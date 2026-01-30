Předplatné

Kania: Kuchta do Liberce jen s Bořilem. Vysněný Nezmarův hráč a předání akreditace

Zaplněný Dům kultury v Liberci, dotazy fanoušků, majitel Slovanu Ondřej Kania a generální ředitel klubu Jan Nezmar – tým Ligy naruby navštívil s Ligou na pivu domácí hřiště aktuálně šestého mančaftu ligové tabulky. 

Na začátku celého programu došlo také na předání doživotní liberecké akreditace pro deník Sport. A co se dozvíte dál? 

  • Proč z Liberce jen pár dnů před startem jarní části české nejvyšší soutěže odešel Dominik Plechatý do brněnského Artisu?
  • Kterého hráče v lize by chtěl Jan Nezmar koupit nejraději?
  • Kdy Slovan konečně v derby porazí Jablonec a kdy přijdou trofeje?
  • Co ceny hráčů v lize, platy a investice do infrastruktury?
  • A proč by Kania pod Ještěd přivedl Jana Kuchtu jen ve dvojici s Janem Bořilem?

Celý díl sledujte na www.liganaruby.cz, nebo v nové iSport.tv.

