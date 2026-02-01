SESTŘIH: Pardubice - Slavia 1:1. Pražané v deseti remizovali, v závěru srovnal Vecheta
Fotbalisté Slavie v dlouhém oslabení neudrželi náskok a v úvodu jarní části ligové sezony pouze remizovali v Pardubicích 1:1. Pražané vedli zkraje utkání 20. kola zásluhou Lukáše Provoda, od 15. minuty ale dohrávali bez vyloučeného Oscara Dorleyho. Dělbu bodů zařídil v 84. minutě střídající Filip Vecheta.
Obhájci titulu neprohráli v lize už 21 zápasů po sobě a jako jediní dál drží v této sezoně nejvyšší soutěže neporazitelnost. Po sobotním vítězství Sparty 3:0 na Dukle se však jejich náskok na městského rivala v čele tabulky snížil na pět bodů. Východočeši čtyři kola za sebou neprohráli a posunuli se na 10. místo.
Slavia se ani ve třetím soutěžním zápase jarní části sezony nedočkala prvního vítězství, na konci ledna v závěru ligové fáze Ligy mistrů doma podlehla Barceloně 2:4 a ve středu v Limassolu Pafosu 1:4. Pardubičtí v lize ani na 12. pokus vršovický tým nezdolali, po sérii 10 proher s ním však bodovali.
Domácím kvůli zranění v dolní části těla na pátečním tréninku vypadl ze hry jeden z nejlepších kanonýrů soutěže Patrák. Kapitánskou pásku místo něj převzal Solil, čímž stylově oslavil dnešní 26. narozeniny. V domácí brance si odbyl soutěžní debut Mandous, jenž v lednu přestoupil na východ Čech právě ze Slavie. V základní sestavě Pardubic nechyběla ani staronová tvář z Liberce záložník Hlavatý. V zahajovací jedenáctce Slavie naskočil lednový navrátilec z Benfiky Lisabon Jurásek.
Už po necelých čtyřech minutách bývalý slávista Botos po Tankově přihrávce postupoval sám na branku, jenže trestuhodně zamířil vedle. Naopak hosté z první akce udeřili. Chorý na levé straně přihrál do běhu Juráskovi, ten odcentroval před branku na Provoda, jenž se zbavil Solila a překonal Mandouse. Český reprezentant skóroval ve druhém kole po sobě a popáté v sezoně nejvyšší soutěže, díky čemuž si vytvořil střelecké maximum v jednom ligovém ročníku.
Ve 12. minutě na polovině hřiště Oscar přišlápl kotník Hlavatému. Po chvilce vstoupil do hry videorozhodčí a hlavní sudí Nehasil po zhlédnutí opakovaných záběrů slávistického záložníka vyloučil. Oscar dostal pátou červenou kartu v české lize. Rovněž středeční utkání proti Pafosu dohrávali Pražané v oslabení.
Pardubice mohly srovnat po půlhodině, brankář Staněk však pokus Samuela Šimka z přímého kopu s obtížemi vytáhl na roh. Vzápětí si taktéž poradil i s jeho střílenou přihrávkou. O chvíli později Slavia přidala druhý gól zásluhou Chorého, kvůli ofsajdu však neplatil. Vršovičtí se pak dožadovali penalty poté, co Šimek přistrčil Provoda, jenže bez odezvy. V závěru úvodního dějství Mandous vyrazil Provodovu střelu a Staněk zase podržel Slavii při Botosově zakončení.
Zkraje druhé půle Staněk i potřetí vyzrál na Šimka. Poté se dlouho hrálo bez šancí, až v 69. minutě se Chorý po rychlém brejku ani nadvakrát neprosadil. V 84. minutě Mahuta odcentroval do vápna a Vecheta hlavičkou zády k brance srovnal. Pardubický útočník navázal na dvě branky proti Ostravě z posledního podzimního kola.
O okamžitou odpověď se pokusil Chorý a zamířil těsně nad. Na opačné straně spálil velkou příležitost v šestnáctce střídající Samuel. V nastavení zase Mandous vyškrábl Provodovu ránu na roh. Nakonec mohl rozhodnout Vecheta, tentokrát však hlavičkoval těsně vedle.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu