Zásadní role Vydry, Sonne je okamžitá kvalita... Ale co řeč těla Rrahmaniho?

Zásadní role Vydry, Sonne je okamžitá kvalita, Dukla bez ohně. Ale co řeč těla Rrahmaniho? • Zdroj: iSport.tv
Brian Priske slaví s fanoušky výhru nad Duklou
Joao Grimaldo skóroval při svém debutu za Spartu
Oliver Sonne debutoval na hřišti Dukly za Spartu
„V lednovém mrazu pamatuju mnohem horší zápasy, docela mě to bavilo,“ říká v promrzlém Prvním dojmu z Julisky redaktor deníku Sport a webu iSport Jiří Fejgl. „Pro Spartu to bylo strojové vítězství nad trochu odevzdaným soupeřem. Priske pokračuje ve změnách systému, které začal už na konci podzimu, zcela zásadní je při nich role Patrika Vydry, který upozaďuje Jaroslava Zeleného,“ popisuje Fejgl. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

O co jde konkrétně? Jak se Fíkovi (ne)líbily nové posily, proč by dal Kuolovi facku a jaký názor má na výkon hroťáků Sparty?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín1975726:2426
10Teplice2056920:2621
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník19351112:2514
15Slovácko19351111:2514
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

