Boleslav - Bohemians 2:2. Krásný gól Klimenta, oslabený Jablonec vyhrál

Euforie mladoboleslavských fotbalistů po vyrovnávací brance Jana Buryána
V Boleslavi padly tři góly za sedm minut
Jan Kliment se snaží zastavit Vladimíra Daridu
Adam Zadražil překonaný Janem Klimentem
Mick van Buren si kryje míč před Danijelem Šturmem
Gól Ahmada Ghaliho neplatil kvůli ofsajdu
Chance Liga
Fotbalová Chance Liga se probouzí ze zimního spánku a přináší 20. kolo. V sobotním programu Jablonec porazil doma Teplice 1:0, Mladá Boleslav remizovala s Bohemians 2:2 a Hradec Králové prohrál na trávníku olomoucké Sigmy 0:1. Večer pak dojde na pražské derby mezi Duklou a Spartou. V neděli jde do akce Slovácko s Baníkem, Karviná zabojuje o body proti Plzni, Liberec se střetne se Zlínem a Slavia si chce připsat tři body v Pardubicích. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Kliment sestřelil Hradec

Sigma po hektickém přestupovém období porazila na Andrově stadionu Hradec Králové 1:0. Jediný gól zápasu vstřelil po povedené individuální akci Jan Kliment. Hned tři zimní posily si připsaly debut. Danijel Šturm a Péter Baráth v základní sestavě, z lavičky nastoupil Jakub Jezierski.

Jablonec bez Okekeho vyhrál

Jablonec si poradil doma s Teplicemi 1:0 díky brance Lamina Jawa z prvního poločasu. Severočeši i přes tři body musí počítat ztráty. V 70. minutě byl při svém debutu vyloučen Nelson Okeke, který v týmu Luboše Kozla hostuje ze Sparty. Následně se ještě zranil brankář Jan Hanuš a musel střídat.

Souboj ve spodku bez vítěze

Mladá Boleslav remizovala v domácím prostředí s Bohemians 2:2. Pražany poslal do vedení Lukáš Hůlka. Ve druhém poločase padly tři góly za sedm minut. Nejprve srovnal Filip Lehký, Klokanům pak vrátil vedení debutant David Lischka. Prvním ligovou brankou poté opět srovnal Jan Buryán.

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín1975726:2426
10Teplice2056920:2621
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

