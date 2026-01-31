Beran v repre souboji předčil Daridu. Jak to vypadá s (ne)odchody Grigera a Mikulenky?
Tak na koho vedle Tomáše Součka v základní sestavě české reprezentace pro březnovou baráž ukáže kouč Miroslav Koubek? Na Lukáše Červa, Michala Sadílka? Nebo někoho jiného? Jeden ostře sledovaný minisouboj, který mohl napovědět, se odehrál na Andrově stadionu: Michal Beran vs. Vladimír Darida. Vyhrál ho, stejně jako celý zápas (1:0), olomoucký středopolař. Právě Beran obral Daridu o míč před gólem Jana Klimenta. A Sigma i díky tomu odskočila Hradci v tabulce.
Předně – byla radost je sledovat. Oba. Michala Berana na jedné straně, Vladimíra Daridu na druhé. O deset let mladší olomoucký záložník je symbolem nově se tvořící Olomouce a taky historicky nejdražší posilou klubu. Od podzimu již také reprezentant, jejímž kapitánem byl dlouhé roky naopak Darida. Jeho comeback do národního týmu je reálnou variantou, to se ví, byť komentovat obsah schůzky zatím nechtěl ani lídr Hradce Králové, ani zástupci reprezentace.
Ale co se komentovat dá, je střet Beran vs. Darida. Duel na Hané rozsekl právě jejich osobní souboj. Domácí středopolař obral zkušenějšího soupeře o balon, Ahmad Ghali jej umně přistrčil Janu Klimentovi a ten se – stejně jako před zraněním – nemýlil. Branka po devíti měsících!
„Rozhodla jedna ztráta, jedna chybička,“ litoval kouč hostů David Horejš. „Chceme po klucích, aby hráli, aby to nebylo alibistické. Tohle se stává. Už jsme tam měli takové věci předtím dvě nebo tři. Vláďa sám ví, že si dal o dotyk navíc. Ale on bere veškerou zodpovědnosti a tíhu rozehrávky na sebe. Radši mu odpustím tohle, než kdyby se alibisticky schovával. Takhle to máme nastavené. Patří k našim klíčovým hráčům, vůbec bych to neřešil. I v přípravě předvedl vysokou výkonnost.“
Horejš to neřekl naplno, ale zmínil důležitý faktor. Darida je na spoustu věcí sám. Přestože zejména v prvním poločase vypadali Východočeši kombinačně dobře a díky dvěma desítkám tam hráče Sigmy přečíslovali, pětatřicetiletý borec zůstal postupem času osamocený.
„Je to pravda. Nemůžeme chtít, aby Vláďa rozehrával každý balon a ještě zakončoval ve vápně. My ostatní desítky musíme být aktivnější, můj výkon nebyl kdovíjak silný. Zaměřím se na to, abych byl lepší,“ hodnotil sebekriticky Daniel Trubač, zimní posila z Teplic.
Jedna technická chybka nic nemění na tom, že Darida je pořád nadstandardní frajer. „Jestli by se hodil reprezentaci? To je spíš otázka pro pana Koubka, ale určitě by byl platný, když ho chce,“ řekl Horejš.
Protějšek Tomáš Janotka pro změnu chválil své středové poklady, které dohromady vyšly na více než sto milionů korun. „Bery situaci skvěle přečetl a předvedl perfektní zisk a presinkovou situaci. Celkově jsem byl spokojený s tím, jak fungoval střed. Pety Baráth byl důrazný, agresivní. Ukázal směr, kudy jsme chtěli vést zápas do vítězného konce. Oba vyzobávali míče.“
Griger je zřejmě na odchodu
Hradec může těšit střídající Marko Regža, lotyšský forvard naznačil potenciál. Byl cítit, mohl dokonce srovnat, nicméně Jan Koutný byl proti. Díky tomu slaví talentovaný odchovanec osmou nulu. Zpátky k Regžovi: brzy ho čekejte v základní sestavě. Mick Van Buren byl neviditelný a Adam Griger je na odchodu do Slovanu Bratislava.
„Víme o tom, že Adam asi není spokojený s vytížením. A my chceme hráče, kteří chtějí nosit hradecký dres. Záleží na něm, my jsme pro něj vždycky dělali maximum. Jestli touží po změně...“ popisoval trenér Horejš situaci kolem slovenského útočníka. A bylo z něj znát, že už asi příliš nepočítá s tím, že by se Griger vrátil zpátky do takového mentálního nastavení, aby klubu pomohl.
Helfne však možná duo Martin Suchomel, Jan Mejdr. O oba v Malšovické areně podle informací iSportu stojí, oba (wing)beci by se zatraceně hodili. Stejně jako Tom Slončík nebo Jakub Elbel, který už se představil na pár minut v modrém dresu. Byl totiž z hostování stažen předčasně zpátky.
„To víte, že mě to mrzí... Pomohl nám,“ pokrčil rameny Horejš. „A jestli chtějí Suchomel s Mejdrem nosit náš dres? To jim musíte zavolat,“ smál se. „Samozřejmě máme zájem, chceme mužstvo doplnit, početně jsme na tom špatně. Uvidíme. Máme nějaká jména vytipovaná, jsme v kontaktu. Dneska je doba těžká. Věříme, že posílíme.“
Spekulace ohledně odchodu Matěje Mikulenky úplně uťal Janotka. „Že by chtěl odejít do Karviné, je stará informace. S Mikym jsem osobně mluvil. Počítáme s ním, naší ambicí ani motivací není ho někam posílat. Má své místo v kádru, je na něm, aby se zase prosadil do sestavy. Věříme v něj, nikdo ho nezatracuje. Od šestého prosince, kdy jsme ho museli střídat v poločase se Spartou, měl zdravotní trable. Teď má za sebou tři plnohodnotné tréninky, od pondělí zažije celkový týdenní režim,“ vysvětloval olomoucký kouč.
Slezané tak patrně mají smůlu. Mikulenka, ale například i Štěpán Langer, jenž se vůbec nevlezl do nominace, se vzhledem k odchodům Daniela Vašulína, Simiona Micheze, Andres Dumitresca, Muhameda Tijaniho, Radima Breiteho a Jana Navrátila bude hodit i pro evropskou soupisku. Play off Konferenční ligy se švýcarským Lausanne se blíží.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu