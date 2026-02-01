SESTŘIHY: Kolaps Baníku proti Slovácku. Liberec zdolal Zlín, derby pro Spartu
V sobotním programu 20. kola Chance Ligy Jablonec porazil Teplice 1:0, Mladá Boleslav remizovala s Bohemians 2:2 a Hradec Králové prohrál na trávníku olomoucké Sigmy 0:1. Sparta v pražském derby udolala Duklu 3:0. V neděli pak Baník v klíčové záchranářské bitvě ztratil dvoubrankový náskok a remizoval na Slovácku 2:2. Karviná podlehla Plzni 0:2 a Liberec si poradil se Zlínem. Slavia hraje v Pardubicích. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Haraslín režíroval výhru
Fotbalisté Sparty ovládli pražské derby na hřišti Dukly 3:0. O vítězství hostů rozhodl dvěma góly jejich kapitán Lukáš Haraslín. V prvním poločase proměnil po zásahu VAR penaltu, v druhém dějství se trefil přesně na zadní tyč. V 89. minutě pečetil výhru Letenských debutant Joao Grimaldo.
Kolaps Baníku proti Slovácku
Slovácko díky povedenému závěru remizovalo s Ostravou 2:2. O všechny branky se postaraly zimní posily. Baník na rozhraní poločasů poslali do dvougólového vedení Abdallah Gning s Václavem Jurečkou, v 75. minutě snížil Adonija Ouanda a o necelých pět minut později srovnal další střídající hráč Paul Ndubuisi. O obrat se pak mohl postarat Marek Havlík, v 84. minutě ale neproměnil pokutový kop.
Karviná nestačila na Plzeň
Plzeň vstoupila do jarní části výhrou 2:0 v Karviné. Rozhodl Denis Višinský, který dal oba góly. Trenér Martin Hyský oslavil vítězný návrat do Karviné, odkud během podzimu zamířil do současného angažmá ve Viktorii.
Liberec si poradil se Zlínem
Liberec porazil doma Zlín 2:0. Utkání rozhodly branky Afolabiho Soliua z prvního a Vojtěcha Stránského z druhého poločasu. Slovan se v tabulce posunul na páté místo, „Ševci“ zůstávají devátí.
Kliment sestřelil Hradec
Sigma po hektickém přestupovém období porazila na Andrově stadionu Hradec Králové 1:0. Jediný gól zápasu vstřelil po povedené individuální akci Jan Kliment. Hned tři zimní posily si připsaly debut. Danijel Šturm a Péter Baráth v základní sestavě, z lavičky nastoupil Jakub Jezierski.
Jablonec bez Okekeho uspěl
Jablonec si poradil doma s Teplicemi 1:0 díky brance Lamina Jawa z prvního poločasu. Severočeši i přes tři body musí počítat ztráty. V 70. minutě byl při svém debutu vyloučen Nelson Okeke, který v týmu Luboše Kozla hostuje ze Sparty. Následně se ještě zranil brankář Jan Hanuš a musel střídat.
Souboj ve spodku bez vítěze
Mladá Boleslav remizovala v domácím prostředí s Bohemians 2:2. Pražany poslal do vedení Lukáš Hůlka. Ve druhém poločase padly tři góly za sedm minut. Nejprve srovnal Filip Lehký, Klokanům pak vrátil vedení debutant David Lischka. Prvním ligovou brankou poté opět srovnal Jan Buryán.
Chance Liga - Základní část - 2025/2026
Chance Liga - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu