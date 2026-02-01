Předplatné

ONLINE: Karviná - Plzeň. Za hosty v základu Hrošovský, Slončík i Krčík

Jiří Panoš slaví gól v Basileji po svém návratu do sestavy Plzně
Jiří Panoš slaví gól v Basileji po svém návratu do sestavy PlzněZdroj: x.com/@fcviktorkaplzen
iSport.cz
Chance Liga
Fotbalisté Plzně se ve 20. kole Chance Ligy představí na trávníku Karviné. O pikantní souboj půjde především pro současného trenéra Viktorie Martina Hyského, jehož čeká střet s bývalým zaměstnavatelem. Jak duel dopadne? ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín1975726:2426
10Teplice2056920:2621
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

