Zásadní role Vydry, Sonne je okamžitá kvalita... Ale co řeč těla Rrahmaniho?
„V lednovém mrazu pamatuju mnohem horší zápasy, docela mě to bavilo,“ říká v promrzlém Prvním dojmu z Julisky redaktor deníku Sport a webu iSport Jiří Fejgl. „Pro Spartu to bylo strojové vítězství nad trochu odevzdaným soupeřem. Priske pokračuje ve změnách systému, které začal už na konci podzimu, zcela zásadní je při nich role Patrika Vydry, který upozaďuje Jaroslava Zeleného,“ popisuje Fejgl. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
O co jde konkrétně? Jak se Fíkovi (ne)líbily nové posily, proč by dal Kuolovi facku a jaký názor má na výkon hroťáků Sparty?
Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu