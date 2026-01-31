Předplatné

ONLINE: Olomouc - Hradec 0:0. Bohemians vedou v Boleslavi, Jablonec poráží Teplice

Jablonecká euforie po gólu Lamina Jawa
Jablonecká euforie po gólu Lamina JawaZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Luboš Kozel na lavičce Jablonce v utkání s Teplicemi
Luboš Kozel na lavičce Jablonce v utkání s Teplicemi
Brankář Matouš Trmal inkasoval z kopačky Lamina Jawa
Danijel Šturm (vlevo) bojuje o míč při svém soutěžním debutu za Olomouc
Lukáš Hůlka vstřelil první gól jarní části Chance Ligy
Lukáš Hůlka vstřelil první gól jarní části Chance Ligy
Lukáš Hůlka vstřelil první gól jarní části Chance Ligy
12
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (3)

Fotbalová Chance Liga se probouzí ze zimního spánku a přináší 20. kolo. V sobotním programu Jablonec hostí Teplice, Mladá Boleslav přivítá Bohemians a Hradec Králové se představí na trávníku olomoucké Sigmy. Večer pak dojde na pražské derby mezi Duklou a Spartou. V neděli jde do akce Slovácko s Baníkem, Karviná zabojuje o body proti Plzni, Liberec se střetne se Zlínem a Slavia si chce připsat tři body v Pardubicích. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

LIVE přestávka
00Tipsport2,62,14,2Detail
LIVE přestávka
01Tipsport7,83,81,48Detail
LIVE přestávka
10Tipsport1,25517Detail
LIVE
--Tipsport7.034.561.46Detail

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.943.412.43Detail
LIVE
--Tipsport1.683.775.44Detail
LIVE
--Tipsport3.83.921.91Detail
LIVE
--Tipsport7.564.971.4Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (3)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů