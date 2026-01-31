Předplatné

Koubek jako Trpišovský. Vadí mu stav hřišť v lize a nabízí řešení: Hybridní trávníky

Preview jara: sázka o Chorého, kauza Lurvink, napumpovaný Baník, Darida na baráž? Sestoupí…
Tomáš Koubek na soustředění ve Španělsku
Chance Liga
Chytal za Spartu, přesto má stejný názor jako hlavní tvář Slavie, konkrétně Jindřich Trpišovský. Tomáš Koubek po návratu z angažmá ve Francii a Německu našel českou ligu v rozpuku. Jenže stejně jako slavný kouč v kšiltovce dává „produktu“ jeden velký černý puntík.

„Hřiště jsou největší problém ligy,“ pronesl opakovaně a ve všemožných variacích Trpišovský. Koubek se při rozhovoru v Marbelle, kde Slovan trénoval i hrál na báječných plochách, zamyslí a pak slova pana trenéra potvrdí. Pozor, není to výkřik, brankář mluví rozumně, trochu s odstupem. Navíc je na něm znát, že mu na tématu záleží.

„Naskočil jsem do ligy, která vzkvétá, jde ohromně nahoru, má potenciál hráčský, marketingový. Je úplně jinde, než když jsem odcházel,“ vzpomene si na konec srpna 2017, kdy ho Sparta prodala do Rennes. Vydal se tehdy ve stopách toho největšího, tedy Petra Čecha.

Při interview ho navíc připomíná, mluví rozvážně s rozmyslem, je znát, že se do ligy vrátila persona. Nejen opravdu velký chlap a brankář s hromadou zkušeností. „Jediná věc, která mi přijde blbá při rozpočtech, televizních právech, je stav trávníků,“ naváže na slávistického kouče. Moc dobře ví, o čem mluví, působí přece na severu.

Ano, uzná, že i v tomto ohledu se poměry posunuly, jak řekl při Lize na pivu v Liberci ředitel Slovanu Jan Nezmar, přesto chce, aby pokrok šel dál – a rychle.

„Mrzí mě, že na tom nelpíme. Když to vezmu u nás, tak na podzim odehrajeme pět, šest zápasů na dobré trávě. Liga by na to měla dupat, protože třeba Slovan je schopný hrát evropský fotbal. V Marbelle trénujeme něco a pak budeme hrát se Zlínem jinak, nemusí nám to tolik sedět,“ pustí se do rozboru, ale hned nabízí také řešení: „Je potřeba apelovat na kluby, aby část výdělku z televizních práv daly na hybridní trávníky.“

Taková podmínka by mohla být řešení.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín1975726:2426
10Teplice2056920:2621
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

