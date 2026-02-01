Předplatné

Slovácko – Baník 2:2. Kolaps hostů, ztratili dvoubrankový náskok. Jedlička chytil penaltu

Radost fotbalistů Slovácka po brance do sítě Baníku
Radost fotbalistů Slovácka po brance do sítě BaníkuZdroj: ČTK / Glück Dalibor
Radost fotbalistů Baníku po brance Václava Jurečky
Milan Heča ze Slovácka boxuje míč před Václavem Jurečkou z Baníku
Daniel Holzer z Baníku se snaží prosadit přes obranu Slovácka
Fotbalisté Baníku Ostrava slaví branku Abdallaha Gninga do sítě Slovácka
Fotbalisté Slovácka a Baníku v úvodním duelu jarní části Chance Ligy
Václav Jurečka skóroval v generálce proti Lodži
Euforie mladoboleslavských fotbalistů po vyrovnávací brance Jana Buryána
V sobotním programu 20. kola Chance Ligy Jablonec porazil Teplice 1:0, Mladá Boleslav remizovala s Bohemians 2:2 a Hradec Králové prohrál na trávníku olomoucké Sigmy 0:1. Sparta v pražském derby udolala Duklu 3:0. Baník v klíčové záchranářské bitvě ztratil dvoubrankový náskok a remizoval na Slovácku 2:2. Karviná zabojuje o body proti Plzni, Liberec se střetne se Zlínem a Slavia si chce připsat tři body v Pardubicích. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Haraslín režíroval výhru

Fotbalisté Sparty ovládli pražské derby na hřišti Dukly 3:0. O vítězství hostů rozhodl dvěma góly jejich kapitán Lukáš Haraslín. V prvním poločase proměnil po zásahu VAR penaltu, v druhém dějství se trefil přesně na zadní tyč. V 89. minutě pečetil výhru Letenských debutant Joao Grimaldo.

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla - Sparta 0:3. Červená, penalta i VAR v akci. Řádil Haraslín, trefa i nové posily • iSport.tv

Kliment sestřelil Hradec

Sigma po hektickém přestupovém období porazila na Andrově stadionu Hradec Králové 1:0. Jediný gól zápasu vstřelil po povedené individuální akci Jan Kliment. Hned tři zimní posily si připsaly debut. Danijel Šturm a Péter Baráth v základní sestavě, z lavičky nastoupil Jakub Jezierski.

Video placeholder
SESTŘIH: Olomouc - Hradec Králové 1:0. Tři body Sigmě zařídil krásně Kliment • iSport.tv

Jablonec bez Okekeho vyhrál

Jablonec si poradil doma s Teplicemi 1:0 díky brance Lamina Jawa z prvního poločasu. Severočeši i přes tři body musí počítat ztráty. V 70. minutě byl při svém debutu vyloučen Nelson Okeke, který v týmu Luboše Kozla hostuje ze Sparty. Následně se ještě zranil brankář Jan Hanuš a musel střídat.

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec - Teplice 1:0. Jawo rozhodl o domácí výhře, Okeke vyloučen • iSport.tv

Souboj ve spodku bez vítěze

Mladá Boleslav remizovala v domácím prostředí s Bohemians 2:2. Pražany poslal do vedení Lukáš Hůlka. Ve druhém poločase padly tři góly za sedm minut. Nejprve srovnal Filip Lehký, Klokanům pak vrátil vedení debutant David Lischka. Prvním ligovou brankou poté opět srovnal Jan Buryán.

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav - Bohemians 2:2. Hosté dvakrát vedli, body se ale dělí • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín1975726:2426
10Teplice2056920:2621
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

