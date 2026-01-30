Předplatné

Holoubek o posilách Dukly: Kádr je předimenzovaný. Návrat Isifeho řešíme, dával by smysl

Trenér Dukly David Holoubek má před startem jara trable s absentujícími útočníky
Trenér Dukly David Holoubek má před startem jara trable s absentujícími útočníkyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Samuel Isife z Dukly
Kevin-Prince Milla bude na jaře hostovat v Dukle
Zklamaný David Holoubek v zápase proti Teplicím
Samuel Šigut z Karviné v utkání proti Dukle
Nigerijský obránce Samuel Isife se stal posilou Slavie už v září, do kádru mistra nicméně dorazí až nyní v zimě
Kapitán Dukly Jan Peterka dostává od rozhodčího červenou kartu
Albion Rrahmani v souboji se Samuelem Isifem
Petr Fantyš
Chance Liga
Tréninkovou jednotku před úvodním jarním kolem mu výrazně zkomplikovalo počasí. „Dneska to fakt nešlo,“ kroutí hlavou trenér Dukly David Holoubek v přípravě na malé pražské derby proti Spartě. V boji o záchranu se bude chtít opřít na nově příchozí zkušené hráče Tomáše Pekharta a Marka Hanouska. Připustil i možný návrat Samuela Isifeho. „Dávalo by to smysl. Jsme s ním v komunikaci a uvidíme, jak to dopadne,“ říká v rozhovoru pro iSport.

Chybí vám už ligové zápasy?
„Samozřejmě se těšíme. Už jsme se o tom bavili i s klukama – pauza byla dlouhá a liga nám chyběla.“

Hned na úvod vás čeká Sparta. Je to výhoda v tom, že se od vás možná tolik nečeká?
„Sparta je favorit v každém ligovém zápase. Spíš to bereme jako první zápas po pauze a uvidíme, jak se promítne naše příprava, a jestli budeme hrát tak, jak si představujeme. To bude asi podobné i pro Spartu.

