Sparta proti Dukle: Posily se ukázaly, specialista i otazníky. Kdy se vrátí zranění?
Jasný zápas, skóre odpovídající. Sparta začala jarní část sezony Chance Ligy výhrou 3:0 na Dukle, ta favoritovi vlastně nevzdorovala. V letenském týmu se předvedly posily, zabral kapitán, z nějž se stává specialista na pokutové kopy. Co vše duel ukázal?
Posily zabraly
Ne, Brian Priske neposlal ani jednoho novice do základní sestavy. Přesto nakonec měly zimní posily slušný vliv na výkon i výsledek. Joao Grimaldo dal gól, nahrál mu na něj Oliver Sonne. Andrew Irving zaujal průnikem, technikou, přehledem.
„V těch pár minutách, co odehrál, ukázal, že je to velmi dobrý hráč do ofenzivy. Má silný motor, velkou kondici, hodně naběhá a navíc má skvělou pravou nohu,“ ocenil Priske Sonneho. Grimaldo skóroval, ale bude muset zamakat. „V rámci toho, v jaké je kondici, jak je připravený, odehrál dobrý zápas, měl tam zajímavé momenty. Kolem boxu je hodně nebezpečný. Určitě budeme pracovat na jeho fyzické stránce,“ řekl kouč.
Penaltový specialista
Penaltu zařídil centrem, pak ji proměnil. „Je důležité, že je náš kapitán ve formě,“ řekl Priske na adresu Lukáše Haraslína.
Ten přidal ještě druhý gól, aktuálně je v lize na šesti. Čtyřikrát se prosadil z penaltového puntíku, přitom dříve tolik pokutových kopů nezahrával. „Byl jsem vždy v týmech, kde byli určeni jiní hráči. Ve Spartě to byl Láďa Krejčí, a když nebyl na trávníku, tak já, Albion Rrahmani nebo Veljko Birmančevič,“ vykládal na Julisce.
Kdy se vrátí zranění?
V sestavě nebyly klasické opory. Emmanuel Uchenna a Veljko Birmančevič stále nejsou připraveni. Prvního nahradil na pravém stoperu Adam Ševínský, druhého na pravé desítce John Mercado.
Oba se však mají vrátit brzy do hry. „Uche už trénuje naplno, ale ještě jsme necítili, že je stoprocentně připravený. Očekávám, že v týdnu absolvuje další tréninky a na Zlín bude k dispozici. Birma se ze Španělska se vracel dříve, čekáme, že příští týden půjde do tréninku s fyzioterapeuty a individuálními kouči,“ prozradil Priske.
Soupiska s otazníky
V půlce března vstoupí Sparta do osmifinále Konferenční ligy, v níž má nejvyšší cíle. Sportovní ředitel Tomáš Rosický mluvil o touze postoupit do finále, které se hraje v Lipsku. To by znamenalo výjezdy dvaceti tisíc sparťanů na velký zápas.
Pro jarní část však Sparta může na soupisku doplnit jen tři jména. Přitom adeptů je pět: Joao Grimaldo, Jakub Martinec, Andrew Irving, Oliver Sonne, Matyáš Vojta. Kdo zůstane na ocet, není jasné. „Je to realita, ve které se teď pohybujeme. Je jasné, že ne všichni hráči, kteří přišli, budou moci být dopsáni na soupisku. Kdo to bude, na to si musíme ještě počkat do chvíle, kdy to bude zveřejněné. Omlouvám se, ale ta jména neřeknu,“ zůstal svůj Priske.
Dukla nestačila
Domácí byli poslední, topí se dole. Budou rádi, když se vyhrabou do baráže. Proti Spartě neměli šanci, což uznal i kouč David Holoubek. „Rozhodla velká kvalita soupeře, my jsme navíc nesehráli dobrý part. Čekali jsme od sebe trochu víc. Gól z penalty s námi celkem zacloumal. Hra nebyla podle našich představ, umíme podle nás hrát mnohem lépe. Přestože jsme hráli s týmem, který je kvalitativně na výši, měl jsem rozhodně vyšší očekávání,“ přiznal.
Přijdou však důležitější mače, například už ten další v Hradci Králové.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu