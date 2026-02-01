Předplatné

SESTŘIHY: Kolaps Baníku proti Slovácku. Slavia ztratila body, Sparta stáhla ztrátu

SESTŘIH: Slovácko – Baník 2:2. Kolaps hostů, ztratili náskok. Jedlička chytil penaltu • Zdroj: isportTV
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (24)

Po zimní pauze se o slovo přihlásila fotbalová Chance Liga. Na programu bylo 20. kolo, ve kterém Slavia ztratila s Pardubicemi. Sparta zvládla pražské derby na trávníku Dukly a snížila ztrátu na „sešívané“ na pět bodů. Plzeň zvládla náročný souboj s Karvinou. Drama nabídl duel Slovácka s Baníkem. Hosté vedli už o dva góly, ale po kolapsu byli rádi za remízu. SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Oslabená Slavia ztratila body

Slavia v dlouhém oslabení neudržela náskok a pouze remizovala v Pardubicích 1:1. Pražané vedli zkraje utkání zásluhou Lukáše Provoda, od 15. minuty ale dohrávali bez vyloučeného Oscara Dorleyho. Dělbu bodů zařídil v 84. minutě střídající Filip Vecheta.

Haraslín režíroval výhru

Fotbalisté Sparty ovládli pražské derby na hřišti Dukly 3:0. O vítězství hostů rozhodl dvěma góly jejich kapitán Lukáš Haraslín. V prvním poločase proměnil po zásahu VAR penaltu, v druhém dějství se trefil přesně na zadní tyč. V 89. minutě pečetil výhru Letenských debutant Joao Grimaldo.

SESTŘIH: Dukla - Sparta 0:3. Červená, penalta i VAR v akci. Řádil Haraslín, trefa i nové posily • iSport.tv

Kolaps Baníku proti Slovácku

Slovácko díky povedenému závěru remizovalo s Ostravou 2:2. O všechny branky se postaraly zimní posily. Baník na rozhraní poločasů poslali do dvougólového vedení Abdallah Gning s Václavem Jurečkou, v 75. minutě snížil Adonija Ouanda a o necelých pět minut později srovnal další střídající hráč Paul Ndubuisi. O obrat se pak mohl postarat Marek Havlík, v 84. minutě ale neproměnil pokutový kop.

SESTŘIH: Slovácko – Baník 2:2. Kolaps hostů, ztratili náskok. Jedlička chytil penaltu • isportTV

Karviná nestačila na Plzeň

Plzeň vstoupila do jarní části výhrou 2:0 v Karviné. Rozhodl Denis Višinský, který dal oba góly. Trenér Martin Hyský oslavil vítězný návrat do Karviné, odkud během podzimu zamířil do současného angažmá ve Viktorii.

SESTŘIH: Karviná - Plzeň 0:2. Hyského úspěšný návrat, o výhře rozhodl dvougólový Višinský • isportTV

Liberec si poradil se Zlínem

Liberec porazil doma Zlín 2:0. Utkání rozhodly branky Afolabiho Soliua z prvního a Vojtěcha Stránského z druhého poločasu. Slovan se v tabulce posunul na páté místo, „Ševci“ zůstávají devátí.

SESTŘIH: Liberec - Zlín 2:0. Slovan si poradil s nováčkem, o výhře rozhodl Soliu • isportTV

Kliment sestřelil Hradec

Sigma po hektickém přestupovém období porazila na Andrově stadionu Hradec Králové 1:0. Jediný gól zápasu vstřelil po povedené individuální akci Jan Kliment. Hned tři zimní posily si připsaly debut. Danijel Šturm a Péter Baráth v základní sestavě, z lavičky nastoupil Jakub Jezierski.

SESTŘIH: Olomouc - Hradec Králové 1:0. Tři body Sigmě zařídil krásně Kliment • iSport.tv

Jablonec bez Okekeho uspěl

Jablonec si poradil doma s Teplicemi 1:0 díky brance Lamina Jawa z prvního poločasu. Severočeši i přes tři body musí počítat ztráty. V 70. minutě byl při svém debutu vyloučen Nelson Okeke, který v týmu Luboše Kozla hostuje ze Sparty. Následně se ještě zranil brankář Jan Hanuš a musel střídat.

SESTŘIH: Jablonec - Teplice 1:0. Jawo rozhodl o domácí výhře, Okeke vyloučen • iSport.tv

Souboj ve spodku bez vítěze

Mladá Boleslav remizovala v domácím prostředí s Bohemians 2:2. Pražany poslal do vedení Lukáš Hůlka. Ve druhém poločase padly tři góly za sedm minut. Nejprve srovnal Filip Lehký, Klokanům pak vrátil vedení debutant David Lischka. Prvním ligovou brankou poté opět srovnal Jan Buryán.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Bohemians 2:2. Hosté dvakrát vedli, body se ale dělí • iSport.tv

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

