ONLINE: Dukla - Sparta. Letenští zahajují stíhací jízdu v pražském derby

Chance Liga
Fotbalisty Sparty čeká po zimní přestávce ve 20. kole Chance Ligy pražské derby na hřišti Dukly. Letenští ztrácí z druhého místa na první Slavii sedm bodů, podaří se svěřencům trenéra Briana Priskeho další jarní stíhací jízda zakončená ziskem titulu? Nejprve potřebují uspět na půdě sestupem ohroženého celku. Utkání má výkop v 18:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

