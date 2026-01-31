Sörensenova zpověď o synovi, životě v Česku i Spartě: Životní klub. Jak mu pomohl Arsenal?
Ano, také on patří mezi symboly změny, kterou provedla Sparta příchodem trenéra Briana Priskeho v létě roku 2022. Asger Sörensen, stoper, nyní součást party kapitánů, dorazil tehdy jako jedna z prvních zlomových posil. Na Letné zažil dva tituly, průlom do Ligy mistrů, ale také další ročníky provázené úpadkem. „Teď ale cítím, že je sezona podobná té první pod Brianem, kdy jsme byli mistři," varoval Slavii v rozhovoru, který vznikl během soustředění Letenských v Marbelle.
Vzpomenete si ještě na utkání s Arsenalem z léta 2022? Změnilo vám život.
„Ano, slyšel jsem, že to opravdu byl zápas, po kterém mě Sparta chtěla a vlastně mě přivedla z Norimberku.“
Proč se usmíváte?
„Vzpomenu si na začátek druhé půle. Gabriel Jesus byl na hřišti tři minuty, otočil se kolem mě, najednou byl pryč a dal gól. Navíc jsme jich dostali pět a prohráli jsme, takže si nemyslím, že to byl můj nejlepší výkon. I když v první půli jsem hrál velmi dobře, ale přišel Gabriel Jesus, což byl úplně jiný svět.“
Takže myslíte, že Arsenal nerozhodl?
„Slyšel jsem, že už mě sledovali dřív, ale samozřejmě, že vzhledem ke spojení Tomáše Rosického s Arsenalem v tom mohlo něco být. Slyšel jsem, že s lidmi z klubu o mně mluvil.“
Ano, prý s trenérem Mikelem Artetou, se svým bývalým spoluhráčem. Měl mu říct, že jste byl vynikající.
„Spíš se mi dařilo proti útočníkovi Nketiahovi. Možná proto jsem už tři a půl roku v Praze, kde trávím pěkné roky. Fotbal je zábavný.“
Kdy jste se poprvé dostal do kontaktu se Spartou?
„Pár dnů po Arsenalu jsme hráli proti St. Pauli, venku, na jeho stadionu. Asi dva dny předtím jsem mluvil s Brianem Priskem a Tomášem Rosickým. Ale řekl jsem jim, že se soustředím na Norimberk. Měl jsem k němu velký respekt, věděl jsem, že musím nastoupit. Proto jsem navrhnul: Pojďme si promluvit po St. Pauli.“
Nakonec to bylo vaše poslední vystoupení. Co rozhodlo pro Spartu?
„Začali jsme se bavit s Brianem a Tomášem, vysvětlovali mi, jak to vidí, že mě chtějí a podobně. Pro mě to byla vlastně snadná volba, protože už jsem chtěl zkusit něco jiného než druhou Bundesligu.“
Proč?
„Začínal jsem svoji šestou sezonu ve druhé lize, opravdu jsem chtěl změnu. S Brianem to také byla dobrá kombinace, trochu jsem ho znal z Midtjyllandu. Když jsem byl mladý, dělal tam asistenta. To je ono.“
Praha nabízí neuvěřitelné možnosti
Lákalo vás jméno Sparty?
„Samozřejmě. Věděl jsem, že je to historicky velký klub, který pokaždé bojuje o vítězství v lize. Bylo jasné, že budeme hrát na špici, budeme hrát v Evropě. A