ONLINE: Dukla - Sparta. Letenští v základu s Mercadem, Ševínským i Kadeřábkem
Fotbalisty Sparty čeká po zimní přestávce ve 20. kole Chance Ligy pražské derby na hřišti Dukly. Letenští ztrácí z druhého místa na první Slavii sedm bodů, podaří se svěřencům trenéra Briana Priskeho další jarní stíhací jízda zakončená ziskem titulu? Nejprve potřebují uspět na půdě sestupem ohroženého celku. Utkání má výkop v 18:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu