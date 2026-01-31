Boj o titul: rozbitá Slavia a tichá Sparta. Sedm bodů se dá rychle ztratit, varuje expert
Sedm bodů do plusu, tuhle pozici Slavia dobře zná. Minulý rok měla stejný polštář před Plzní, titul uchvátila naprosto bezpečně. Jenže na startu jarní části se pere s masivním počtem marodů, vychvalovaná defenziva je napadrť. „Sedm bodů neznamená nic, dají se rychle ztratit. Všechno je otevřené,“ uvažuje fotbalová legenda Vladimír Šmicer. Co říká superpočítač? Šance sešívaných na obhajobu odhaduje na jednadevadesát procent, po podzimu druhá Sparta má pětiprocentní naději.
Před rokem na úsvitu jara vypadala Plzeň slibně. Během transferového okna si portfolio rozšířila o zbraně Amara Memiče a Karla Spáčila, byť po nich mlsně koukali i v Edenu. Chtěla stahovat sedmibodový náskok, soutěž zdramatizovat a rvát se o zlatý poklad až do posledního kola nadstavby.
Pche! Slavia si hrála svoji ligu. Cvičila úplně všechny. Bez soucitu.
Proto omámení titulem přišlo už v prvním kole nadstavby, po masakru 5:0 v Olomouci. Nebylo se o čem bavit. Liga měla autoritativního panovníka. Komando Jindřicha Trpišovského na jaře prohrálo jen na Spartě, když muselo pracovat od 27. minuty v deseti. A pak v Jablonci s titulem v kapse.
I teď má Slavia sedm bodů k dobru. Jen druhá není Plzeň, ale Sparta. Přesto je situace odlišná. Rozpoložení obhájce titulu má k ideálu daleko. Za prvé: během týdne dostala dva střapce v Lize mistrů – Barcelona 2:4 a Pafos 1:4.
„Bylo to zklamání, především na Kypru, nikdo to nečekal. Uvidíme, jak se z toho kluci oklepou,“ říká slávistická ikona Vladimír Šmicer.
Za druhé: jestliže loni touto dobou měli zdravotní trable jen Jindřich Staněk a Vasil Kušej, před zápasem v Pardubicích má Slavia zdevastovanou obrannou linii. Delší pauzu ohlásili Tomášové Holeš s Vlčkem, Štěpán Chaloupek i Igoh Ogbu. Zbyli jen David Zima a pětatřicetiletý kapitán Jan Bořil. To samé platí pro středovou formaci, kde laborují se zraněními Michal Sadílek, na Kypr neodjel David Moses, v pořádku není ani Alexander Bužek.
„Je to problém. V klubu jistě nejsou spokojení se stavem zraněných hráčů. Za poslední dva zápasy přišli o několik lidí kvůli svalovým problémům, což jsou nepříjemná zranění. Nevíte, kdy hráč bude, nebo nebude k dispozici,“ zamýšlí se Šmicer. Nejen proto nepovažuje ligu za rozhodnutou.
„Slavia má příjemný náskok, ale ze své zkušenosti vím, že není nic hotového. Před třemi lety jsme přišli také o sedm bodů, shodou okolností se Spartou. Nikdo na Slavii nepočítá s tím, že o titulu je rozhodnuto. Čeká nás ještě těžký boj, protože dost týmů posiluje. Sparta, Plzeň, Jablonec nebo Olomouc půjdou po Slavii, takže sedm bodů neznamená nic, dají se rychle ztratit a všechno je otevřené. Ano, Slavia je favorit, ale ve hře je ještě spousta bodů,“ přemítá.
V prvních kolech bude muset Trpišovský ukázat velikou dávku představivosti a instinktu, aby základní sestavu dobře pospojoval ve funkční organismus. Pokud se mu to nepovede, což se ukáže už v neděli, Sparta ucítí krev.
Sice není ústředním tématem v médiích, veřejně se nechvástá honem na Slavii. Ale pozor, je to jen póza. Letná se nevzdává. „Přijde mi, že se o ní moc nepíše. Vyjde akorát krátká zpráva, že přišel nový hráč a to je všechno,“ všiml si Šmicer. „Vypadá to, že je zalezlá v ulitě a připravená zaútočit,“ glosoval situaci největšího rivala „sešívaných“.
Odvážné transfery
Letenští se pustili do odvážných transferů, utratili desítky milionů za Matyáše Vojtu, postupně přišli i hráči se zkušenostmi z anglické Premier League. Záložník Andrew Irving a obránce Oliver Sonne mají přinést defenzivní stabilitu, která Spartě na konci podzimu scházela. A ta přece podle slov trenéra Briana Priskeho přináší úspěchy.
Navíc v podobné situaci není poprvé. Před třemi lety ztrátu sedmi bodů na Slavii smazala a vyhrála první titul po dlouholeté odmlce.
„Očekávám, že tohle jaro bude podobné jako při první Brianově verzi. První půlrok byl všelijaký, ale od té doby jsme stoupali vzhůru a tým se lepšil,“ připomněl sportovní ředitel Tomáš Rosický na začátku ledna na tiskové konferenci. „Musíme být připravení, až Slavia začne klopýtat,“ doplnil.
Přesto „sešívaní“ mají jednu výhodu, v Lize mistrů už skončili. Sparta pokračuje na evropské scéně a vedle stíhací ligové jízdy a triumfu v domácím poháru se nebrání ani myšlence, že si zahraje finále Konferenční ligy v Lipsku. Aby se k tomu aspoň přiblížila, udělala zajímavé kroky. Ale budou stačit?
Víkend poskytne první odpověď.
Šance na titul podle superpočítače
- Slavia 91,7 %
- Sparta 5,6 %
- Jablonec 1,4 %
- Plzeň 1,2 %
Zdroj dat: Opta
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu