ONLINE: Olomouc - Hradec 0:0. Boleslav hostí Bohemians a Jablonec hraje proti Teplicím

Hráči Jablonce se radují z gólu
Hráči Jablonce se radují z gólu
iSport.cz
Chance Liga
Fotbalová Chance Liga se probouzí ze zimního spánku a přináší 20. kolo. V sobotním programu Jablonec hostí Teplice, Mladá Boleslav přivítá Bohemians a Hradec Králové se představí na trávníku olomoucké Sigmy. Večer pak dojde na pražské derby mezi Duklou a Spartou. V neděli jde do akce Slovácko s Baníkem, Karviná zabojuje o body proti Plzni, Liberec se střetne se Zlínem a Slavia si chce připsat tři body v Pardubicích. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

LIVE 1. poločas
00Tipsport2,2533,5Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport2,63,22,8Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport1,853,44,6Detail
LIVE
--Tipsport7.034.561.46Detail

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.943.412.43Detail
LIVE
--Tipsport1.683.775.44Detail
LIVE
--Tipsport3.83.921.91Detail
LIVE
--Tipsport7.564.971.4Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

