Koubek jako Trpišovský. Vadí mu stav hřišť v lize a nabízí řešení: Hybridní trávníky
Chytal za Spartu, přesto má stejný názor jako hlavní tvář Slavie, konkrétně Jindřich Trpišovský. Tomáš Koubek po návratu z angažmá ve Francii a Německu našel českou ligu v rozpuku. Jenže stejně jako slavný kouč v kšiltovce dává „produktu“ jeden velký černý puntík.
„Hřiště jsou největší problém ligy,“ pronesl opakovaně a ve všemožných variacích Trpišovský. Koubek se při rozhovoru v Marbelle, kde Slovan trénoval i hrál na báječných plochách, zamyslí a pak slova pana trenéra potvrdí. Pozor, není to výkřik, brankář mluví rozumně, trochu s odstupem. Navíc je na něm znát, že mu na tématu záleží.
„Naskočil jsem do ligy, která vzkvétá, jde ohromně nahoru, má potenciál hráčský, marketingový. Je úplně jinde, než když jsem odcházel,“ vzpomene si na konec srpna 2017, kdy ho Sparta prodala do Rennes. Vydal se tehdy ve stopách toho největšího, tedy Petra Čecha.
Při interview ho navíc připomíná, mluví rozvážně s rozmyslem, je znát, že se do ligy vrátila persona. Nejen opravdu velký chlap a brankář s hromadou zkušeností. „Jediná věc, která mi přijde blbá při rozpočtech, televizních právech, je stav trávníků,“ naváže na slávistického kouče. Moc dobře ví, o čem mluví, působí přece na severu.
Ano, uzná, že i v tomto ohledu se poměry posunuly, jak řekl při Lize na pivu v Liberci ředitel Slovanu Jan Nezmar, přesto chce, aby pokrok šel dál – a rychle.
„Mrzí mě, že na tom nelpíme. Když to vezmu u nás, tak na podzim odehrajeme pět, šest zápasů na dobré trávě. Liga by na to měla dupat, protože třeba Slovan je schopný hrát evropský fotbal. V Marbelle trénujeme něco a pak budeme hrát se Zlínem jinak, nemusí nám to tolik sedět,“ pustí se do rozboru, ale hned nabízí také řešení: „Je potřeba apelovat na kluby, aby část výdělku z televizních práv daly na hybridní trávníky.“
Taková podmínka by mohla být řešení.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu