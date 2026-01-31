Prognóza ligového jara: Liberecký posun, titul i sestup se týká Prahy. Baník bude...
Konečně. Po zimní přestávce se na fotbalovou scénu vrací Chance Liga. Za titulem míří Slavia, ohrozí ji ještě Sparta nebo případně Plzeň? A kdo se vměstná do Skupiny o titul? Zajímavé otázky nabízí i suterén tabulky. Sestup se predikuje pražskému klubu, do baráže pak zamíří další tým z hlavního města. A kam až se vyškrábe posílený Baník? Projděte si celou prognózu deníku Sportu a webu iSport, jak dopadne ligové jaro.
Nejmíň výher (2), nejvíc remíz (8). Pomůže z pásma ohrožení veterán Pekhart?
Zdeněk Ščasný
„Měli problém hlavně v ofenzivě, kam se vrátil i Milla ze Sparty. Oba jsou věže a myslím, že trenéru Holoubkovi pomůžou. Pekhart stoprocentně. Je to kvalitní a gólový hráč, prokázal dobrou výkonnost i v zahraničí. Je spíš otázka, do jaké míry to bude Dukle stačit. V některých zápasech ukázala zajímavé výkony, ale dvě výhry jsou opravdu málo.“
Petr Fantyš
„Z pásma ohrožení ne. Dukla bude bojovat o život až do úplného konce. Zkušený forvard určitě může pomoct střeleckým instinktem a v tandemu s Millou se pokusí rozhýbat útok, který byl zatím největší slabinou. Hlavně oni dva by se měli postarat o to, aby tým z vyrovnaných duelů bral častěji tři body. Ostatní hráči jim ale musí pomoct při vytváření šancí.“
Pět nejbližších sousedů v tabulce přivítají doma. Je to jediná šance na záchranu?
Zdeněk Ščasný
„Slovácko je opravdu schopné porazit doma každého, což je velká výhoda. Jsem ale přesvědčený, že půjde nahoru hlavně díky práci trenéra Skuhravého. Věřím mu, a to víc než vedení klubu. Je velmi dobrý v ofenzivní fázi a dá mužstvo přes zimu dohromady. Díky němu jsou schopni se dostat z posledního místa. Poradí si s tím.“
Michal Koštuřík
„Trenér Skuhravý byl hned po příchodu nemile zaskočený herním (i výsledkovým) rozdílem mezi zápasy doma a venku. Jeho dojem podpořila i čísla, diferenci hodlal přes zimu odbourat, ovšem klíčem k udržení jsou právě duely na domácím hřišti, kde si hráči mnohem víc věří. Bodovat s nejbližšími protivníky v tabulce je nutností. Los Slovácku nahrává.“
Mají se Klokani o co opřít v nejisté době po zimním průvanu?
Zdeněk Ščasný
„Jsem z nich rozpačitý a mám pocit, že budou pokračovat v nevydařeném podzimu. Odchodů zajímavých hráčů bylo dost, ale nebude velký problém je nahradit. Musejí se zaměřit na góly. Je pro mě záhada, kolik měli kvalitních útočníků, ale nedávali branky. Poradil bych, aby se útočníci tolik netočili. Je potřeba najít jednoho, dva, kteří budou hrát a získají důvěru.“
Pavel Šťastný
„Upřímně: není toho moc. Trenér Veselý přišel o klíčové tváře, nejvíc bolí ztráta Sinjavského. Budiž, náhrady přišly, ale o vylepšení kádru se nedá hovořit. Přesto Bohemians budou jakžtakž v pohodě, tři týmy pod sebou udrží. Pořádné problémy přijdou až v dalších letech. Vidím velkou pomoc v návratu Jana Matouška po zranění, bude gólový.“
V utkáních žádného jiného týmu nepadlo 68 gólů. Uvidíme divočinu i na jaře?
Zdeněk Ščasný
„To je neskutečné číslo. Pro diváka je super, že padají góly. Ale pro trenéry? To je strašné. Už v závěru podzimu bylo vidět, že jejich naivita skončila. Budou podle mě opatrnější a vyzrálejší. Ze začátku hráli velmi sympaticky, snažili se kombinovat odzadu i za cenu rizika, ale odnášeli to bodovými ztrátami. To asi skončilo, defenziva se víc ustálila.“
Petr Fantyš
„Určitě menší než na podzim. Trenér Aleš Majer postupně přešel k defenzivnějšímu stylu, v boji o záchranu musí každý vycházet z pevné obrany. Po odchodu Filipa Prebsla se dá očekávat ještě posílení zadních řad. Vpředu navíc tým přišel o hlavní zbraň Matyáše Vojtu, pro soupeře tak bude méně nebezpečný.“
Příjemné deváté místo pro nováčka. Má se ještě obávat pádu do baráže?
Zdeněk Ščasný
„Samozřejmě bude hodně zajímavé sledovat, jestli Zlín dokáže zopakovat hlavně první dvě třetiny podzimní části. Ani jsem nečekal, že se mu bude tolik dařit. Nicméně je důležité, že ty výsledky byly podložené ve většině případů kvalitní hrou a výkony. Proto říkám, že baráže se obávat nemusí. Jde o dobře poskládané mužstvo.“
Michal Koštuřík
„Na 14. místo, tedy první barážové, má Zlín náskok dvanácti bodů. To je hodně slušný polštář, o který by neměl přijít. Kádr se takřka nezměnil, velkou posilou do kabiny i na hřiště bude zkušený stoper Jakub Jugas. Klub z Baťova města soutěž udrží, byť pádu do skupiny o záchranu se nejspíš nevyhne, neboť Pardubice mocně posilují.“
Nejčastěji faulovaný tým vyhrál nejvíc obranných soubojů. Dostatečná výbava pro jarní klid?
Zdeněk Ščasný
„Klid nebude mít nikdo. (úsměv) Teplice si to uhrají celkem v pohodě, stejně jako v posledních letech. Měly by hlavně ustálit výkony, protože vždycky mají sérii špatných výsledků a zvedají se až postupně. Je to tradiční klub, strávil jsem tam tři roky a věřím, že půjde výš. Nebude se bít o baráž, posune se až do středu tabulky.“
Bartoloměj Černík
„Úspěchy Teplic stojí a padají na solidní defenzivě, a proto je největší zimní posilou udržení Denise Halinského. Skláři tak mají v rukou všechny dílky k tomu, aby zažili nejklidnější jaro za poslední roky. Parádní fotbal nečekejme, mix ,nechutnosti‘, soubojovosti a rychlých torpéd po stranách dělají z Frťalovy party neoblíbeného soupeře pro každý tým.“
Masivní investice do kádru, stejný trenér. Začne konečně jízda vzhůru?
Zdeněk Ščasný
„Baník koupil hodně hráčů. Konečně! Už před sezonou jsem říkal: Musí přivést kvalitu. Investoval teprve teď, ale až liga ukáže, do jaké míry ho posily zvednou. Nemyslím si, že skončí dole, ale že by šel výrazně nahoru? Nejsem o tom přesvědčený. Má jednu velkou výhodu: fanoušky. Jak vyhrají jeden, dva zápasy, jsou schopní se nakopnout.“
Michal Kvasnica
„Více než u kteréhokoli jiného týmu platí, že směr naznačí hned úvodní kolo v Uherském Hradišti. Fakt to není klišé. Pakliže ho Baník zvládne, nepochybuji o tom, že Jedlička, Jurečka, Gning a spol. potáhnou mladé a Ostrava rychle opustí spodní příčky. Pakliže však na Slovácku prohraje, bude mít nezkušený realizační štáb obří problém…“
V tabulce od října by se klub udržel v Top 5. Naváže na formu i po pauze?
Zdeněk Ščasný
„Za mě ano. Prokazuje se výborná práce trenéra Trousila. Na jeho týmu jsem hned viděl určitý rukopis a řád. Na základě toho přicházejí výsledky. Navíc Pardubice přivedly zajímavé hráče a vrátil se jim Hlavatý, což bude obrovská posila. Podle mě je pryč doba, kdy hrály dlouhodobě na spodku tabulky a byly otloukánkem.“
Jiří Fejgl
„Měl by, podmínky má. Trenéři během přípravy dodali do mužstva další své představy. V létě ještě u týmu nebyli, a tak se jim pauza hodila. Navíc přišli Michal Hlavatý, Aleš Mandous, posily do základní sestavy. Konkurence je viditelná, další noví hráči budou však spíše možnostmi do budoucna. Pardubice viditelně sílí.“
Elbel, Slončík, Sojka pryč. Nahradí ztráty Daniel Trubač, největší posila?
Zdeněk Ščasný
„Je důležité, že zůstal brankář Zadražil. Velká opora. Hradec podával na podzim kvalitní výkony, ale nebyl úplně top. Má ambici se protlačit do šestky. Nejsem si jistý, že se to podaří, protože hráči, kteří odešli, byli důležití. Nejvíc bude chybět Slončík. Trubač je samozřejmě posila, nesmírně kvalitní hráč, který umí obejít soupeře. V tom týmu pomůže.“
Radek Špryňar
„Nemůže. Není v záložníkových silách zastoupit tři hráče základní sestavy. Pro Hradec je nemilou zprávou nepřipravenost klubu na zimní přestupové období. Příchody Trubače, Regži a Zentricha nemohou zasypat krátery. Fanoušci očekávali, že se noví majitelé Tomek, Ulich a spol. budou chtít předvést, a doručit hladovému lidu zajímavá sousta. Nestalo se.“
Polovinu gólů nastřílel Vašulín, teď už navrátilec v Plzni. Kdo se postará o jeho produkci?
Zdeněk Ščasný
„Zásadní je návrat Klimenta. Pokud se dostane do formy, kterou měl před zraněním, bude klíčovým hráčem. Klub přivedl i další útočníky, jejich přínos ukáže až čas. Jsem hodně zvědavý na Sejka. Je zdravý, sebevědomý a ukazoval na hostováních zajímavé výkony. Jde o výborný obchod. Dlouhodobě se mi líbí Růsek, viděl jsem v něm vždycky velký potenciál.“
Michal Kvasnica
„Vidím to na rozmělnění mezi tři hráče. Branky se budou chtít od uzdraveného Jana Klimenta, jemuž Sigma projevila důvěru novou smlouvou. Čekám ho u penalt, pět zářezů přidá. Sekundovat mu bude Danijel Šturm, mám tušení, že posila z Celje nebude potřebovat dlouhou aklimatizaci. A pozadu nezůstane ani Václav Sejk.“
Zopakují brilantní podzimní vystoupení a udrží se v elitní šestce, nebo už je soupeři přečetli?
Zdeněk Ščasný
„Jsou hodně koukatelným týmem. Prezentují se herním stylem, ve kterém budou pokračovat beze změny. Věřím, že navážou na podzimní výkony, ale nejsem si upřímně jistý, jestli je přetaví ve výsledky a udrží se v elitní šestce. Je klidně možné, že z ní postupně vypadnou, protože jim odešli někteří hráči. Přesto se na jejich zápasy hodně těším.“
Daniel Fekets
„Pokud chytnou úvodní kola, kdy je čekají duely s Plzní, Teplicemi, Slavií a Jabloncem, senzaci z podzimu by zopakovat mohli. Ačkoliv v zimě odešli klíčoví Dávid Krčík nebo Abdallah Gning, osa úspěšného týmu jinak zůstala pohromadě. Zápasy Karviné budou znovu bavit. Zase se dočkáte rychlého fotbalu, který kouč Marek Jarolím rád vyznává.“
Co by se muselo stát, aby se stejně jako loni nevešli do evropských pohárů?
Zdeněk Ščasný
„Nestane se to. Jablonec dlouhodobě podává dobré a stabilní výkony, což je pro umístění na vrchu tabulky naprosto zásadní. I když v některém zápase klopýtne, dokáže to velmi rychle napravit. A to je hodně důležité. Navíc si myslím, že se usadí nahoře i díky tomu, že ostatní konkurenti až na jednoho nebo dva nemají vyrovnané výkony.“
Jiří Fejgl
„Mají našlápnuto, ale potřebují, aby byl opravdu zdravý Sebastian Nebyla, formu si udrželi Janové Chramosta i Hanuš, Nemanja Tekijaški. Boj to bude svízelný, ostrý, konkurence roste. Pro Jablonec mluví mírný náskok a možná i bolestná zkušenost z minulé sezony. Je favoritem na čtvrtý flek, to rozhodně.“
Dozrála doba pro silný úder trojlístku Kania - Nezmar - Kováč?
Zdeněk Ščasný
„Určitě ne. Chtějí samozřejmě skončit co nejvýš, ale zároveň pracují koncepčně. A to nebývá v českém fotbale úplně zvykem. Dbají na to, aby dělali krok za krokem a šli nahoru postupně. Jsem přesvědčený, že budou v tomhle trendu pokračovat, protože nepodlehli tlakům ani v době, kdy se jim nedařilo a měli nevyrovnané výkony. Jejich práce se mi moc líbí.“
Bartoloměj Černík
„Vše k tomu spěje. Slovan působí oproti loňské situaci obouchaně, zkušeně a s jasným receptem na výhry. Kupodivu se ale nebojí hodně odvážných tahů, které by téměř jakýkoliv jiný tým destabilizovaly. Kdo by v rozjeté sezoně pustil Michala Hlavatého? Vypovídá to o velkém sebevědomí. Slovan skončí v top šestce, což bude úspěch.“
Bude cokoli menšího než ligové stříbro pro Viktorii zklamáním?
Zdeněk Ščasný
„S příchodem nového majitele jednoznačně. Stáhli si zajímavé hráče z hostování a dobře doplnili kádr. Odešel sice Durosinmi, ale nahradí ho. Dlouhodobě jsem vychvaloval práci Mirka Koubka, a jak skončil, Plzeň se začala prezentovat úplně jiným stylem. Byl jsem trochu skeptický, ale trenér Hyský zdokonalí přes zimu systém a bude s týmem ještě lepší.“
Jonáš Bartoš
„Ligový bronz znamená takřka povinnost, cokoliv výš bude příjemným bonusem. Podzimní ztráty bolí příliš na to, aby Plzeň cílila rovnou na jarní sestřelení pražských ,S‘. Od dalšího ročníku půjde o jinou písničku. Michal Strnad nekoupil klub kvůli bronzům nebo bramborám, ve spojení s Adolfem Šádkem chtějí dostat titul brzy zpět do Doosan Areny.“
Skončí na Letné dny otevřených dveří? 16 obdržených gólů doma, víc jich dostaly jen Pardubice (18) a Boleslav (25).
Zdeněk Ščasný
„Jsem o tom přesvědčený. Musejí skončit, pokud chtějí pomýšlet na druhé místo nebo boj o titul. Doma byla Sparta vzadu zranitelná, chybovala a neměla ustálenou obranu. I když Letenští neposílili na defenzivních postech, jsou si vědomi toho, že jim něco vázlo v organizaci, komunikaci a spolupráci s brankářem. Na tom museli v zimě zapracovat.“
Jiří Fejgl
„Doma dostala Sparta šestnáct gólů, víc jich obdržely jen dva kluby, což je samozřejmě problém, také na Letné ztratila body ve čtyřech z deseti utkání. Defenzivu vylepší pravidelné účast v základu v podání Pavla Kadeřábka, také Sivert Mannsverk ve středu zálohy by měl dodat pevnost. Vše není jen chyba obrany.“
Co může zkomplikovat zdánlivě pohodlnou jízdu za titulem?
Zdeněk Ščasný
„Vidím dva faktory, které mohou sehrát roli. Jedním je samotná Slavia. Nepředpokládám, že výrazně poleví a ztratí formu nebo koncentraci na ligová utkání, ale může ji ovlivnit série zranění. Druhým jsou výkony Sparty a Plzně, které považuju za stálé konkurenty. Chtějí do boje o titul ještě promluvit a očekávám u nich oproti podzimu vzestup formy.“
Radek Špryňar
„Člověk musí mít celkem představivost, tak jí dejme prostor. Slavii může o titul připravit jen další zkrat Tomáše Chorého a následný desetizápasový trest, šokující odchod Jindřicha Trpišovského do Manchesteru United, prodej klubu do rukou nigerijské obchodnice Nneky Ede, popřípadě návrat Jana Kuchty coby agenta Sparty. Berte to s nadsázkou. Slavia titul obhájí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu