SESTŘIHY: Boleslav - Bohemians 2:2. Krásný gól Klimenta, oslabený Jablonec vyhrál
Fotbalová Chance Liga se probouzí ze zimního spánku a přináší 20. kolo. V sobotním programu Jablonec porazil doma Teplice 1:0, Mladá Boleslav remizovala s Bohemians 2:2 a Hradec Králové prohrál na trávníku olomoucké Sigmy 0:1. Večer pak dojde na pražské derby mezi Duklou a Spartou. V neděli jde do akce Slovácko s Baníkem, Karviná zabojuje o body proti Plzni, Liberec se střetne se Zlínem a Slavia si chce připsat tři body v Pardubicích. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Kliment sestřelil Hradec
Sigma po hektickém přestupovém období porazila na Andrově stadionu Hradec Králové 1:0. Jediný gól zápasu vstřelil po povedené individuální akci Jan Kliment. Hned tři zimní posily si připsaly debut. Danijel Šturm a Péter Baráth v základní sestavě, z lavičky nastoupil Jakub Jezierski.
Jablonec bez Okekeho vyhrál
Jablonec si poradil doma s Teplicemi 1:0 díky brance Lamina Jawa z prvního poločasu. Severočeši i přes tři body musí počítat ztráty. V 70. minutě byl při svém debutu vyloučen Nelson Okeke, který v týmu Luboše Kozla hostuje ze Sparty. Následně se ještě zranil brankář Jan Hanuš a musel střídat.
Souboj ve spodku bez vítěze
Mladá Boleslav remizovala v domácím prostředí s Bohemians 2:2. Pražany poslal do vedení Lukáš Hůlka. Ve druhém poločase padly tři góly za sedm minut. Nejprve srovnal Filip Lehký, Klokanům pak vrátil vedení debutant David Lischka. Prvním ligovou brankou poté opět srovnal Jan Buryán.
Chance Liga - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu