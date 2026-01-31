Hůlka se vykoupil a Veselý ocenil fanoušky na tribuně: Po pár pivech se to hezky píše...
Nejčastěji skloňované jméno v Ďolíčku posledních týdnů. Lukáš Hůlka s Bohemians neprodlouží smlouvu a v létě zamíří do Liberce, což se pochopitelně nelíbí fanouškům Klokanů. Hned v prvním utkání jara však ukázal, že je připravený bojovat a gólem a asistencí zařídil ve 20. kole Chance Ligy bod za remízu 2:2 proti Mladé Boleslavi. „Jsem rád, že jsem mohl přispět. Neřekl bych, že se pro mě něco mění,“ líčil po zápase.
„Ty za nás nechceš bojovat? A musím jaro?“ stálo na nápise v kotli Bohemians, který ultras klubu roztáhli v úvodu utkání směrem ke svému kapitánovi. Nakonec ho ovšem oslavovali. Jeho jméno znělo hned na úvod děkovačky. Aby taky ne, když se přímo podílel na obou gólech.
„Takhle se chová kapitán. Když bude hrát takhle a dávat góly, tak mu lidi budou přát,“ ocenil jeho přístup trenér Jaroslav Veselý. „Je lepší to ukázat výkonem na hřišti než prázdnými slovy,“ doplnil.
Už v šestnácté minutě otevřel skóre, když si našel sražený míč po rohovém kopu ve vápně soupeře, hlavou ho napral do sítě a mohl slavit. Na ligový gól přitom čekal více než rok a devět měsíců.
Do vedení se zeleno-bílí dostali ještě jednou a byl to znovu Hůlka, kdo čtvrt hodiny před koncem vyhrál náročný souboj ve vápně s gólmanem Jiřím Floderem a přiťukl čelem balon před prázdnou branku, kde ho pohodlně doklepl David Lischka.
Udělal jsem rozhodnutí, ale teď jsem tady
Celý sektor hostů slavil, a ačkoli jejich tým vedení neudržel a odvezl si pouze bod za remízu 2:2, po zápase hráčům hlasitě tleskal. Při děkovačce pak jako první jméno vyvolávali právě končícího kapitána. „Lidi u klávesnic jsou jiní než na tribuně. Po pár pivech se to hezky píše… Bohemka má skvělé fanoušky, kteří dokážou ocenit dobré služby hráčů,“ ocenil Veselý společné poděkování kotle směrem k Hůlkovi.
„To je tradice. Vyvolávají jméno toho, kdo vstřelí gól,“ nepřikládal pokřiku větší váhu sám autor dvou bodů v utkání.
„Není jediný, kdo takhle odejde. Musíme se to v Česku naučit. V Německu nebo ve Španělsku je to běžné a bude se to dělat víc. Že se někdo rozhodne neprodloužit smlouvu, není nic hrozného. Má na to právo,“ uvědomuje si Veselý, který se o defenzivního univerzála bude moct spoléhat pouze do konce aktuálního ročníku.
„Udělal jsem rozhodnutí, ale teď jsem tady a chci pomoct týmu a klubu, protože současná situace není taková, jako jsme si přáli,“ doplnil Hůlka.
K záchraně mezi elitou se Klokani přiblížili remízou na půdě přímého konkurenta ze spodních pater tabulky a přerušili hrozivou sérii čtyř porážek v řadě ze závěru podzimu. „Bereme to s pokorou. Každý bod se počítá a doufám, že na něj dokážeme navázat,“ uzavřel Veselý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu