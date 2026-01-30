Holoubek o posilách Dukly: Kádr je předimenzovaný. Návrat Isifeho řešíme, dával by smysl
Tréninkovou jednotku před úvodním jarním kolem mu výrazně zkomplikovalo počasí. „Dneska to fakt nešlo,“ kroutí hlavou trenér Dukly David Holoubek v přípravě na malé pražské derby proti Spartě. V boji o záchranu se bude chtít opřít na nově příchozí zkušené hráče Tomáše Pekharta a Marka Hanouska. Připustil i možný návrat Samuela Isifeho. „Dávalo by to smysl. Jsme s ním v komunikaci a uvidíme, jak to dopadne,“ říká v rozhovoru pro iSport.
Chybí vám už ligové zápasy?
„Samozřejmě se těšíme. Už jsme se o tom bavili i s klukama – pauza byla dlouhá a liga nám chyběla.“
Hned na úvod vás čeká Sparta. Je to výhoda v tom, že se od vás možná tolik nečeká?
„Sparta je favorit v každém ligovém zápase. Spíš to bereme jako první zápas po pauze a uvidíme, jak se promítne naše příprava, a jestli budeme hrát tak, jak si představujeme. To bude asi podobné i pro Spartu.