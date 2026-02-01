Předplatné

ONLINE: Pardubice - Slavia 0:1. Oscar byl vyloučen, Staněk skvěle drží hosty

Oscar došlápl na nohu Michala Hlavatého a byl vyloučen
Oscar došlápl na nohu Michala Hlavatého a byl vyloučenZdroj: ČTK / Taneček David
Brankář Pardubic Aleš Mandous kontroluje zdravotní stav forvarda Slavie Tomáše Chorého
Bolestivá grimasa Tomáše Chorého v duelu s Pardubicemi
Slávista Tomáš Chorý překonal brankáře Pardubic Aleše Mandouse, branku poté odvolal VAR
Fanoušci během utkání Pardubice - Slavia
Mojmír Chytil se snaží probojovat k míči v utkání proti Pardubicím
Slávista Lukáš Provod překonává brankáře Pardubic Aleše Mandouse
Aleš Mandous z Pardubic nedosáhl na gólové zakončení Lukáše Provoda
Chance Liga
Fotbalisté Slavie zakončili podzimní ligovou sezonu šesti výhrami v řadě a s náskokem sedmi bodů na druhou Spartu, po Novém roce ale utrpěli dvě porážky na závěr účinkování v Lize mistrů. Nejprve doma nestačili 2:4 na Barcelonu a ve středu utrpěli debakl 1:4 na Kypru s Pafosem. Ve 20. kole Chance Ligy se představí na půdě nepříjemných Pardubic, uspějí? ONLINE přenos sledujte na iSportu.

01

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Teplice2056920:2621
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

