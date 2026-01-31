Sparta na Dukle: tři místa s otazníkem, Vojta mimo. Kdo se postaví k Finovi?
Na poslední zápas na Dukle má Sparta šílené vzpomínky. Ztráta výhry v poslední minutě, podivná střídání tehdy viditelně nerozhodného kouče Larse Friise, hrozné hřiště, zima. Prostě večer k ničemu. Hrálo se na konci listopadu 2024, teď je tu další výjezd rudých na Julisku, kde budou podobné podmínky. Jak na ně připraví trenér Brian Priske tým, jakou zvolí základní jedenáctku?
Byla to blamáž. Sparta sice vedla, ale Duklu rozhodně neválcovala, naopak. Lars Friis na konci duelu poslal na hřiště zelenáče Romana Horáka a Radka Šilera. Především první z nich to zápasu nezapadl a Dukla ve čtvrté nastavené minutě vyrovnala, jmenovitě obránce Tomáš Vondrášek.
Na lavici přitom seděl například matador David Pavelka. S ním na place by Sparta těžko ztratila dva body, přes upocený výkon by slavila výhru.
Nyní je tu opět sobota večer, nechutné počasí, hřiště bude na hraně. Sparta přesto musí jít pro výhru, protože potřebuje plnit plán, který jí stanovil klíčový stoper Asger Sörensen: „Dva roky jsme něco budovali, byly z toho dva tituly. Teď to děláme znovu, ale pokročili jsme, protože nejsme noví. Brian se vrátil a snaží se opět dát dohromady tým, který bude konkurovat šampionům a postoupí do Ligy mistrů.“
To značí jen vyhrávat, Slavia je v sedmibodovém úniku. V jakém složení půjde Sparta do prvního „jarního“ duelu?
Obrana
Kolonku brankář není třeba rozebírat. Priske se bude dál spoléhat na pavouka Petera Vindahla, také na soustředění v Marbelle vehementně odháněl dotazy, zda nemyslel na změnu.
Před ním možnosti jsou. Asger Sörensen by tedy měl uzmout pozici středního stopera, Filip Panák už na konci podzimu seděl na lavici a v přípravě byl také viditelně upozaděný. Vlevo dojde řada na Patrika Vydru. Ve středu hřiště je přetlak, navíc on nejlépe plní roli invertovaného stopera, prostě chodí na rozehrávku do centra, pomáhají mu zkušenosti středního záložníka. Jaroslav Zelený je připraven se svými přednostmi, především levou nohou i univerzálností.
Vpravo se řeší dvě jména. Jakub Martinec měl odehrát generálku s Legií Varšava, jenže onemocněl. Emmanuel Uchenna se vrací po zranění, měl individuální tréninkový plán, ale pro trenéry je jednička.
Záloha
Pravá strana je jasná: Pavel Kadeřábek. Levá jakbysmet: Matěj Ryneš. Jeden ze středových záložníků rovněž: Kaan Kairinen. Otázka je, kdo se postaví k němu. Na konci podzimu si místo vydobyl Santiago Eneme, jenže ten je zraněný z afrického mistrovství a ještě pár týdnů bude kurýrovat koleno.
V tuto chvíli je první volba Sivert Mannsverk, jenž se lepšil s přibývajícím podzimem a také v generálce se postavil vedle elegantního Fina. Na Dukle by mohl dostat příležitost, i když je jasné, že postupně přijde řada na posilu z West Hamu United Andrewa Irvinga. Jeho stabilita ve hře je přesně to, co Priske vyžaduje.
Útok
Nalevo naskočí nažhavený kapitán Lukáš Haraslín, vpravo při pokračujících patálicích Veljka Birmančeviče John Mercado. Garang Kuol v přípravě neukázal, že by měl být první volba, i když je rozhodně interesantní.
Otázka je ve středu hřiště. Matyáš Vojta je tentokrát z kola ven, protože pyká za čtyři žluté karty. Priske bude soudit mezi dvojicí Albion Rrahmani, Jan Kuchta. Vpředu je první z nich kvůli lepšímu podzimu i nasazování v přípravě. Kosovan podle všeho půjde na plac, český reprezentant bude nachystán.
