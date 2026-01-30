Co se (ne)stane na jaře: první odvolaný kouč či prolomení baráže. Prohraje vůbec Slavia?
Otevřeně hodnotí dění ve fotbalové Chance Lize při pondělních výstupech pravidelného podcastu Liga naruby. S kůží na trh vyrážejí redaktoři deníku Sport a webu iSport směle i u předpovědí pro zbytek sezony. Radek Špryňar, Michal Kvasnica a Bartoloměj Černík. Co všechno se podle nich (ne)stane na stadionech v jarní části ročníku?
Kdy přijde první jarní porážka Slavie, pokud vůbec?
ČERNÍK: „Nepřijde. Slavia má za sebou krizové zápasy, které ji obvykle straší - na Letné, ve Štruncových sadech, v Teplicích, v Liberci. Jarem projde extrémně soustředěná, jelikož bodový náskok není nedohnatelný. Zisk titulu bez porážky by navíc překonal úspěch z minulé sezony.“
ŠPRYŇAR: „Doma neprohraje, a to ani se Spartou a Plzní. Několik návštěv pekla však na jaře absolvuje. Zajíždí na Baník, nebo do Hradce Králové. Kdybych byl slávistickým fanouškem, největší hrůzu bych měl hned z prvního kola a výjezdu do Pardubic. Zima, tvrdý terén, Jiří Bílek a oddaní Východočeši.“
KVASNICA: „Žádný med to nebude hned v únoru v Pardubicích či v březnu ve Zlíně, ale ze všech možných úhlů pohledu, aniž bych to mistrovi přál, mi první bezbodové zaváhání vychází na duben a duel v Ostravě. Kádr Baníku je hodně šmrncnutý Slavií, doma bude extrémně motivovaný.“
Který z nových majitelů bude na konci sezony ze všech nejspokojenější?
ČERNÍK: „Michal Strnad. Za půl roku si bude svou investici nejvíc pochvalovat plzeňský zbrojař. Samozřejmě, na titul to ještě nebude, ale Plzeň udělá podstatný krok k tomu, aby v příští sezoně byla jednoznačným vyzyvatelem. Pod koučem Hyským půjde nahoru hra i bodový zisk. A co takhle druhé místo?“
KVASNICA: „Jakub Střeštík, protože Jablonec si tentokrát zahraje evropská předkola. A to se - ruku na srdce - před sezonou vzhledem ke všemožným okolnostem nečekalo. Spokojený s pohodovou záchranou bude i pardubický Karel Pražák, mrzení čeká Ondřeje Tomka v Hradci.“
ŠPRYŇAR: „Jablonec se o stupeň propadne, Plzeň bude mít lepší jaro. Liberec bude rád za skupinu o titul, v Olomouci je moc změn najednou, Teplice se budou dívat spíš pod sebe, Pardubice ligu zachrání, Dukla bude v panice do konce sezony. Vychází mi to na pana Střeštíka a jeho Jablonec.“
Prolomí letos poprvé druholigista postup přes baráž?
KVASNICA: „Ano, Brno bude mít od léta dva kluby v nejvyšší soutěži. Zbrojovka to vezme rovnou, Artis přes baráž. Miliardář Igor Fait pro to v zimě udělal maximum, mužstvo je namixované zajímavými cizinci, perspektivními kluky i velezkušenými frajery.“
ČERNÍK: „Ano. Poprvé v historii můžeme označit spíše za překvapení, kdyby se tak nestalo. Za určité konstelace se můžou o postup poprat i dva celky, postupové ambice má i Táborsko. Záleží, v jakém stavu vyplivne nadstavba týmy jako Slovácko, Dukla či Bohemians.“
ŠPRYŇAR: „Nemyslím si. Kvalitativní rozdíly mezi dvěma profesionálními soutěžemi jsou pořád hluboké. Pokud by měla v baráži skončit Zbrojovka, o prvoligisty bych se obával. Kvalifikaci o ligu si však nejspíše zahraje zbrojící Artis, ale neuspěje. Slovácko, Dukla, Bohemians i Mladá Boleslav jsou lepší.“
Kdo sestoupí rovnou z posledního místa?
ŠPRYŇAR: „Klokani se klepou nejenom ve Vršovicích, ale i v trojské zoologické zahradě. Strach o Bohemians je vážně veliký. Podle mého však složité jaro ustojí, zejména díky erudici trenéra Veselého. Kdo dál? Baník pojede výtahem do vyšších pater, Boleslav taky. Betla o padáka si dají Dukla se Slováckem, zřítí se Pražané.“
KVASNICA: „Na Julisce se ukáže, že sázka na obrovské množství neznámých fotbalistů ze zahraničí se nepovedla. Duo Martin Hašek, David Holoubek znervózní - a Dukla už záchranný kurz nenabere. Nepomůže ani útočník Kevin-Prince Milla, zas takový kanonýr Kamerunec není.“
ČERNÍK: „Dukla. Černý Petr mi momentálně padá na Pražany. Zatímco v Uherském Hradišti očekávám kouzla Romana Skuhravého a Baník se zachránil jen zimním přestupovým obdobím, kolem týmu kouče Holoubka vidím nejistotu, absenci gólových hráčů i zvláštní mix mládí a cizinců.“
Který trenér bude odvolán jako první?
ČERNÍK: „Baník se zachrání, ale podle mě bez kouče Tomáše Galáska. V prvních třech kolech vyjíždí na hřiště Slovácka a Liberce, do toho doma nabušená Sigma. Zkombinujte vysoký tlak kvůli drahým posilám, očekávání fanoušků… Klidně se může stát, že v Ostravě po úvodu jara zavládne panika.“
KVASNICA: „Bez Matyáše Vojty, Filipa Prebsla, Aleše Mandouse, Jakuba Fulneka… Přestože až na střelce Vojtu nikdo z nich nadprůměrnou formu ani zvlášť silnou pozici na podzim neměl, adekvátní náhrady do Mladé Boleslavi nedorazily. Kouč Aleš Majer na to bohužel doplatí.“
ŠPRYŇAR: „Předpokládám, že to bude v některém z týmů hrajících o holý život. Majer setrvá, má podporu. Veselý dlouholetý kontrakt, Galásek v zimě všechno ustál, Skuhravý je v Hradišti tři dny s cestou. Ač bych mu to za žádnou cenu nepřál, nejvíc ohrožený je David Holoubek, kouč Dukly.“
Nastřílí na jaře víc gólů Vojta, Vašulín, nebo Chorý?
KVASNICA: „Není o čem: Tomáš Chorý. Ačkoli bych jim to přál, nevěřím tomu, že si Matyáš Vojta s Danielem Vašulínem na (staro)nových adresách vybudují tak velikánskou důvěru realizačního týmu a spoluhráčů, jako má Chorý v Edenu. Překoná i své čtrnáctigólové maximum.“
ŠPRYŇAR: „Tomáš Chorý má rozjetou sezonu na nejlepší střelecký součet v kariéře. Devět podzimních branek zopakuje a bude atakovat korunu krále střelců. Tím je odpověď daná. Abych nebyl za poseru, Daniel Vašulín se prosadí čtyřikrát a Matyáš Vojta pětkrát.“
ČERNÍK: „Tomáš Chorý. Zatímco mladičký Vojta jde do úplně nového prostředí a Vašulín se vrací do starého, slávista Chorý zůstává konzistentně na svém. Pokud nepřijde zranění či vyšší karetní trest za nějakou hloupost, penaltami, hlavičkami a dalšími góly si může klidně dojít pro korunu střelců.“
Připíše si víc asistencí Darida, Hrošovský, nebo Cham?
ŠPRYŇAR: „Rakouského kouzelníka ve slávistickém triku stále nevidím jako člena základní sestavy. Proto bych volil jinde. Patrik Hrošovský se bude spíše soustředit na organizaci hry, v ofenzivě bude Plzeň spoléhat na jiné. Takže mi to vychází na Vladimíra Daridu, zkušené eso z Hradce Králové.“
ČERNÍK: „Vladimír Darida. Byť od Hradce nečekám žádné bodové trháky, machr Darida ukázal na podzim, že je při chuti. Hraje výš než v minulých sezonách, kvalitou kádr převyšuje. U Plzně se body rozmělní, Chamovi bude chybět minutáž. Věřím borci s bundesligovými zkušenostmi!“
KVASNICA: „Vladimír Darida si sice udrží vysoký standard, ale doplatí na špatné týmové jaro Hradce Králové. Muhammed Cham zase na špatné terény a pravou českou válku ve druhé polovině sezony. Vychází mi to na Patrika Hrošovského, který se okamžitě zařadí mezi nejlepší hráče ligy.“
Vychytá na jaře víc nul Jedlička, Wiegele, nebo Mandous?
KVASNICA: „Baník zpevní obrannou fázi, zvlášť pokud trenér Tomáš Galásek definitivně zatáhne Ondřeje Kričfalušiho na post stopera. Martin Jedlička pomůže klidem, kasu zavře, zatímco u Plzně a Pardubic čekám podobně bláznivé výsledky, jako tato mužstva předváděla na podzim.“
ČERNÍK: „Sázet na čistá konta týmu Martina Hyského se možná rovná házení peněz do kanálu, ale přesto ukážu na Floriana Wiegeleho. Baník vyřešil ledacos, ale ze stoperské sestavy mám obavy. Zato Rakušan za krátký čas zvládl ukázat, že umí (na rozdíl od jiných) chytit i něco navíc.“
ŠPRYŇAR: „Za tuhle otázku kolegu Kvasnicu nepochválím. Nejraději bych řekl, že nevím. Plzeň hraje hodně ofenzivně, týmy Martina Hyského inkasují celkem dost. Wiegele tedy ne. Baník má defenzivní linii nejslabší. Zato Pardubice mají obranu v cajku, Aleš Mandous by mohl nulovat. Zvedám ruku pro něj.“
Kdo se stane překvapivou kometou jara a řekne si o velký přestup?
ČERNÍK: „Jan Buryán. Mladá Boleslav má v poslední době ve zvyku posílat do světa zajímavé talenty a nutně potřebuje nahradit góly Matyáše Vojty. Proč opět nevyužít cesty odchovance, který na hostování v Táborsku na podzim zapsal pět branek? Na mladíka jdou dobré reference…“
ŠPRYŇAR: „Už v zimě byl na spadnutí velký přestup, hlavně Plzeň se okolo Emmanuela Ayaosiho neustále točila. Lehkonohý Nigerijec, co umí v ofenzivní zóně dělat brykule, by mohl v létě z Karviné zmizet. Vidím to na Slavii, nebo zahraničí.“
KVASNICA: „Zapamatujte si jméno Samuel Šimek. Třiadvacetiletý odchovanec Pardubic roste v komplexního středopolaře, jeho mimořádná běžecká data skauty oslňují. K fyzickým přednostem navíc přidal i fotbalovost a kopací techniku. Pomůže mu i Michal Hlavatý, bude horkým zbožím.“
Vrátí se David Jurásek do formy, která ho vystřelila do zahraničí?
KVASNICA: „Nezazáří jako dřív, ale ani nezklame. Odvede si svůj standard, Slavii vyřeší nejistotu na levé straně, pomůže k titulu. Takže všichni budou spokojení, zároveň bude ještě znát, že rezerva je stále obrovská. Výraznější výkony očekávám až v příští sezoně po letní přípravě.“
ČERNÍK: „Ne. Nenechte se mýlit, pro Slavii je koupě Davida Juráska skvělý tah. A v budoucnu za něj bude ráda. Ale aby český reprezentant dohnal během pár měsíců herní a fyzické manko z minulého roku? To může trvat klidně až do podzimu.“
ŠPRYŇAR: „Tutovou odpověď nedostanete od nikoho. Myslím, že i ve Slavii žijí v silném očekávání, zda se reprezentant vrátí do dávné fazony. Já tomu dost věřím. Jurásek zpátky nasaje herní koncepci, bude mezi svými, což taky hraje roli. Ale především, vrátil se do mužstva, které šlape. Bylo by na pováženou, kdyby se návrat nezdařil.“
Kdo vyhraje MOL Cup?
ŠPRYŇAR: „Finále je na programu v Hradci Králové, tudíž se do něj probojují pořádající Votroci. Soupeřem jim bude Sparta. A protože už více než třicet let uplynulo od slavného vítězství Východočechů v Poháru ČMFS, rozhodující duel zvládnou. Vyhrají na penalty. Jako tehdy v roce 1995.“
KVASNICA: „Vysoce ambiciózní trenér Martin Hyský si půjde tvrdohlavě za svým za každou cenu – za trofejí. Titul je passé, na třetí příčku se Plzeň dostane a MOL Cup ovládne. Bude z toho nakonec pro Viktorii povedená sezona a o to větší očekávání před novým ročníkem.“
ČERNÍK: „Plzeň. Dostáváme se do éry, kdy bude zisk double pro české kluby náročnější výzvou než kdykoliv jindy v historii. A letos si na svou první trofej sáhne Martin Hyský. Plzeň se brzy bodově zahojí a bude v ideální pozici pro to, aby z MOL Cupu udělala svou prioritu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu