvním tréninku zimní přípravy Baníku
Trenér Plzně Martin Hyský
10
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Fotbalová Chance Liga je zpátky! Jarní část sezony odstartuje v sobotu 20. kolem, které poslední lednový den nabídne malé pražské derby mezi Duklou a Spartou. Olomouc, která zainventovala do posil, hostí Hradec Králové. K vidění budou i přímé boje o záchranu mezi Mladou Boleslaví s Bohemians a také posledního Slovácka proti Baníku. Program zakončuje vedoucí Slavia v Pardubicích. Jak všechny týmy nasadí nové tváře? Pro zobrazení všech sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskuzí a k výsledkům anket.

I v probíhající sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen. Neváhej a veď svůj tým, uzávěrka sestav pro 20. kolo je v sobotu ve 13:00.

Chance Liga - LogoZačni hrát iSport Fantasy

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit

  • Jablonec prohrál doma jediný z posledních šestnácti ligových zápasů (se Zlínem 1:3). Zároveň však platí, že v posledních čtyřech utkáních před vlastními fanoušky získal jen 5 bodů.

  • Teplice prohrály v posledních čtyřech zápasech jen jednou, a to díky kvalitní defenzivě. Na podzim udržely sedm čistých kont, což je o tři víc než ve stejné fázi minulého ročníku

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit

  • Boleslav ztratila přes zimu Matyáše Vojtu, který byl se sedmi góly nejlepším střelcem týmu. Prozatím ho může nahradit 20letý Jan Buryán, jenž se vrátil z hostování z Táborska.

  • Bohemians se vrací ofenzivní hráč Jan Matoušek, který naskočil na podzim kvůli zranění pouze do tří zápasů. V minulém ligovém ročníku zaznamenal bilanci 7+2.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit

  • Sigma vstřelila v této ligové sezoně pouze 18 gólů, což je její nejnižší počet v této fázi od ročníku 2018/19 (17). Navíc platí, že neskórovala ve třech utkáních po sobě.

  • Hradečtí neprohráli se Sigmou ani jeden z posledních šesti ligových zápasů (4 výhry a 2 remízy). Velkou úspěšnost mají i na jejím hřišti s bilancí 3 výher a 4 remíz.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit

  • Dukla brala na podzim tři body pouze ve dvou zápasech. Jde historicky o její druhý nejnižší počet výher v této fázi sezony. Hůř na tom byla jen v ročníku 1993/94 – měla nula výher.

  • Sparta prohrávala v této ligové sezoně už v jedenácti zápasech (přesto v nich získala 16 bodů). Častěji se dostaly do ztráty jen Slovácko a Bohemians – oba ve čtrnácti případech.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit

  • Slovácko vstupuje do 20. ligového kola z posledního místa tabulky už potřetí v klubové historii. V předchozích dvou případech mužstvo sestoupilo (1995/96 a 2006/07).

  • Baník přes zimu výrazně posílil ofenzivu. Útočník Václav Jurečka vstřelil v přípravě tři góly ve dvou utkáních, jeho kolega Abdallah Gning zapsal bilanci 1+1.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit

  • Karviná se musí vypořádat s odchodem útočníka Abdallaha Gninga do Baníku. V zimní přípravě se stal nejlepším střelcem mužstva Ousmane Condé (3 góly ve 4 zápasech).

  • Plzeň vstřelila aspoň jeden gól v šesti z osmi ligových zápasů pod vedením trenéra Martina Hyského. V posledních třech vzájemných utkáních navíc padlo vždy tři a více branek.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit

  • Liberec prohrál pouze jeden z posledních třinácti ligových zápasů (Jablonec 0:2) a od začátku září má 1,9 bodu na zápas. Vyšší průměr zaznamenala jen Slavia (2,3).

  • Zlín zakončil podzim výhrou 5:0 nad Olomoucí, čímž ukončil sérii čtyř porážek. Aktuálně má 26 bodů, což je nejvyšší bodový zisk nováčka v této fázi sezony od ročníku 2020/21.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit

  • Pardubice vyhrály tři ligové zápasy v řadě poprvé od února 2024. V této sezoně nasbíraly už 21 bodů, přičemž víc jich měly v této fázi pouze v ročníku 2020/21 (28).

  • Slavia je po podzimu stále bez prohry (13 výher a 6 remíz). Od změny ligového formátu je jediným týmem, kterému se to podařilo – stejně jako v sezoně 2019/20 a 2020/21.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů