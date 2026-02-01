Předplatné

SESTŘIH: Pardubice - Slavia 1:1. Zápas jako blázen! Z remízy se raduje Sparta

SESTŘIH: Pardubice – Slavia 1:1. Pražané v deseti remizovali, v závěru srovnal Vecheta • Zdroj: isportTV
Fotbalisté Slavie remizovali na úvod jara v Pardubicích 1:1
Fotbalisté Slavie remizovali na úvod jara v Pardubicích 1:1
Filip Vecheta slaví branku do sítě Slavie
Mojmír Chytil se snaží probojovat k míči v utkání proti Pardubicím
Oscar došlápl na nohu Michala Hlavatého a byl vyloučen
David Jurásek prožil v dresu Slavie comeback do Chance Ligy a asistoval na gól
Brankář Pardubic Aleš Mandous kontroluje zdravotní stav forvarda Slavie Tomáše Chorého
Radek Špryňar
Chance Liga
To bylo pokoukáníčko! V mrazu lidi litovali, že se píská konec. Hromada šancí na obou stranách, vášně, nervy. A to finále… Slavia dlouho držela náskok, od patnácté minuty v početním oslabení za Oscarův faul. Pardubice se dotáhly v závěru. Do sebe zahryznutí rivalové mohli ještě smír zrušit. Nestalo se. Chance Liga má po výsledku 1:1 zaděláno na drama. Sparta hned v prvním kole stáhla náskok úřadujícího šampiona o dva body. Už ztrácí jen pět.

Vyprodané tribuny byly na nohou. Ve čtyřiaosmdesáté minutě Filip Vecheta srovnal účty. Kdo by řekl, že remíza bude oběma sokům stačit, byl rychle vyveden z omylu. Co se dělo ve zbytku zápasu, by vystačilo na několik zápasů. Šance za šancí. Jen bez gólového vyústění. Slavia zapsala na úvod jara remízu 1:1 s Pardubicemi a sedmibodový náskok se ztenčil o dva dílky.

„Je to nepříjemné, protože chcete první zápas vyhrát. Komplikace to jednoznačně je. Jsme tady od toho, abychom vyhrávali. Projev týmu však z hlediska mentality, chuti vyhrát, byl v pořádku. Zásadní je udržet čisté konto, a to se nám nepovedlo,“ štvalo Jindřicha Trpišovského, kouče Slavie.

Mráz se zakusoval pod nehty, ale nikomu to nevadilo. Svár Pardubic s úřadujícím šampionem nabídl plno příběhů. Zápas pomalu ještě nezačal, a už se domácí Ioannis Botos hrnul sám na Jindřicha Staňka, jednoho z velkých hrdinů vstupního jarního kola. Jenže mířil o chloupek vedle. Krátce poté se snad poprvé chopil míče David Jurásek a v prvním soutěžním zápase za Slavii po návratu z ciziny adresoval Lukáši Provodovi náramný gólový pas.

Mimochodem, ztracený syn odehrál velmi dobrou partii. V druhém poločase servíroval další náramný centr Tomáši Chorému, výtečně se orientoval v defenzivní zóně. V druhém dějství jako poslední hráč v poli zastavil výtečně brejk Pardubic. Pokud se ještě bude lepšit, což se dá předpokládat, budou mít „sešívaní“ levou stranu vyřešenou.

„Byl ještě lepší, než jsem si myslel. Je vidět, že ve Slavii byl, vrátil se do automatismů. Řeč těla, rozvaha na hřišti – to se mi moc líbilo. Hodně zápasů jsme hráli jednostranně, byli jsme nebezpeční po obou stranách. Juras má kvalitu. Chceme u něj udělat restart, aby pomohl nám i sobě,“ chválil Trpišovský.

Problém pro Slavii nastal v patnácté minutě. Oscar zezadu hrubě, byť nechtíc, zastavil Michala Hlavatého. Sudí Lukáš Nehasil viděl faul, nikoli červený. Kolegou u videa Janem Benešem však byl popohnán k přezkumu. Když se od obrazovky vrátil na trávník, ukázal Liberijci červenou kartu. Už čtvrtou ve slávistickém dresu. „Je z toho zdrcený. Neviděl, kam došlapuje,“ líčil kouč hostů.

Změna rázu byla hmatatelná. Pardubice dostaly do žil energetické tekutiny, a bylo to znát. Staněk musel v brance předvést několik báječných kouzel. Dvakrát proti Samuelu Šimkovi: nejprve u tyče tygřím skokem vytáhl trestný kop, pak druhou rukou, levou, vytáhl propadlý míč. V nastaveném čase pak exceloval proti střele Botose. Poklona. „Skvěle nás podržel,“ vypíchl Trpišovský.

Zápas neslevil z brutálního tempa ani po pauze. Jen k vidění už nebylo tolik vyložených šancí. Ovšem jen do času. Když Vecheta srovnal na 1:1, rozjel se zápas do grandiózního finále. Tak pojďme na to.

88. minuta: z levé strany, úplně osamocený, mohutně máchne do jemného centru střídající Samuel Elem. Tribuny oslavují branku, aby vzápětí propadly zklamání. Míč totiž naráží jen do postranní sítě.

90. minuta: Lukáš Provod si na druhé straně hledá na dvaceti metrech prostor pro ránu levačkou. Nakonec mu hlavou bleskne vypálit slabší pravou. Střela sedne fantasticky. Lukáš Mandous, bývalý spoluhráč, letí vzduchem a konečky prstů vytahuje bílou kouli nad břevno.

90+3.: Vecheta se ve vápně znovu dostane k zakončení hlavou. Míč zase precizně lízne a opakuje se scéna stará pět minut. Lidi křičí v emocích, slaví gól, ale míč o centimetry proskočí vedle tyče do autu.

Za chvíli Nehasil končí zápas. Vášně opadají. Parádní fotbal vítěze nemá.

„V přesilovce jsme chtěli víc. Rvali jsme se, Vecheta to mohl rozhodnout, ale šlo to vedle tyče. Se vší pokorou bereme bod. Mrzí mě, že jsme nedali víc gólů, ale herně jsme rozhodně nepropadli. Týmu nemám, co vytknout. Kluci hráli srdcem,“ řekl Jan Trousil, kouč Pardubic.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Pardubice2057826:3522
11Teplice2056920:2621
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

