Srovnání pražských „S“ před jarem: los nahrává Slavii. Překvapivý X faktor Sparty
Před třemi lety byli rivalové z Prahy v podobné situaci. Slavia tehdy ligu vedla o sedm bodů, jenže tým Briana Priskeho stíhací jízdu proměnil v titul. Může se scénář opakovat? Web iSport srovnává pražská „S“ před jarní částí v pěti kategoriích, které napoví, komu se bude v Chance Lize lépe dařit.
Co se stalo v zimě
Slavia
V poslední den soustředění ve Španělsku si Trpišovský pochvaloval zdravotní stav kádru i práci odvedenou během kempu. O týden později nestačil počítat marody. Dva zápasy v Lize mistrů sestavu zdecimovaly. Hlavně v záložní a defenzivní řadě. Změny? Jen kosmetické. Odešel Zafeiris, po dvou a půl letech se vrátil Jurásek. Z hostování dorazil Bužek. Tak si to trenérský štáb představoval.
Sparta
Nejvíc bouchnou do očí obchody hráčů z Premier League. Obránce Sonne z Burnley doplnil na pravé straně Kadeřábka. Dalším importem z Anglie je středopolař Andrew Irving z West Hamu. Od nich se očekává okamžitá kvalita. K posílení došlo také na vrchu sestavy. Útočník Vojta má zvednout produktivitu, Grimaldo (i když potřebuje čas na adaptaci) nabízí techniku a dynamiku na slušné úrovni. Sparta i přes odchod Angela Preciada kádr doplnila solidně.
Výchozí stav
Slavia
Sedmibodový náskok vypadá luxusně, i po zkušenostech z minulé sezony. Slavia je znovu nezpochybnitelným favoritem druhé poloviny Chance Ligy. Ovšem pozor, karty byly totožně rozdané i před třemi lety. Jarní kolaps červenobílých predikovali jen příznivci paranormálních jevů. Jenže se stalo. Slavii vyrvala z rukou titul Sparta. V Edenu z toho bylo veliké mrzení. Na startu jara navíc sešívaní nejsou v topu: dvě porážky v Lize mistrů a oslabený kádr na sebevědomí nepřidají.
Sparta
Po dobrém ligovém rozjezdu nastala havárie, která dostala Letenské do složité situace. I když vědí, že z ní vede cesta ven. Před třemi lety ztráceli na Slavii po podzimu rovněž sedm bodů, které bleskově smazali. Stačilo jim na to pouze pět zápasů. Přesto jde o mimořádnou záležitost. V ostatních devíti případech, kdy Sparta zaostávala po devatenácti kolech za vedoucím celkem ligové tabulky, sledovala mistrovské oslavy nezúčastněně.
Rozlosování
Slavia
Slavii čeká těžká písemka v Pardubicích. Pak si oddychne, minimálně dle papírových předpokladů. Mladou Boleslav doma musí rozsekat, stejně tak Karvinou, tak trochu vlastní rezervní tým. Pak přiburácí do Edenu masožravý Liberec a následuje setkání s Duklou na Julisce. A potom už Sparta. Výrazná pomoc v cestě za obhajobou? „Sešívaní“ na rozdíl do Letenských už nehrají Evropu a v základní části potkají Spartu s Plzní doma. To se může sakra hodit.
Sparta
Na jaře se utká pouze se čtyřmi celky, které se po podzimní části nacházejí v horní polovině tabulky. Papírové předpoklady jasně říkají, že Sparta zpomalí až ve čtvrtém utkání. Při úspěšné stíhačce musí projet přes Duklu, Zlín a Hradec Králové v plné rychlosti. Po této sérii narazí na Plzeň, Baník a Slavii. S oběma hlavními konkurenty se utká na venkovním hřišti, což rozhodně není plusový bod.
Síla na lavičce
Slavia
Byť je trenér Trpišovský kritizovaný, trochu paradoxně především vlastními fanoušky, za neatraktivní hru, nářky publika si nepřipouští k tělu. Sociální sítě nepatří k jeho stylu života. Moc dobře ví, že k úspěchu potřebuje čistou hlavu. A v ní nosí jedinou myšlenku: poprvé v kariéře dostat pod sebe Briana Priskeho. Třetí pokus touží proměnit. V ruce má mečbol. Čtyřikrát titul vyhrál. Ví, jak na to. Ten pátý by možná chutnal nejsladčeji.
Sparta
Velmi slušná. A na první pohled větší než na podzim. Sportovní úsek v čele s ředitelem Rosickým upravil kádr s vědomím toho, že Priskeho mužstvo čeká i boj v Konferenční lize. Dá se říct, že pro soupeře bude složité dopředu načíst, kdo na sparťanské lavici vlastně zůstane. Pokud budeme vycházet ze sestavy v generálce s Legií (1:0), mít při střídání k ruce Sonneho, Irvinga, Vojtu s Kuchtou, Grimalda, Panáka nebo Zeleného je příjemná starost.
Faktor X
Slavia
Může jím být jako v minulé sezoně Tomáš Chorý, jistě také další reprezentant Lukáš Provod. Slavii by však k titulu měl donést Vasil Kušej. V zimě tvrdě pracoval na návratu formy. Po brankách v přípravě a proti Barceloně vypadá fit a nezatížený složitou druhou polovinou podzimu. Každý trenér ví, že ve formě, je „Vaska“ jedinečnou zbraní, proti které není obrany. Existuje významný předpoklad, že Trpišovský bude umělce s devítkou na zádech využívat víc než dřív.
Sparta
Asger Sörensen. Možná jde o překvapivou volbu, ale stabilita, klid a účelnost v defenzivě mají v aktuální situaci větší cenu než mimořádné dovednosti kapitána Haraslína (byť i on bude klíčovou postavou). Při listopadové absenci 29letého Dána přicházely ligové ztráty, obrana se stala víc zranitelnou, chybovala, scházela jí lepší organizace. To je potřeba odstranit. Zkušený stoper, který absolvoval celou zimní přípravu, by k tomu měl jednoznačně pomoct.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu