Předplatné

SESTŘIH: Pardubice - Slavia 1:1. Pražané v deseti remizovali, v závěru srovnal Vecheta

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice – Slavia 1:1. Pražané v deseti remizovali, v závěru srovnal Vecheta • Zdroj: isportTV
Fotbalisté Slavie remizovali na úvod jara v Pardubicích 1:1
Filip Vecheta slaví branku do sítě Slavie
Mojmír Chytil se snaží probojovat k míči v utkání proti Pardubicím
Oscar došlápl na nohu Michala Hlavatého a byl vyloučen
David Jurásek prožil v dresu Slavie comeback do Chance Ligy a asistoval na gól
Brankář Pardubic Aleš Mandous kontroluje zdravotní stav forvarda Slavie Tomáše Chorého
30
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (157)

Fotbalisté Slavie v dlouhém oslabení neudrželi náskok a v úvodu jarní části ligové sezony pouze remizovali v Pardubicích 1:1. Pražané vedli zkraje utkání 20. kola zásluhou Lukáše Provoda, od 15. minuty ale dohrávali bez vyloučeného Oscara Dorleyho. Dělbu bodů zařídil v 84. minutě střídající Filip Vecheta.

Obhájci titulu neprohráli v lize už 21 zápasů po sobě a jako jediní dál drží v této sezoně nejvyšší soutěže neporazitelnost. Po sobotním vítězství Sparty 3:0 na Dukle se však jejich náskok na městského rivala v čele tabulky snížil na pět bodů. Východočeši čtyři kola za sebou neprohráli a posunuli se na 10. místo.

Slavia se ani ve třetím soutěžním zápase jarní části sezony nedočkala prvního vítězství, na konci ledna v závěru ligové fáze Ligy mistrů doma podlehla Barceloně 2:4 a ve středu v Limassolu Pafosu 1:4. Pardubičtí v lize ani na 12. pokus vršovický tým nezdolali, po sérii 10 proher s ním však bodovali.

Domácím kvůli zranění v dolní části těla na pátečním tréninku vypadl ze hry jeden z nejlepších kanonýrů soutěže Patrák. Kapitánskou pásku místo něj převzal Solil, čímž stylově oslavil dnešní 26. narozeniny. V domácí brance si odbyl soutěžní debut Mandous, jenž v lednu přestoupil na východ Čech právě ze Slavie. V základní sestavě Pardubic nechyběla ani staronová tvář z Liberce záložník Hlavatý. V zahajovací jedenáctce Slavie naskočil lednový navrátilec z Benfiky Lisabon Jurásek.

Už po necelých čtyřech minutách bývalý slávista Botos po Tankově přihrávce postupoval sám na branku, jenže trestuhodně zamířil vedle. Naopak hosté z první akce udeřili. Chorý na levé straně přihrál do běhu Juráskovi, ten odcentroval před branku na Provoda, jenž se zbavil Solila a překonal Mandouse. Český reprezentant skóroval ve druhém kole po sobě a popáté v sezoně nejvyšší soutěže, díky čemuž si vytvořil střelecké maximum v jednom ligovém ročníku.

Článek pokračuje pod infografikou.

Ve 12. minutě na polovině hřiště Oscar přišlápl kotník Hlavatému. Po chvilce vstoupil do hry videorozhodčí a hlavní sudí Nehasil po zhlédnutí opakovaných záběrů slávistického záložníka vyloučil. Oscar dostal pátou červenou kartu v české lize. Rovněž středeční utkání proti Pafosu dohrávali Pražané v oslabení.

Pardubice mohly srovnat po půlhodině, brankář Staněk však pokus Samuela Šimka z přímého kopu s obtížemi vytáhl na roh. Vzápětí si taktéž poradil i s jeho střílenou přihrávkou. O chvíli později Slavia přidala druhý gól zásluhou Chorého, kvůli ofsajdu však neplatil. Vršovičtí se pak dožadovali penalty poté, co Šimek přistrčil Provoda, jenže bez odezvy. V závěru úvodního dějství Mandous vyrazil Provodovu střelu a Staněk zase podržel Slavii při Botosově zakončení.

Zkraje druhé půle Staněk i potřetí vyzrál na Šimka. Poté se dlouho hrálo bez šancí, až v 69. minutě se Chorý po rychlém brejku ani nadvakrát neprosadil. V 84. minutě Mahuta odcentroval do vápna a Vecheta hlavičkou zády k brance srovnal. Pardubický útočník navázal na dvě branky proti Ostravě z posledního podzimního kola.

O okamžitou odpověď se pokusil Chorý a zamířil těsně nad. Na opačné straně spálil velkou příležitost v šestnáctce střídající Samuel. V nastavení zase Mandous vyškrábl Provodovu ránu na roh. Nakonec mohl rozhodnout Vecheta, tentokrát však hlavičkoval těsně vedle.

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Pardubice2057826:3522
11Teplice2056920:2621
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (157)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů