Koubek o složitém čekání na angažmá i roli lídra v Liberci: Myslel jsem, že je konec
Také on poznal, jaké to je, když se nerozjede brankářské domino. Jeho post je prostě specifický, míst je po celé Evropě málo – a to můžete mít za sebou starty v reprezentaci, pohárech, ve dvou ligách počítajících se do TOP 5. Tomáš Koubek, dnes už třiatřicetiletý matador, nejistotu zažil. Pak zvolil Liberec, kam se vrátil po devíti letech a po roce angažmá ve Slovanu se ho dál drží nadšení.
Do liberecké brány měl minulou zimu zaplout postupně, přece jenom půl roku byl bez smlouvy, týmu. Jenže nestalo se, Tomáš Koubek ukázal třídu a od té chvíle je jasnou jedničkou Slovanu, opěrný bod mančaftu. Přitom vlastně už vůbec nemusel hrát fotbal…
Co se událo v říjnu 2024?
„Od léta jsem neměl smlouvu, skončila mi v Augsburgu. Připravoval jsem se v Hradci, ale právě někdy v říjnu jsem z toho tréninkového procesu vyskočil.“
Neměl jste žádné nabídky?
„Byla tam nějaká možnost jít do Izraele a také se velmi konkrétně ozval jeden belgický klub. Jenže já byl v tu chvíli tak mentálně zlomenej, že jsem se do toho nechtěl pustit. V ten moment jsem se rozhodl, že to spíš končí, začal jsem koukat kolem sebe, co bych mohl a nemohl dělat v další kariéře. Začal jsem si dělat trenérské licence, ale pak někdy v půlce listopadu jsem si řekl, že se ještě nachystám na lednové přestupové okno.“
Na licence ale ani nedošlo, ne?
„Někdy kolem Vánoc se mi ozval Liberec, proto jsem už nic jiného neřešil. Byl jsem stoprocentně přesvědčený, že to mě bude dobrý krok.“
K tomu se dostaneme. Bylo těžké si říct, že končíte?
„Velkou roli sehrálo i to, že mě trošku ranilo, že po sedmi letech v TOP soutěžích jsem za celé léto neměl klub, který by mi dával smysl sportovně i pro rodinu. Pořád jsem si říkal, že si budu moct vybírat, určitě něco přijde, ale