Šmicer o Slavii: Začátek bude těžký. Sparta? Posily z Premier League mě překvapily
Jako hráč vyhrál se Slavií tři tituly. Nyní bude bývalý fotbalista Vladimír Šmicer sledovat, jestli „sešívaní" udrží v jarní části Chance Ligy na zádech Spartu, Jablonec nebo Plzeň. „Liga určitě není rozhodnutá a Slavia si to uvědomuje. Týmy, proti kterým bude hrát, mají kvalitu. S příchodem nových majitelů se srovnaly víc k sobě. Žádný zápas nebude jednoduchý," říká.
Přesto Slavia odskočila Spartě na rozdíl sedmi bodů.
„Slavia má příjemný náskok, je favorit, ale ze své zkušenosti ví, že není nic hotového. Před třemi lety jsme taky přišli o sedm bodů. Nikdo na Slavii nepočítá s tím, že o titulu je rozhodnuto. Čeká nás ještě těžký boj, protože dost týmů posiluje. Sparta, Plzeň, Jablonec nebo Olomouc půjdou po Slavii a náskok se dá rychle ztratit. Všechno je otevřené.“
Jsou slávisté připravení po dvou zápasech v Lize mistrů?
„Určitě nejsou spokojení se zraněními. Za poslední dva zápasy přišli o hráče kvůli svalovým problémům, což jsou nepříjemná zranění. Nevíte, když hráč bude, nebo nebude zase k dispozici.“
Vypadli stopeři Holeš, Ogbu, Vlček i Chaloupek.
„Je to problém, protože tým je na něco zvyklý, má automatismy. Když hraje dobře obrana, dýchá se líp i útočníkům, přechodová fáze je kvalitnější. Stejně tak celkový obraz hry.“
Jaké je řešení?