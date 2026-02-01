SESTŘIH: Karviná - Plzeň 0:2. Hyského úspěšný návrat, o výhře rozhodl Višinský
Fotbalisté Plzně vstoupili do jarní části ligové sezony výhrou 2:0 v Karviné. Zápas 20. kola rozhodl Denis Višinský, který dal oba góly. Trenér Martin Hyský oslavil vítězný návrat do Karviné, odkud během podzimu zamířil do současného angažmá ve Viktorii. Čtvrtá Plzeň v tabulce odskočila soupeři o tři body, Slezané klesli na šestou příčku.
Viktoria zdolala Karvinou počtvrté po sobě a prohrála jen dva z dosavadních 18 vzájemných ligových zápasů. I v devátém utkání na půdě slezského soupeře udržela neporazitelnost. Karvinští prohráli teprve podruhé z posledních devíti kol a v lize nebodovali po sérii čtyř duelů.
Viktoria představila v základní sestavě čtyři zimní posily Hrošovského, navrátilce z hostování Vašulína se Slončíkem a Krčíka, který do Plzně zamířil právě z Karviné. Západočeši se tři dny po vítězství 1:0 v Basileji v Evropské lize ocitli v úvodu dnešního zápasu pod tlakem. Hned v první minutě měl šanci karvinský Samko, kterého vychytal Wiegele. Další příležitosti nevyužili Kačor, znovu Samko a dvakrát Ezeh.
Článek pokračuje pod infografikou.
Plzeň byla efektivnější a udeřila hned z první šance. Domácí kapitán Fleišman pod tlakem zariskoval, Červ zachytil jeho rozehrávku a volný Višinský už neměl moc práce v 19. minutě otevřít skóre. Trefil se poprvé od srpnového hattricku v Mladé Boleslavi.
Slezany inkasovaná branka nepoložila a nadále hráli s favoritem do přestávky i na začátku druhé půle otevřenou partii. Západočeši však byli na promrzlém trávníku produktivnější. Střídající navrátilec Sojka připravil po hodině hry ideální šanci Višinskému, který se druhou brankou v utkání posunul na pět gólů v tabulce kanonýrů.
Karviná i pak útočila a dostávala se do šancí, hosty však držel brankář Wiegele. Pět minut před koncem rozvlnil domácí síť také střídající Souaré, videorozhodčí však odhalil těsný ofsajd a gól neplatil. Plzeň přesto navázala na bodové zisky ze závěru podzimu, prohrála jediné z posledních pěti kol.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu