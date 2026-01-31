SESTŘIH: Dukla - Sparta 0:3. Červená, penalta i VAR v akci. Řádil Haraslín i posily
Fotbalisté Sparty ovládli ve 20. kole Chance Ligy pražské derby na hřišti Dukly 3:0. O vítězství hostů rozhodl dvěma góly jejich kapitán Lukáš Haraslín. V prvním poločase proměnil po zásahu VAR penaltu, v druhém dějství se trefil přesně na zadní tyč. V 89. minutě pečetil výhru Letenských debutant Joao Grimaldo. Z lavičky si připsali první start i posily z Premier League Oliver Sonne a Andy Irving. Domácí dohrávali v deseti po dvou žlutých kartách Mouhameda Traoreho. Tým Briana Priskeho snížil ztrátu na vedoucí Slavii na 4 body, červenobílí ale mají zápas k dobru. Dukla se propadla na poslední příčku.
Sparta prohrála jediný z dosavadních 22 vzájemných ligových zápasů a Dukla ji doma na Julisce v nejvyšší soutěži porazila jen jednou z 11 utkání. Sparta zvítězila teprve ve třetím z posledních sedmi kol, Dukla vyhrála jediné z minulých 15.
Domácím se uzdravil útočník Pekhart, takže spolu s navrátilcem Hanouskem představili obě nejzkušenější zimní posily. Čermák nastoupil ke svému 100. ligovému duelu. V základní sestavě Sparty sice žádná nová tvář nefigurovala, od začátku se však chopila role favorita. Byla aktivnější, Dukla jen pasivně bránila. Letenští dlouho jen obehrávali její semknuté šiky, do vedení jim pomohl pokutový kop.
Hlavní sudí Radina se šel na pokyn videorozhodčího podívat k monitoru a za Hunalovu ruku po centru Haraslína nařídil penaltu. Míč si vzal sám sparťanský kapitán a poslal ho do horního růžku Matrevicsovy branky. Haraslín tak i čtvrtou penaltu v ligové sezoně proměnil a celkově si do tabulky střelců připsal pátou trefu.
Po přestávce už Sparta nebyla tak aktivní a výsledek byl nadále na vážkách. Pak ale napřáhl Haraslín a byť si gólman na míč sáhl, trefil se do podobného místa jako v prvním poločase a polepšil si na šest gólů v ligové sezoně. Slovenský křídelník zaznamenal v české nejvyšší soutěži pátý zápas s minimálně dvěma brankami, na druhý hattrick ale nedosáhl.
Hosté postupně poslali na hřiště tři zimní posily Irvinga, Grimalda a Sonneho. Duklu v závěru oslabil Traoré, který byl po druhé žluté kartě vyloučen. Výsledek dotvořila spolupráce dvou peruánských reprezentantů, Sonne nahrával a Grimaldo hned při svém debutu v české lize skóroval.
Sparta venku v lize prohrála jediný z posledních šesti zápasů a potřetí po sobě tam zvítězila. Dukla doma vyhrála v jediném z minulých osmi ligových duelů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu