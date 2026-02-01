Předplatné

SESTŘIH: Karviná - Plzeň 0:2. Hyského úspěšný návrat, o výhře rozhodl Višinský

Video placeholder
SESTŘIH: Karviná - Plzeň 0:2. Hyského úspěšný návrat, o výhře rozhodl dvougólový Višinský • Zdroj: isportTV
Radost fotbalistů Viktorie Plzeň po brance Denise Višinského
Plzeňský záložník Denis Višinský bojuje o míč s Aboubacarem Traorém z Karviné
Karvinský trenér Marek Jarolím v utkání proti Plzni
Denis Višinský v utkání proti Karviné
Jiří Panoš slaví gól v Basileji po svém návratu do sestavy Plzně
Denis Višinský se snaží získat míč v souboji s Sahmkou Camarou z Karviné
Daniel Vašulín v souboji o míč s karvinským Filipem Prebslem
7
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (21)

Fotbalisté Plzně vstoupili do jarní části ligové sezony výhrou 2:0 v Karviné. Zápas 20. kola rozhodl Denis Višinský, který dal oba góly. Trenér Martin Hyský oslavil vítězný návrat do Karviné, odkud během podzimu zamířil do současného angažmá ve Viktorii. Čtvrtá Plzeň v tabulce odskočila soupeři o tři body, Slezané klesli na šestou příčku.

Viktoria zdolala Karvinou počtvrté po sobě a prohrála jen dva z dosavadních 18 vzájemných ligových zápasů. I v devátém utkání na půdě slezského soupeře udržela neporazitelnost. Karvinští prohráli teprve podruhé z posledních devíti kol a v lize nebodovali po sérii čtyř duelů.

Viktoria představila v základní sestavě čtyři zimní posily Hrošovského, navrátilce z hostování Vašulína se Slončíkem a Krčíka, který do Plzně zamířil právě z Karviné. Západočeši se tři dny po vítězství 1:0 v Basileji v Evropské lize ocitli v úvodu dnešního zápasu pod tlakem. Hned v první minutě měl šanci karvinský Samko, kterého vychytal Wiegele. Další příležitosti nevyužili Kačor, znovu Samko a dvakrát Ezeh.

Článek pokračuje pod infografikou.

Plzeň byla efektivnější a udeřila hned z první šance. Domácí kapitán Fleišman pod tlakem zariskoval, Červ zachytil jeho rozehrávku a volný Višinský už neměl moc práce v 19. minutě otevřít skóre. Trefil se poprvé od srpnového hattricku v Mladé Boleslavi.

Slezany inkasovaná branka nepoložila a nadále hráli s favoritem do přestávky i na začátku druhé půle otevřenou partii. Západočeši však byli na promrzlém trávníku produktivnější. Střídající navrátilec Sojka připravil po hodině hry ideální šanci Višinskému, který se druhou brankou v utkání posunul na pět gólů v tabulce kanonýrů.

Karviná i pak útočila a dostávala se do šancí, hosty však držel brankář Wiegele. Pět minut před koncem rozvlnil domácí síť také střídající Souaré, videorozhodčí však odhalil těsný ofsajd a gól neplatil. Plzeň přesto navázala na bodové zisky ze závěru podzimu, prohrála jediné z posledních pěti kol.

KonecLIVE
02

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Teplice2056920:2621
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (21)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů